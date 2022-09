GRUPO JOCORDÁN: ¿En qué consiste la limpieza comercial?

Mantener un entorno de oficina limpio e higiénico es esencial para el éxito de cualquier empresa. Al recurrir a los servicios de limpieza profesional estos se encargarán de mantener cada espacio en perfecto estado y libre de polvo/COMUNICAE/

Las empresas de limpieza en Madrid suelen ofrecer sus servicios después de las horas de trabajo para limpiar eficazmente cada área y no ser una molestia en el horario comercial.

¿Qué es la limpieza de oficinas o comercial?

La higiene en la oficina es una herramienta para garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores y aumentar la eficacia. El principal objetivo es garantizar la estética del espacio y la convivencia. En contraste con el sector de la alimentación y la higiene, las normas de higiene exigidas en las oficinas suelen ser menores.

Sin embargo, esto no significa que no sea importante o que no tenga impacto en los trabajadores. Para mantener unas instalaciones en perfecto estado se recomienda recurrir a los servicios de una empresa de limpieza profesionales.

¿Por qué se necesita recurrir a una empresa de limpieza comercial?

La mayoría de las empresas recurren a empresas de limpieza profesionales, por estas razones:

- Materiales peligrosos

Es importante que las empresas e industrias que manejan con frecuencia materiales peligrosos tengan sus propios protocolos de limpieza e higiene, seguidos por limpiadores comerciales altamente cualificados. Así se mantiene la seguridad de todos y se garantiza la correcta eliminación de cualquier riesgo biológico u otras sustancias peligrosas.

- Normas de higiene

Las empresas de procesamiento de alimentos, restaurantes y hospitales y centros de salud, son sólo algunos de los entornos comerciales que se rigen por normas de higiene específicas.

Para proteger a los empleados que se encuentran en esos lugares, y al público en general que entra en ellos o entra en contacto con sus productos, es importante que estos locales sean limpiados por especialistas que conozcan las normas vigentes. Esto puede incluir el uso de soluciones de limpieza específicas o el seguimiento de protocolos exigentes en todo momento.

- Maquinarias de limpieza

En el entorno comercial es habitual utilizar fregadoras de suelos, aspiradores de alfombras, sistemas de limpieza a vapor y herramientas y equipos específicos para cada superficie.

Estos equipos son caros de adquirir y reparar, por lo que la formación sobre el uso es esencial para evitar daños involuntarios a la máquina o a la propiedad que se está limpiando.

- Gestión de la reputación

Toda empresa grande o pequeña puede optar por contratar a una empresa de limpieza comercial para mejorar su reputación. Trabajar en un entorno limpio y fresco hace que la experiencia sea más agradable y puede mantener al personal y a los visitantes más cómodos.

Servicios de limpieza comercial de oficinas y empresas

A menudo la limpieza de oficina se parece mucho a la limpieza doméstica en cuanto a los materiales y el mobiliario utilizado, lo que significa que los métodos de limpieza para ambos pueden ser los mismos.

Los servicios de limpieza de oficinas comerciales incluyen tareas de limpieza de mayor envergadura que se realizan periódicamente a lo largo del año, en lugar de la limpieza diaria. Por ejemplo: el lavado de alfombras, la limpieza y desinfección de puestos de trabajo y escritorios, la limpieza a vapor de muebles y la desinfección de cocinas y baños son tareas de limpieza comercial habituales en las oficinas.

Las oficinas también contratan a empresas de limpieza comerciales después de reformas, o antes y después de una mudanza, para minimizar las interrupciones en el lugar de trabajo.

Diferencias entre las empresas de limpieza y los servicios de conserjería

Mucha gente confunde la limpieza comercial con los servicios de conserjería. Un conserje suele ser un miembro del personal a tiempo completo que se encarga de las necesidades diarias de limpieza en un local comercial.

Un conserje puede barrer los suelos, recoger la basura, pasar la fregona y la aspiradora a diario, y estará atento a cualquier problema de mantenimiento que haya que resolver. Aunque algunos conserjes también se encargan de realizar limpiezas profundas, normalmente se trata de un servicio adicional.

Limpieza para hostelería

La hostelería se refiere a las empresas que atienden a las personas, incluidos los hoteles, los restaurantes, eventos, cafeterías, etc. Es importante mantener siempre los más altos niveles de limpieza e higiene cuando se ofrece alojamiento al público, porque nadie quiere dormir en una habitación sucia ni comer alimentos preparados en una cocina en malas condiciones.

La limpieza comercial en el sector de la hostelería incluye el uso de los productos adecuados para garantizar la seguridad de los alimentos, eliminar insectos y reducir los alérgenos.

La limpieza comercial de cocinas implica desengrasar las superficies, limpiar debajo y detrás de los electrodomésticos y desinfectar todas las zonas de preparación de alimentos. También incluye la limpieza y desinfección de las zonas de los clientes, aspirar los suelos y la limpieza de los mostradores, las paredes y los asientos.

Servicios de limpieza industrial

A veces se confunde con la limpieza comercial, pero la limpieza industrial se ocupa específicamente de los residuos peligrosos, como los que se encuentran en los centros de procesamiento, los laboratorios de investigación y las centrales eléctricas. Este tipo de limpieza requiere un amplio equipo de protección personal, estrictas directrices de eliminación y una rigurosa formación sobre cómo manejar los materiales peligrosos. Los servicios de limpieza industrial suelen ser específicos para cada industria y sólo forman y emplean a expertos en sus requisitos de limpieza particulares.

Por último, mantener limpio un lugar de trabajo nunca ha sido tan importante. Cada vez hay más empresas que buscan soluciones para proteger a los empleados mediante la limpieza, por lo que la demanda de servicios de limpieza comercial especializada va en aumento.

Hay que considerar si la subcontratación de una empresa de limpieza comercial sería un beneficio para el negocio hoy en día.

