Giti Tire, el equipo WS Racing y Sparco® listos para brillar en la carrera de 24 horas de Nürburgring

Este año se celebra el quinto aniversario de su equipo enteramente femenino 'Girls Only'

El equipo enteramente femenino 'Girls Only' del WS Racing y Giti Tire Motorsport ha demostrado contar con la preparación perfecta para triunfar en la 51ª carrera de resistencia de 24 horas de Nürburgring de ADAC TotalEnergies gracias a sus dos victorias de clase en las finales clasificatorias de Nürburgring.

El equipo de mujeres dominó la clase SP8T con las pilotos Célia Martin, Fabienne Wohlwend y Beitzke Visser a bordo de un BMW M4 GT4 completamente nuevo de la serie G82. Comenzaron en la pole position el sábado y el domingo y dominaron ambas carreras con una precisión impecable.

Este año se celebra el quinto aniversario del innovador equipo Girls Only y su eslogan Ready to rock the Green Hell en la mundialmente famosa carrera de 24 horas, en la que siempre ha contado con el apoyo de Giti Tire Motorsport.

En 2019 comenzaron con un VW Golf GTI TCR, después pasaron a un Audi R8 GT4, posteriormente a un BMW M4 GT4 F82 y ahora competirán con un BMW GT4 M4 G82. Todos sus vehículos han competido equipados con neumáticos Giti Compete GTR1, una amplia gama de patrones especialmente diseñados para carreras de competición que se utilizan en eventos de todo el mundo.

El fabricante Giti Tire utiliza los hallazgos tecnológicos previamente probados en las pistas de competición para crear, adaptar y desarrollar aún más su catálogo de productos y trasladar lo aprendido "desde la pista de carreras, a la carretera". Este aprendizaje ha permitido el desarrollo de neumáticos como el GitiSportS2 de ultra alto rendimiento y el GitiSynergyH2 de alto rendimiento.

El equipo técnico de Giti Tire en Europa siempre brinda soporte completo en la carrera, y este año estará compuesto por Lennart Lindstrom, Director Técnico; Sebastian Bell, Gerente de Calidad OEM; y Maikel Follon, Ingeniero Técnico de Campo. Además, Giti organizará también un gran evento para clientes y distribuidores cerca de la pista, brindando a todos los asistentes la oportunidad de conocer de cerca la carrera.

Es importante destacar que la 51.ª carrera de resistencia ADAC TotalEnergies 24hr Nürburgring, que tendrá lugar del 18 al 21 de mayo, también marca la primera gran competición mundial en la que el principal fabricante mundial de sistemas de seguridad y equipos de carreras para deportes de motor Sparco®, y Giti Tire actuarán conjuntamente. El acuerdo por el que ambas marcas compartirán imagen y valores comunes fue anunciado en marzo y cubre varias áreas que incluyen ropa, seguridad y equipos de juego. Gracias a esta alianza el eslogan Giti – Powered by Sparco® será destacado en la competición durante todo el fin de semana.

Stefan Brohs, Director de Marketing en Europa para Giti Tire, afirma: "Este va a ser un gran fin de semana para Giti Tire Motorsport: el equipo de Girls Only está en excelente forma, el soporte técnico está ansioso por comenzar y nuestra increíble asociación con Sparco ® será visibilizada por todos los espectadores, tanto los presentes en el circuito como los que sigan el espectáculo de manera online.

"Tenemos una estrategia de comunicación completa para todo el fin de semana y estamos preparados para llevar la emoción y el entusiasmo de las 24 horas de Nürburgring a los hogares de los espectadores destacando el nombre de Giti en todo momento".

"Pero después del fin de semana, el trabajo no se detiene ahí: todo lo que hemos aprendido de los neumáticos para deportes de motor se llevará a nuestro Centro Europeo de I+D en Hannover, Alemania, y se compartirá con los otros Centros de I+D de Giti Tire en todo el mundo para trasladar los hallazgos alcanzados de la pista de carreras a la carretera. Solo después de haber probado nuestros productos en las condiciones de carrera más duras posibles, estaremos en condiciones de evaluar hacia dónde debemos dirigir el desarrollo de nuestros neumáticos para mejorarlos aún más", concluye.

Giti Tire es una de las mayores empresas de neumáticos del mundo en términos de volumen e ingresos. Con una cartera de marcas que incluye Giti, GT Radial y Runway, la empresa ofrece una gama completa de productos para Europa, incluidos turismos, SUV, furgonetas, camiones ligeros (PCR), camiones pesados y autobuses (TBR).

Giti Tire Group, con sede en Singapur, opera en la industria de los neumáticos desde hace más de 70 años y ahora sirve a los principales fabricantes de vehículos de equipo original, distribuidores, minoristas, consumidores, equipos de automovilismo y flotas de camiones y autobuses en más de 130 países en todo el mundo.

Las instalaciones europeas de investigación y desarrollo de última generación de Giti Tire están ubicadas en Hannover, Alemania, y en las renombradas instalaciones de MIRA en el Reino Unido. Ambas trabajan en conjunto con otros centros de investigación y desarrollo globales en China, Indonesia y Estados Unidos. La compañía tiene seis plantas de fabricación en tres países.

Giti Tire está fuertemente enfocada en la producción verde y en tareas de responsabilidad social, incluida la participación en actividades locales, la educación y los esfuerzos ambientales para crear una sociedad mejor.

