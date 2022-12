"Goodbye Princess" revoluciona Internet con casi 42 millones de visualizaciones

Tia Lee (Lee Yu Fen) anuncia el lanzamiento internacional de su campaña de empoderamiento femenino #EmpowerHer después de su regreso a escala mundial/COMUNICAE/

Tia Lee (Lee Yu Fen) anuncia el lanzamiento internacional de su campaña de empoderamiento femenino #EmpowerHer después de su regreso a escala mundial

Tia Lee (Lee Yu Fen), cantante internacional de C-POP, actriz de cine y televisión, e icono de la moda, ha lanzado hoy la campaña internacional #EmpowerHer , después del exitoso lanzamiento de su vídeo musical "Goodbye Princess" el 9 de diciembre de 2022. Este ya ha conseguido un éxito importante, con más de 1 millón de visualizaciones en las 10 horas siguientes al estreno; y 5 días después del estreno, las visualizaciones en el canal de YouTube de Tia superan los 26 millones, batiendo el récord para las canciones de C-pop. Hasta ahora, "Goodbye Princess" ha alcanzado la abrumadora cifra de casi 42 millones de visualizaciones entre YouTube y Weibo. El vídeo musical marca el regreso de Tia como artista mundial en solitario y su audaz reaparición venciendo retos del pasado.

Con "Goodbye Princess" como símbolo de la evolución de Tia hacia una nueva, empoderada y decidida versión de sí misma mientras explora su nuevo mundo, la campaña internacional #EmpowerHer busca impulsar los temas musicales de empoderamiento femenino y animar a todas las mujeres a descubrirse y aceptarse a sí mismas, a volverse más fuertes y construir un futuro más prometedor.

La creación de la campaña internacional #EmpowerHer

Inspirada en su propia experiencia personal y su fuerza interior renovada, Tia ha lanzado la campaña #EmpowerHer para animar a mujeres y niñas de todo el mundo a creer en sí mismas, a dejar atrás obstáculos paralizantes y alzarse más alto y con más fuerza ante cualquier adversidad. En resumen, la campaña pretende apoyar y promover el concepto "Mujeres empoderando mujeres" y ayudar a todas las causas benéficas centradas en la mujer que sea posible a escala mundial para conseguir un bien mayor para la población femenina de todo el mundo.

Entidades beneficiarias de la campaña son, entre otras: Daughters Of Tomorrow, en Singapur; Beats By Girlz y Women in Music, en Estados Unidos, y Teen’s Key en Hong Kong. Mientras la campaña #EmpowerHer avanza mundialmente, se canalizarán donaciones a estas organizaciones beneficiarias durante el periodo de campaña, apoyando sus misiones y objetivos con el fin de construir un futuro mejor para las mujeres.

Como primer paso en el apoyo a estas organizaciones benéficas, el vídeo musical "Goodbye Princess" ayudará a empoderar a las mujeres de todo el mundo. Cada vez que se alcance un número determinado de visualizaciones, se realizará una donación a la campaña #EmpowerHer, una de las mayores iniciativas de apoyo al empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. La campaña #EmpowerHer repartirá hasta un máximo de of 3,8 millones de dólares hongkoneses (aproximadamente 480 000 dólares americanos) entre las distintas organizaciones benéficas. Tia ha elegido la cifra de 3,8 millones por su significado: la fecha del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

"Nuestro objetivo es que todas las jóvenes tengan la oportunidad de seguir el camino que imaginan para ellas. A nuestros ojos, el éxito se alcanza cuando las jóvenes se vuelven independientes, seguras de sí mismas y capaces de tomar sus propias decisiones. La trayectoria de resiliencia de Tia no solo es inspiradora para nuestras niñas y jóvenes, sino para todo el mundo: nos da la confianza para creer que todas somos únicas y que cada una de nosotras tiene potencial para crear un futuro lleno de posibilidades, más de las que podríamos imaginar. ¡Gracias por una iniciativa tan positiva! Es un placer ser una de las organizaciones beneficiarias de la campaña #EmpowerHer", afirmó Rachel Chow, Resource Development Manager en la organización Teen’s Key de Hong Kong.

"Donaciones como esta de la campaña #EmpowerHer permiten a Women in Music educar, empoderar y potenciar a las mujeres en la industria musical. Estamos encantadas de estar incluidas en la campaña junto con otras organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan por hacer posible el cambio", dijo Nicole Barsalona, presidenta de Women in Music.

