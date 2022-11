Las gift box más originales con las que triunfar esta Navidad y apoyar a una buena causa

Las Navidades están a la vuelta de la esquina y con ellas la elección de los regalos. Para que este año sea especial y las personas no se sorprendan sin ideas, Cuaderno Inteligente propone varios regalos con los que, además, se puede participar en una buena causa/COMUNICAE/

La época navideña significa muchas cosas, entre ellas, regalos y detalles a las personas queridas. Desde el amigo invisible hasta los regalos de Navidad y el día de Reyes, la firma de papelería Cuaderno Inteligente propone una variedad de gift box y cuadernos con los que acertar seguro y con los que brindar apoyo a una buena causa.

Dona a juegaterapia.org

Con motivo de la Navidad, Cuaderno Inteligente ha comenzado una campaña en asociación con Juegaterapia.org, una fundación en apoyo a la lucha contra el cáncer infantil a través de diferentes acciones como la donación de consolas, la construcción de espacios verdes o la decoración de los hospitales. Este año la firma de papelería donará 1€ de cada pedido que se realice en su tienda online, sin importe mínimo, sea cual sea el valor del pedido. Esta acción se llevará a cabo desde el 18 de noviembre durante el mes de noviembre y diciembre.

Regalos para cada ocasión

Para un amigo invisible

Acertar con los regalos puede ser complicado y, en el caso de un amigo invisible, todavía puede serlo más. Para ello, Cuaderno Inteligente propone unas originales gift box que, además de ser de lo más bonitas, son de lo más prácticas.

Gift Box – Rocking Around around the CI X-Mas box! (25,00€ en Cuaderno Inteligente) está compuesta por un Cuaderno Inteligente en el formato Inteligine Chic-nude, 2 washi tape en tono plateado y tono escarlate pastel, 2 hojas de pegatinas Sofia Martins, un bolígrafo, un marcador y un subrayador. No le falta de nada.

Además de esta gift box, la firma de papelería inteligente también cuenta con la Gift Box - Have a holly jolly gift (25,00€ en Cuaderno Inteligente).

Con otro estampado y con otros accesorios, este box encantará al amigo invisible gracias a que incluye un cuaderno inteligente en el formato Inteligine Principe de Gales, 2 washi tape en tono rojo y negro, un bloc de notas adhesivas Pontus, 2 hojas de pegatinas de Sofia Martins, 2 bolígrafos y un marcador.

Para los amantes de la papelería

Un regalo original a la vez que práctico y útil, Cuaderno Inteligente tiene el detalle que fascinará a cualquier amante de la papelería y el orden.

El pack Gift Box - Most wonderfull present of the year (55,00€ en Cuaderno Inteligente) es perfecto para amigos, profesores o profesoras o cualquier familiar. Incluye un Cuaderno Inteligente Butterfly by Bárbara Bandeira en formato A5 para que puedan tener todas las tareas al día y un Cuaderno Inteligente fairytale en formato A6, ideal para que los acompañe a todas partes.

Además, este regalo se completa con discos y elástico G en color blanco, un set de marcadores, dos washi tape y un bloc de notas adhesivas, para que puedan personalizar sus cuadernos como quieran.

Gift Box - The weather outside is frighfull, but this gift is so delighful (55,00€ en Cuaderno Inteligente) es otra opción de regalo que enamorará a su receptor.

En este caso, el pack navideño incluye un Cuaderno Inteligente Maldives by Luara A5 y un Cuaderno Inteligente en el formato Inteligine amarillo pastel.

Los acompañan discos y elástico G en color verde, un set de subrayadores, dos washi tape, un bloc de notas adhesivas y dos bolígrafos.

Para los más organizados

Hay personas que disfrutan siendo organizadas, Cuaderno Inteligente tiene el regalo.

Gift box- All I want for X-Mas is this kit! (80,00€ en Cuaderno Inteligente) es el detalle que está esperando ser colocado debajo del árbol de Navidad.

Este kit de Navidad incluye todo lo que se necesita para que el próximo año sea memorable, desde el Cuaderno Inteligente en formato grande Butterfly Bárbara Bandeira hasta un kit strap & Go Lilac, un set de subrayadores, tres marcadores, dos hojas de pegatinas y mucho más.

Por su lado, a la Gift Box - Last X-Mas I didn't give you this gift! (80,00€ en Cuaderno Inteligente) tampoco le falta nada y comprende el Cuaderno Inteligente en el formato A5 Felicity by Alexity y un Cuaderno Inteligente en el formato Inteligine verde pastel.

Asimismo, incluye tres bolígrafos, un estuche inteligente Essential Pink Lemonade y muchos más accesorios para que el cuaderno inteligente esté siempre personalizado al gusto de su dueño.

