Grid Dynamics AWS Analytics Platform Starter Kit aprovechado por el cliente, Mistplay, para mejorar las operaciones empresariales

Con otra implementación exitosa de AWS, Grid Dynamics refuerza su reputación de impulsar el valor empresarial con soluciones en la nube flexibles y escalables. Grid Dynamics entregó con éxito una plataforma de análisis y aprendizaje automático (ML) llave en mano para su cliente, Mistplay, la aplicación de fidelización líder para jugadores móviles

La solución de Grid Dynamics ayuda a Mistplay a impulsar la eficiencia operativa y proporcionar recomendaciones basadas en conocimientos para aumentar el compromiso, la lealtad y los ingresos para sí mismo y sus socios de publicación de juegos.



Grid Dynamics ayudó a Mistplay a reducir el tiempo de comercialización y a implementar motores de recomendación avanzados más rápidamente aprovechando su probado kit de inicio de plataforma de análisis y su kit de inicio de ML basado en AWS para ofrecer una solución lista para la producción en menos de 5 meses.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), líder en servicios y soluciones de transformación digital a nivel empresarial, ha anunciado hoy que su cliente, Mistplay, la app líder en fidelización para jugadores móviles, ha ampliado sus capacidades de negocio a través del despliegue de una Plataforma de Analítica. Mistplay tiene la misión de ser la mejor forma de jugar a juegos móviles para todo el mundo, en cualquier lugar, y proporcionar una experiencia personalizada para cada usuario es una prioridad para el equipo de IA y Analítica. Los jugadores móviles acuden a Mistplay para descubrir nuevos juegos, ganar puntos y canjearlos por recompensas. La experiencia curada no sólo agiliza el descubrimiento y la selección de juegos para el usuario, sino que permite a los editores de juegos llegar al público altamente interesado que están buscando.

Aprovechando su Analytics Platform Starter Kit y su ML Starter Kit, Grid Dynamics construyó para Mistplay una nueva plataforma de análisis, que permite a Mistplay compartir fácilmente los activos de datos a través de su organización, obtener información valiosa de los datos, y crear modelos avanzados de ML que ofrecen mejores recomendaciones de juego a su creciente comunidad de millones de jugadores. Esta solución llave en mano se desplegó en producción en menos de 5 meses, lo que supuso una aceleración significativa de las iniciativas analíticas y de IA de Mistplay.



El Grid Dynamics Analytics Platform Starter Kit basado en AWS es la culminación de años de experiencia que permite el rápido aprovisionamiento de una plataforma de análisis nativa de AWS y la implementación de canalizaciones de datos a escala. El kit de inicio preintegrado y probado está diseñado para reducir drásticamente el tiempo de comercialización, mejorar la accesibilidad y la calidad de los datos, aumentar la velocidad de obtención de información y lograr un ROI significativo. Al aprovechar este kit de inicio, los clientes disfrutan de una reducción significativa del coste y el riesgo de la inversión inicial y pueden centrarse en lo que es importante para el negocio: inteligencia empresarial, ciencia de datos y decisiones basadas en datos con aprendizaje automático.

"Estamos muy orgullosos de ayudar a nuestros clientes a llegar al mercado rápidamente con nuevas capacidades. Con nuestro AWS Data Platform Starter Kit, clientes como Mistplay reducen drásticamente el tiempo de comercialización y obtienen rápidamente ganancias en eficiencia operativa. Otro aspecto valioso de este proyecto es la tremenda colaboración entre los equipos de Grid Dynamics y Mistplay", dijoAlex Poberezhsky, vicepresidente de Grid Dynamics. "Es un honor trabajar con gente estupenda y con una empresa líder en su campo. Estamos impacientes por ver lo que podemos conseguir juntos en el futuro", afirmó Poberezhsky.

"Nuestra exitosa asociación con Grid Dynamics nos permitió modernizar rápidamente nuestras operaciones de ML y plataformas de datos en Mistplay. Esta colaboración dio como resultado una mayor productividad del equipo de datos y la creación de herramientas para garantizar que nuestros usuarios reciban la mejor experiencia de juego de su clase. De cara al futuro, esta asociación nos apoyará enormemente a medida que continuamos innovando en la industria de los juegos móviles", dijo Luca Fiaschi, Phd, Chief Data and AI Officer en Mistplay.

Acerca de Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) es un proveedor de servicios de tecnología nativa digital que acelera el crecimiento y refuerza la ventaja competitiva de las empresas Fortune 1000. Grid Dynamics ofrece servicios de consultoría e implementación de transformación digital en experiencia del cliente omnicanal, big data, analítica, búsqueda, inteligencia artificial, nube y DevOps, y modernización de aplicaciones. Grid Dynamics logra una alta velocidad de comercialización, calidad y eficiencia mediante el uso de aceleradores de tecnología, una cultura de entrega ágil y su grupo de talento de ingeniería global. Fundada en 2006, Grid Dynamics tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Estados Unidos, México, Reino Unido, Europa e India.

Para obtener más información sobre Grid Dynamics, visitar www.griddynamics.com. Seguir en Facebook, Twitter y LinkedIn.

Acerca de Mistplay

Mistplay es la aplicación de fidelización líder para jugadores móviles. Mistplay fomenta una comunidad de millones de jugadores comprometidos que obtienen recompensas por descubrir y jugar a nuevos juegos. Con sede en Montreal, y lanzada en 2016, Mistplay tiene la misión de ser la mejor manera de jugar juegos móviles para todos, en todas partes.

Lleer más sobre la empresa y cómo asociarse con ellos aquí.

