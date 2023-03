Gealan ofrece "un moderno mundo de color" para las ventanas

GEALAN incorpora cuatro nuevas tonalidades a su tecnología GEALAN-acrycolor® y cuenta ya con más de sesenta colores/COMUNICAE/

Poner color a las ventanas es una decisión que puede resultar difícil porque hay muchas técnicas, soluciones y acabados en el mercado. Sin embargo, la avanzada tecnología de GEALAN-acrycolor® asegura un acabado único y una garantía de por vida de sus perfiles de ventanas y puertas. No es un ningún secreto, con más de 40 años de experiencia la multinacional alemana ha marcado la pauta en cuánto a sus procesos de coloración. ¿Pero cómo funciona realmente?

Los perfiles con el acabado GEALAN-acrycolor® no son pintados ni foliados, sino que pasan por un innovador método de coloración. La estructura de PVC blanco y el vidrio acrílico coloreado (PMMA) se funden entre sí creando una superficie totalmente inseparable. Este proceso fue inspirado por las industrias de la automoción y la aviación, muy presentes en Alemania. La fusión entre ambos materiales produce una superficie resistente a los efectos de la intemperie y esto proporciona unas cualidades técnicas excepcionales frente al lacado o a los folios, como es la gran resistencia a las causas externas en particular a los arañazos y las inclemencias climáticas como la arena, la sal y el viento. Además, es fácil de limpiar y no necesita mantenimiento.

A lo largo de los años GEALAN ha ido añadiendo colores a su catálogo GEALAN-acrycolor®, basándose en las tendencias en interiorismo y arquitectura del momento. Si bien, antes de salir al mercado, todas las coloraciones pasan por un detallado proceso técnico con el fin de garantizar la máxima calidad de sus perfiles. Es así como se añaden a la paleta de colores, el gris umbra (RAL 7022) y tres nuevos colores metalizados, el oro, el bronce y el beige perla.

En los últimos años, el gris umbra ha ganado mucha popularidad en el diseño de edificios residenciales y comerciales modernos y ya se ha utilizado en varios proyectos. Entretanto, los desarrolladores de producto de GEALAN decidieron ampliar los tonos metálicos que al ojo del espectador se confunden con aluminio. Este lanzamiento implica que de ahora en adelante se podrá disfrutar de ventanas que aparentemente parecen aluminio (un acabado muy deseado entre el público) pero con las ventajas de los perfiles de ventana de PVC: aislamiento térmico, aislamiento acústico, mantenimiento y durabilidad.

La Península Ibérica se ha posicionado como el mercado más demandante de estos perfiles coloreados, de hecho en 2022, GEALAN vendió más de 12.000 ventanas en España y Portugal. A nivel internacional, la firma ha vendido más de 80 millones de metros de perfil desde el inicio de siglo, un hecho que confirma la aceptación y demanda de este producto. En este proceso, GEALAN ha tenido en cuenta las diferentes condiciones metrológicas del continente y ha superado con diferencia las pruebas de cada país en el que opera.

En total GEALAN-acrycolor® está disponible en nueve colores estándar como el gris cuarzo, el marrón sepia o el clásico negro, y también en otros cincuenta bajo pedido. Son colores resistentes, versátiles, duraderos y robustos que dan un aspecto elegante a cualquier vivienda. Por último, GEALAN ofrece sus superficies GEALAN-acrylcolor® en todas las profundidades de construcción de sistemas ya sean ventanas, puertas delanteras, puertas de balcón o soluciones correderas.

