El Grupo Adecco presenta la sexta edición de ‘CEO por un mes’

"CEO por un mes" es una iniciativa global del Grupo Adecco diseñada para atraer y fomentar el talento de los jóvenes, para ayudarles en el camino para alcanzar su propósito y para guiar sus primeros pasos en el mercado laboral. La convocatoria está dirigida a jóvenes que estén terminando sus estudios, que podrán inscribirse desde hoy, hasta el próximo 27 de febrero de 2020, en la web oficial de la iniciativa: www.ceofor1month.com/COMUNICAE/

En el actual mercado laboral europeo se siguen palpando diferencias salariales por países. España se sitúa en una posición intermedia. Con una remuneración media de 1.658 euros al mes (la más alta de la serie histórica), esta cifra continúa siendo inferior a la media salarial europea, de 2.061 euros mensuales. Así, 15 países europeos, entre los que se encuentran aquellos con economías más avanzadas, están por encima de la media salarial española, mientras que en otras 12 naciones, el salario medio es inferior al español, principalmente, en los países del Este de Europa, según datos del VII Monitor Adecco sobre Salarios.

Y esta diferencia es también acusada dentro de la geografía nacional. En España, la horquilla salarial va de 464 euros (el más bajo) a una media salarial de 4.618 euros mensuales (el más alto), con diferencias también notables por comunidades autónomas.

Ante esta situación, es innegable que los jóvenes españoles se encuentran en una posición desventajada en términos salariales, pero sus expectativas van un paso más allá. Cada vez cobra más fuerza en este colectivo su propósito personal y profesional a la hora de decantarse por un puesto de trabajo.

Según la reciente encuesta de Adecco, 3 de cada 4 españoles aseguran no haber logrado alcanzar su propósito profesional. Un 25% de este grupo piensa que no lo van a alcanzar, sin embargo, más de la mitad considera que lo va a lograr en algún momento de su carrera profesional.

Con este objetivo de apoyar al talento joven en la búsqueda de su propósito profesional, el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, pone en marcha la sexta edición de la iniciativa ‘CEO por un mes’. Un programa que ofrece a los jóvenes la oportunidad de ser CEO del grupo durante 30 días, en cada uno de los 47 países implicados en la iniciativa, de los 60 en los que tiene presencia el grupo a nivel mundial.

El Grupo Adecco quiere seguir fomentando el talento juvenil y se mantiene fiel a su compromiso y atención en los profesionales del futuro mediante esta iniciativa. Los jóvenes que se conviertan en “CEO por un mes” en esta sexta convocatoria tendrán un primer acercamiento al mercado laboral, con una experiencia que enriquecerá su futuro profesional.

Los jóvenes seleccionados en cada país acompañarán a los directores generales en su día a día laboral, para adquirir las competencias necesarias para convertirse en mejores candidatos en su futuro profesional, con el desarrollo de habilidades clave como el liderazgo, la capacidad de comunicación, la gestión de equipo o el control del estrés, entre otras, y con un salario acorde al cargo a desempeñar.

En el caso de España, el “CEO por un mes” vivirá esta oportunidad junto a Iker Barricat, director general del Grupo Adecco en nuestro país. El ganador compartirá su frenética agenda, viajando a diferentes países, asistiendo a reuniones, formando parte activa de conferencias internacionales, elaborando y desarrollando presentaciones ante miembros del comité directivo y gestionando a un equipo de casi 2.000 personas.

¿Cómo convertirse en “CEO por un mes”?

Para aspirar a ser “CEO por un mes” en Adecco, los candidatos deben estar acabando los estudios o haberlos finalizado recientemente (sin un nivel de estudios o especialidad concreta) y tener un buen nivel de inglés.

Los interesados pueden inscribirse lo antes posible en la página web oficial de la iniciativa www.ceofor1month.com. Las inscripciones estarán abiertas durante tres meses hasta el 27 de febrero de 2020.

Tras el cierre de inscripciones, tendrá lugar un original proceso de selección a cargo de los mejores expertos en RRHH de Adecco. Habrá una prueba de inglés y razonamiento. Y también un assessment center, con pruebas especiales, que generarán también una experiencia diferencial en los posibles candidatos.

