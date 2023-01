Globamatic explica el paso a paso para la recuperación de cintas de video VHS en formato digital

La recuperación de cintas de video antiguas es una tendencia cada vez más frecuente y una tarea pendiente en la mayoría de las personas que quieren seguir disfrutando de esos recuerdos familiares que no deberían perderse nunca. La mayoría de las personas tienen en un cajón olvidado recuerdos familiares; bodas, bautizos, vacaciones, etc. en cintas VHS que podrían perderse con el paso del tiempo/COMUNICAE/

La recuperación de cintas de video antiguas es una tendencia cada vez más frecuente y una tarea pendiente en la mayoría de las personas que quieren seguir disfrutando de esos recuerdos familiares que no deberían perderse nunca. La mayoría de las personas tienen en un cajón olvidado recuerdos familiares; bodas, bautizos, vacaciones, etc. en cintas VHS que podrían perderse con el paso del tiempo

La digitalización de los recuerdos en formato antiguo es una de las tareas pendientes que tienen la mayoría de los hogares. Es difícil encontrar un hogar sin una caja de recuerdos con cintas VHS u otra clase de formatos que hoy en día han quedado obsoletos. Globamatic, una empresa que ofrece un servicio muy eficaz de recuperación de datos de cintas antiguas de video, explica el paso a paso de cómo realizar esta tarea tan delicada.

"Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que hay varias maneras de pasar de VHS a DVD o a formato Digital MP4 para USB y deberíamos escoger la mejor que se adapta a cada situación. Una digitalización automática con un aparato tipo combo es algo muy sencillo de realizar, sin embargo, estos aparatos ya están quedando obsoletos. A través de un ordenador puede ser una opción con mayor control, pero consumirá un tiempo precioso del que la mayoría no disponemos y la calidad puede verse comprometida si no usamos un magnetoscopio preciso y una capturadora adecuada. Si se desea un resultado profesional de alta calidad y sin tener que dedicarle tiempo, lo mejor es dejar la conversión de VHS a DIGITAL en nuestras manos", explica Globamatic.

Como Globamatic ha mencionado, si se utiliza un conversor combo digital puede ser una tarea muy fácil convertir un video en cinta VHS a DVD. Por lo tanto, será un gran ahorro de tiempo y apenas serán necesarios conocimientos acerca de este proceso. Otra ventaja es que no requiere de mucho espacio e infraestructura. Sin embargo, es muy probable que no se puedan editar las partes del video, corregir la imagen, editar brillos y contrastes, etc. Entonces es muy poco probable que se consiga un video de calidad e incluso el video se puede echar a perder.

Si se digitaliza en ordenador, la tarea será un poco más compleja, ya que se necesitarán más herramientas: un video VHS, una capturadora, un ordenador, un programa de conversión y opcionalmente una grabadora de DVD en el ordenador. La ventaja es que se podrá editar el video y mejorar la calidad, pero si no se tienen los conocimientos suficientes y no se dispone de las herramientas (algo costosas) será complicado llevar a cabo la digitalización, según Globamatic.

Por lo tanto, Globamatic recomienda contar con su equipo de profesionales si se quiere realizar una digitalización de calidad y rápida, sin demasiadas complicaciones. Es importante conocer el proceso y tener la formación necesaria para que la digitalización de un resultado de calidad y no se pierdan esos recuerdos tan valiosos.

Fuente Comunicae