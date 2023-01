Gi Group Holding adquiere la firma chilena The Bridge Social

La compañía de Recursos Humanos impulsa su presencia en América Latina gracias a esta operación, la 50ª en sus 25 años de historia, que celebra durante 2023. The Bridge Social, consultora de Recursos Humanos que busca conectar empresas con profesionales de la tecnología y la creatividad digital, cuenta con oficinas en Chile, Brasil, México, Colombia y EE. UU/COMUNICAE/

La compañía de Recursos Humanos impulsa su presencia en América Latina gracias a esta operación, la 50ª en sus 25 años de historia, que celebra durante 2023. The Bridge Social, consultora de Recursos Humanos que busca conectar empresas con profesionales de la tecnología y la creatividad digital, cuenta con oficinas en Chile, Brasil, México, Colombia y EE. UU

Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, ha anunciado la adquisición de The Bridge Social, consultora de RRHH que busca conectar empresas y profesionales de la tecnología y la creatividad digital.

Fundada en 2017 en Santiago de Chile, The Bridge Social dispone de oficinas en Chile, Brasil, México, Colombia y EE. UU. Su adquisición permite al Grupo ampliar sus servicios de recursos humanos en el mercado laboral latinoamericano, fortaleciendo su oferta en el segmento tecnológico con una cartera de clientes de alto perfil, así como una base de más de 300.000 candidatos en áreas como tecnología, marketing o ventas, con capacidad para impactar en los actuales desafíos empresariales.

Bernardo Carvalho Wertheim, fundador y CEO de The Bridge Social, ha afirmado que "unir fuerzas con Gi Group Holding es una gran oportunidad para ampliar nuestro alcance a nuevas regiones, así como segmentos y categorías. Además, planeamos mejorar aún más nuestra plataforma y tecnología, ofreciendo una solución de vanguardia para ayudar a las empresas a asegurar el mejor talento digital del mundo. Confiamos en que juntos, seremos capaces de proporcionar soluciones aún más disruptivas para nuestros clientes y continuar siendo líderes en la industria de la tecnología de RRHH".

Con esta operación, la número 50 de Gi Group Holding en sus 25 años de historia, el Grupo potencia aún más su presencia en Latam, donde ha centrado su estrategia en el último año con la adquisición de tres empresas: Stato, en Brasil; Focun Group, en Colombia; y Bruno Matarazzo y Asociados, en Argentina.

El fundador y CEO de Gi Group Holding, Stefano Colli-Lanzi, ha reconocido que "estamos encantados de la incorporación de The Bridge Social al ecosistema global de RRHH de Gi Group Holding. Este es un paso muy especial en los 25 años de historia de nuestra empresa, que no solo ha crecido orgánicamente, sino también a través de adquisiciones estratégicas que nos han ayudado a fortalecer nuestras capacidades y a impulsar nuestra presencia en diferentes regiones. Gracias a esta última adquisición, la número 50, podemos elevar nuestras ofertas existentes a través de la experiencia tecnológica de The Bridge Social y su sólida presencia en América Latina".

Fuente Comunicae