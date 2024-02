La gestión de los datos como ventaja competitiva y diferencial en #FID24

RISI, Grupo PRISA, Orange, Merkle, Viena Capellanes y AirHelp debatirán sobre la oportunidad para las organizaciones de extraer valor de los datos con el objetivo de mejorar la toma de decisiones, impulsar los resultados de negocio y fomentar la innovación continua/COMUNICAE/

El valor de los datos en las organizaciones radica en su capacidad para ofrecer una visión integral y fundamentada sobre el rendimiento, el comportamiento del cliente, las tendencias del mercado y otros aspectos críticos para el éxito empresarial.

La recopilación y el análisis efectivo de información permite a las compañías comprender mejor su entorno, identificar oportunidades de crecimiento y anticipar desafíos. Desde la optimización de procesos internos hasta la personalización de experiencias para los consumidores, los datos sirven como cimiento para la implementación de estrategias informadas y acciones precisas.

Asimismo, el valor de los datos se extiende a la capacidad de mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones basada en evidencias. Las marcas capacitadas para aprovechar la riqueza de la información a su disposición se adaptarán rápidamente a las dinámicas del mercado altamente competitivo y a las cambiantes expectativas del cliente, favoreciendo la diferenciación y la excelencia empresarial.

En última instancia, la importancia de la información no solo reside en su volumen, sino en la habilidad de las organizaciones para extraer conocimientos valiosos que impulsen la toma de decisiones y fomenten la innovación continua. Su recopilación y el análisis efectivo aporta valor a las marcas en términos de rendimiento, estrategia, eficiencia y competitividad. Estos serán los puntos principales que se abordarán en la segunda mesa de debate "La gestión de los datos como ventaja competitiva y diferencial" del próximo 21 de febrero en Madrid a las 13:35 (hora española) y que se retransmitirá también en streaming.

La mesa de debate, impulsada por Merkle, contará con la participación de Javier Paniagua, CIO y Director de Proyectos de Risi; Miguel Ángel Domínguez, Gerente del Canal Ecommerce y Estrategia CRM de Grupo Prisa; Francisco Escalona, Head of Artificial Intelligence and Data Science de Orange Spain; Sergio Piqueras, Director de Tecnologia CTO de Viena Capellanes y Daniel Velasco, Head of Data de AirHelp, moderados por Alba Argüelles, Head of Data Science de Merkle Spain.

Agilidad, Adaptabilidad y Competitividad

Future of Innovation Day culmina su programa con una primera mesa de debate, inspiradoras ponencias y casos de éxito presentados por expertos y marcas líderes, como Grupo EULEN, Repsol, Liferay, Lefebvre, Save the Children e ING, entre otras. Durante la jornada se compartirán insights diferenciales para la ejecución de estrategias tecnológicas innovadoras que permitan destacar en un entorno competitivo.

Para celebrar esta primera edición de Future of Innovation Day y agradecer a todos los profesionales que participan, se compartirán premios exclusivos, como cajas de experiencias Smartbox, cajas de DietBox, y libros de Anaya Multimedia y Ediciones Pirámide. Estos premios se sortearán exclusivamente entre los asistentes presenciales al Congreso, el 21 de febrero en Truss Madrid, del Wizink Center y se entregarán a los ganadores durante la jornada.

