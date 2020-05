Ex presidente de Hells Angels de Ventura California, de nuevo en acción filmando en Europa después de la cuarentena por Covid 19

George Christie, ex presidente de Hells Angels de Ventura, California, actualmente está filmando "Marked-The Unforgiven" en Europa, una serie de televisión adaptada de la novela best-seller "Marked" escrita por Christie.

La producción estaba en "pausa" en España debido a la cuarentena de Covid 19, sin embargo, Christie y muchos de los empleados de producción y actores permanecieron en España y Londres, las dos sedes principales de la producción.

Se anunció el lunes 18 de mayo que la oficina de producción volvería a abrir en Almería, España, y el equipo creó un gran revuelo al entrar en la hermosa ciudad costera de Almería con todas las motocicletas Triumph que se utilizarán en el programa. Fue bueno ver de regreso al trabajo a Hormiguea, principal agencia de comunicación de Hollywood en España y que tienen sus oficinas en Almería, filmando videos de TikTok para el equipo "Marked-The Unforgiven" y trabajando en su campaña de publicidad en redes sociales.

Hablamos con Laura Beltrán Jiménez, Gerente de Comunicaciones de Wanda-Halcyon Television, quien comentó: “Hay una gran historia en el episodio Piloto donde Jack Crest y Big John, los dos personajes principales, usan motocicletas Triumph en Afganistán como parte de un grupo de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y que creemos que los fans realmente van a disfrutar. Triumph Motorcycles tiene una gran historia y encaja muy bien en el programa de televisión "

"Marked-The Unforgiven" es la historia de un ex francotirador de reconocimiento de la Marina, Jack Crest, que regresa a su hogar en Ventura, California, desde Afganistán y se convierte en el protegido del personaje, Big John, interpretado por Christie y los dos forman un club de moteros (MC) compuesto solo por veteranos: Marine Recon, Green Berets, Navy Seals, Delta Operators y un capitán de la Guardia Costera. Sus antecedentes proporcionan una base muy interesante donde es reconocen la personalidad y las experiencias de los personajes para el hilo narrativo.

Alejandra Stoica, directora de merchandising y comercialización de Wanda-Halcyon Television, nos habló:" Estamos realmente muy positivos acerca de "Marked-The Unforgiven" y todos los fans están muy entusiasmados con la comercialización en esta etapa temprana. De hecho, hemos acordado comenzar a vender productos en junio, lo que normalmente nunca haríamos antes de la emisión del programa, pero el zumbido de los medios ha sido tan intenso que hemos recibido muchas solicitudes de fans que desean comprar camisetas con el logotipo de MC, etc. . Estamos muy emocionados.

La producción fue una creación de Sutish Sharma, de New Street Pictures, Pinewood Studios, Londres, Inglaterra y Pat Andrew de Wanda-Halcyon Television de Los Ángeles. Sharma aporta más de 20 años de experiencia en cine, televisión y radio, incluidos varios años en la BBC y adaptó el libro "Marked" para la serie. Andrew ex ejecutivo de Spelling Entertaiment Inc. y ex asistente personal de un icono de Hollywood como Sydney Korshak en California fue recientemente nombrado por medios especializados uno de los productores a no perder de vista en Europa en 2020.