"Daughters Of Tomorrow'' está también contenta de ser la organización benéfica para el lanzamiento de "Goodbye Princess" de Tia Lee y la campaña #EmpowerHer, que busca inspirar, animar y empoderar a las mujeres. Esto concuerda con la misión de DOT de empoderar a las mujeres con medios económicos, permitiéndoles mejorar la situación de sus familias", indica Fannie Lim, Directora ejecutiva de Daughters Of Tomorrow. ";Somos conscientes de que cada persona tiene su propio camino: hitos que alcanzar, circunstancias que superar y aspiraciones. Sabiendo que cada persona tiene sus propios sueños, nuestro papel es motivar a cada una a crear un futuro mejor para ellas. Deseamos a Tia Lee un gran éxito en su objetivo de empoderar a muchas mujeres más durante esta campaña".

"Beats By Girlz está encantada de formar parte de la campaña #EmpowerHer. Compartimos la visió;n de empoderar a las mujeres y a minorías de género a través de la música y estamos contentas de estar haciendo este trabajo en colaboración con Tia Lee", indicó Erin Barra, directora ejecutiva de Beats By Girlz.

Aparición del reto de baile #EmpowerHerDance en TikTok

Bailarines de todo el mundo han participado en el reto de realizar la coreografía de "Goodbye Princess" en la plataforma de vídeos cortos TikTok, con movimientos enérgicos pero rítmicos de todo el cuerpo y un característico gesto de "adiós" con la mano. Esta coreografía alegre y atrevida representa la revitalización del cuerpo y la mente de Tia tras haber superado retos del pasado en la industria de la moda y el entretenimiento, liberándose para expresar su propia fuerza.

Entre los primeros bailarines y famosos que se han unido al reto de baile se encuentra la conocida bailarina y coreógrafa filipina-australiana, Hannah Balanay, la creadora de contenido en TikTok más popular en Australia en el último año. Es muy conocida por su baile en la canción de Dua Lipa "Don’t Start Now", que se hizo viral en la plataforma.

Hannah Balanay es la primera en hacer el reto de baile en #EmpowerHerDance en TikTok.

Con este reto de baile ha aparecido el hashtag #EmpowerHerDance, que contiene todos los vídeos de baile e imprime fuerza a la campaña global #EmpowerHer.

Tia Lee ha luchado por el empoderamiento femenino a lo largo de su carrera y lo ha convertido en un elemento clave de su campaña "Goodbye Princess". Antes del lanzamiento del vídeo musical, Tia publicó una serie de animación de 6 episodios que contaba una historia inspirada en su trayectoria en la industria del entretenimiento a través de una combinación de música, animación y videografía de moda. Muchas personas se sintieron identificadas con su historia de valiente superación, obteniendo más de 100 millones de visualizaciones en un mes y poniendo la campaña de prelanzamiento en el camino de convertirse en la campaña de promoción más exitosa de todos los tiempos realizada por una artista de C-Pop.

Además de con su música, Tia también ha luchado por el empoderamiento femenino en el sector de la belleza y la moda. Igual que celebridades como Justin Bieber y Alicia Keys, ha aparecido en las portadas de famosas revistas como Vogue y ROLLACOASTER, y ha utilizado estas importantes plataformas para difundir su mensaje de fuerza interior y empoderamiento, así como para inspirar a otras mujeres con su historia, construida sobre unos cimientos de persistencia, trabajo duro y confianza en sí misma.

El vídeo musical de "Goodbye Princess" y toda la serie de precampaña, con la videografía de moda complementaria, puede verse en los canales de redes sociales de Tia.

Materiales de prensa oficiales:

Vídeo conceptual de la campaña #EmpowerHer: https://youtu.be/gK7ldOO1wAM

VÍDEO MUSICAL "GOODBYE PRINCESS": https://youtu.be/VwxtUuZYsuY

https://weibo.com/1396928042/MiMX0oPdI

Portada del single "GOODBYE PRINCESS": https://www.instagram.com/p/Clxu8nWNdOE/

https://www.facebook.com/photo?fbid=696972191796005&set=a.231904644969431(para descarga)

Portada de ROLLACOASTER UK: https://www.instagram.com/p/ClUA1Swtnyk/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=688854202607804&set=a.231904644969431(para descarga)

Portada de Vogue Hong Kong「The Voice」: https://www.instagram.com/p/Ck7_neKsh_w/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=681908259969065&set=pcb.681909583302266 (para descarga)

Canales oficiales de Tia Lee:

Instagram @leeyufen: https://www.instagram.com/leeyufen/

YouTube: https://www.youtube.com/@tialeeofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/leeyufentialee/

Fuente Comunicae