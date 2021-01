Grandes desafíos en la movilidad en tiempos del calentamiento global y pandemia de coronavirus

Mientras en el universo automotor las empresas del sector se están esfocando en la electrificación de sus vehículos en el NEUTRINO ENERGY GROUP se encuentra en fase de construcción y desarrollo una revolucionaria tecnología basada en el aprovechamiento de la energía de los Neutrinos, el desarrollo del automóvil PI es una realidad cada vez más próxima/COMUNICAE/

Mientras en el universo automotor las empresas del sector se están esfocando en la electrificación de sus vehículos en el NEUTRINO ENERGY GROUP se encuentra en fase de construcción y desarrollo una revolucionaria tecnología basada en el aprovechamiento de la energía de los Neutrinos, el desarrollo del automóvil PI es una realidad cada vez más próxima

Cada día el mundo es testigo de los enormes cambios que se avecinan en muchos frentes a considerar, en éstos momentos una gran e inesperada pandemia mundial afecta las economías de todos los países en menor y mayor grado de complejidad de acuerdo a los recursos de cada nación. Todo un planeta aunado en una búsqueda de soluciones acordes a una pandemia global nunca antes vista.

Por otro lado el mundo de la movilidad enfrenta una serie específica de restricciones respecto a las emisiones contaminantes de los automóviles con motores a combustión. La industria del motor está siendo acorralada por una creciente serie de normas a cumplir en un corto plazo.

Cada año la industria automotriz aporta nuevas tecnologías para cumplir con las exigentes normas de la CE respecto a las emisiones de CO2. Pero obviamente no alcanzan, ya que a medida que los motores de combustión mejoran notablemente su nivel de eliminar gases contaminantes, los organismos de controles europeos continúan siendo implacables con nuevas restricciones que en un futuro muy cercano será imposible de alcanzar a menos que se utilicen sistemas de propulsión mixtos o híbridos para alcanzar el nivel requerido de contaminación ambiental.

En éstos momentos se asiste a la extinción de los motores a combustibles fósiles tal cual como se conocían hasta hoy en dia.

Los pura sangre V12, V10, V8 y los V6 sobrealimentados con turbo compresores están siendo vistos como la última generación de dinosaurios en la industria automotriz.

Lo que se avecina en el mundo de la movilidad es la electromovilidad y la electrificación masiva del parque automotor por VENIR.

Novedades en la industria alemana que reacciona ante el éxito rotundo de Tesla

Recientemente la prestigiosa firma Daimler Benz sale al mercado 2021 presentando 6 modelos eléctricos en sus diferentes gamas de vehículos de alta calidad. Movidos por el interés de destronar a su ignoto y exitoso rival el TESLA, y con tan solo una opción con el EQC. Mercedes no se queda de brazos cruzados y presenta un nuevo concepto de negocio en materia de movilidad . Con éste ambicioso plan, Mercedes Benz piensa pasar de un 7 y medio por ciento de ventas con etiqueta de cero emisión a un 15 por ciento en nuevas matriculaciones.

El plan es llegar a todo tipo de públicos presentando una gama completa de opciones de autos eléctricos de cero emisiones.



Mientras tanto surgen muchas dudas acerca de los miles de puntos de carga que serán necesarios para recargar los millones de autos eléctricos que circularán por las calles en poco tiempo ya que serán necesarias muchas centrales eléctricas para abastecer abastecer la creciente demanda de electricidad, cosa que no resolverá el problema de la contaminación ambiental.

Durante mucho tiempo Alemania ha sido la guía y el mayor referente respecto a la creación de motores de combustión, el automóvil de lujo y las altas prestaciones de sus productos han sido un éxito permanente desde la segunda guerra mundial, pero el éxito de ayer no asegura que Alemania mantenga el podio de ventas en un mercado actual donde el pastel se empieza a cortar de otro modo con las nuevas demandas de autos eléctricos. El mayor enemigo es el gigante asiático China, donde un crecimiento exponencial de la demanda de autos eléctricos está creciendo a ritmo vertiginoso. Un negocio multimillonario que Alemania no querrá dejar pasar. Confiados en su historial de los mejores constructores de motores térmicos a gasolina y diésel, los desafíos que hoy se presentan son enormes.

Muchas actividades de la industria alemana dejarán de existir con la creciente demanda de autos eléctricos, entre ellos los fabricantes de cajas de cambio, ya que los autos eléctricos prescinden de ellas, además de los proveedores de autopartes como bombas inyectoras, alternadores y otros elementos que desaparecerán en un corto plazo. Para ello Alemania deberá una vez más reinventarse para seguir liderando el mercado de autos premium.

Revolucionaria tecnología de movilidad por energía de neutrinos y otras radiaciones invisibles se presenta como una de las mejores alternativas en la industria automovilística alemana y mundial.

Mientras en el universo automotor las empresas del sector se están esfocando en la electrificación de sus vehículos en el NEUTRINO ENERGY GROUP se encuentra en fase de construcción y desarrollo una revolucionaria tecnología basada en el aprovechamiento de la energía de los Neutrinos y otras radiaciones invisibles, el desarrollo del automóvil PI es una realidad cada vez más próxima, se trata de un automóvil movido por la energía que aporta el paso de millones de micropartículas que permanente golpean la tierra en forma inperceptible y que a su paso por placas de grafeno dopado producen electricidad mediante vibraciones subatómicas, esta energía es acumulada en celdas de baterías sólidas de alto rendimiento y de bajo peso que permite alimentar los motores eléctricos de las ruedas dando así la capacidad de movimiento al automóvil PI, esta tecnología permite que todos los componentes del automóvil sean capaces de generar energía, ya que tanto su chasis, su estructura interna y su carrocería son capaces de producir la energía necesaria para mover el automóvil. Lo revolucionario de todas estas características permiten la capacidad de no requerir cargas eléctricas al vehículo PI ya que éste automóvil toma del medio ambiente la energía necesaria para su desplazamiento, y lo hace en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, ya sea en movimiento o en cualquier estacionamiento. Siendo totalmente autónomo y prescindiendo de recargas. Este moderno concepto de automóvil con tanta tecnología de vanguardia sin duda revolucionará el mercado automotriz mundial.

El vídeo del día La pandemia de coronavirus suma cerca de 630.000 casos a nivel mundial.

El automóvil PI empleando nuevas tecnologías producida por módulos instalados en toda su estructura tanto en el chasis como en la carrocería produce una fuente de alimentación permanente energía destinada a una amplia variedad de aplicaciones. Esta tecnología está basada en el número Pi. Pi corresponde al signo matemático, es decir al número circular Pi.

PI no solo será un automóvil, también será una marca para toda una línea de electrodomésticos de uso cotidiano, donde mediante su revolucionaria tecnología tendrá como mayor virtud el no necesitar un cable de carga ni ser enchufados a ninguna red eléctrica ya que serán radiaciones invisibles los que provean de energía para su funcionamiento.

Sin duda en el NEUTRINO ENERGY GROUP se trabaja fuertemente para crear los elementos que harán mucho mejor la vida cotidiana, grandes desafíos se desarrollan dentro de sus instalaciones y las respuestas concretas están siendo una realidad con sus productos de la mano de sus ingenieros, físicos y matemáticos que trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de el planeta.

DANIEL A LÓPEZ

Fuente Comunicae