Una vez finalizado este proceso de selección, en mayo, Iker Barricat, director general del Grupo Adecco en España, junto a diferentes expertos en selección de Adecco elegirán al “CEO por un mes” de esta sexta edición. Un proceso paralelo al resto de países que cuentan con la iniciativa.

De CEO nacional a internacional

Los diez jóvenes que mejor hayan desempeñado sus funciones como “CEO por un mes” en los diferentes países se reunirán a finales de agosto para enfrentarse al bootcamp final. Durante varios días, se realizará un proceso de selección para medir las habilidades y competencias de los candidatos y elegir al CEO de Adecco por un mes a nivel mundial, que trabajará mano a mano con Alain Dehaze, CEO mundial del Grupo Adecco.

Los dos últimos candidatos ganadores de CEO por un mes en España, Miguel Castillo, en 2018; y Adriana Puig, en 2019, traspasaron la frontera nacional y tuvieron la oportunidad de ser uno de los 10 alumnos participantes en el bootcamp final.

Con solo 22 años, la catalana Adriana Puig se convirtió, en la última edición, en la “CEO por un mes” del Grupo Adecco en España. Licenciada en Tecnología de Ingeniería Industrial, en el momento de su elección estudiaba un Máster en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Barcelona, y lo compagina siendo asistente de investigación en el departamento de Ingeniería en Proyectos y Construcción, en el mismo centro. Con este perfil y tras demostrar sus habilidades, Adriana Puig logró ser la ganadora, entre las 15.000 inscripciones presentadas a la convocatoria a nivel nacional.

Sobre el proceso para su elección, Adriana Puig comentaba “ha sido un camino lleno de retos, aprendizaje y diversión. Por un lado, he podido conocer a gente joven e increíble, con muchísimas ganas de cambiar el mundo y dejar huella. Por otro lado, mediante la variedad de pruebas y tests de los que constantemente recibía feedback, esta experiencia me ha permitido conocerme un poco mejor a mí misma y ser consciente tanto de mis fortalezas como de mis debilidades”. Además, ante la posibilidad de convertirse en CEO por un mes internacional aseguraba estar muy ilusionada de “poder conocer a 9 de los 46 CEOs mundiales. Hemos estado en contacto por redes sociales, compartiendo experiencias y apoyándonos mutuamente, y todos han demostrado ser personas increíbles llenas de pasión”.

Por su parte, el ganador de 2018, Miguel Castillo, fue mentee en el BOLD Immersion Mentoring Program de Google, disfrutó de una Beca Erasmus en la Universidad de Westminster y tuvo una oportunidad laboral como Campus Editor en LinkedIn.

La ganadora de la tercera edición de este programa, Begoña Sesé, colaboró durante 3 meses en la startup Opportumeety y a la vez entró en The Adecco Group España como responsable de Programas para Jóvenes. Tras 1 año pasó a ser Productor Manager Marketing en The Adecco Group España, y a partir del próximo mes de diciembre formará parte del equipo de Adecco en Praga.

Al ganador de la segunda edición, Guillermo de Haro, le surgieron oportunidades tan dispares como una estancia Erasmus en ESCE International Business School en París y otra estancia en The London School of Economics and Political Science (LSE). Estuvo como International Sales Operations en The Adecco Group España durante 7 meses para después entrar a formar parte del Private Banking Talent Program del Banco Santander. Actualmente trabaja en Procter&Gamble como Sales Account Manager.

Héctor Recio, el primero de los ganadores de “CEO por un mes” y natural de Toledo estudió un Master of Science in Air Transport Management en la Universidad de Cranfield. Tras él, empezó a trabajar en Astek en Londres durante 15 meses en un proyecto de Amadeus IT Group. Tras ser fichado por el cliente, pasó de Business Analyst a Implementation Project Leader donde lleva 15 meses, en la capital londinense.

Una experiencia de futuro profesional

Después de vivir todas estas experiencias, todos los ganadores de “CEO por un mes” recibirán más orientación y oportunidades profesionales del Grupo Adecco y pasarán a formar parte de Alumni internacional, un grupo formado por todos los ex “CEO por un mes”, en el que se publica contenido de orientación laboral, competencias del futuro, procesos de selección, webinars, etc.

Además, todos los candidatos participantes formarán parte de la base de datos de Spring Professional, la firma del grupo Adecco especializada en consultoría de selección para mandos intermedios y directivos, para la generación de posibles oportunidades laborales.

