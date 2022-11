Grupo Prescripción S.XXI cierra con éxito su paso por The Miss Conference

El encuentro contó con los principales actores de la construcción para ofrecer una visión más global del sector y protagonizó varias sesiones en ePower&Building dentro de la feria Construtec. Grupo Prescripción XXI es una iniciativa impulsada por Antonio Domínguez, Gerente de Delegación de Indalsu, Arkaitz Aguirre, International Business Developer de Griesser AG y Koldo Monreal, consejero delegado de Onhaus/COMUNICAE/

Grupo Prescripción S.XXI clausuró con éxito su IV encuentro en The Miss Conference, un espacio que acoge sesiones de reflexión organizadas por asociaciones e instituciones dentro de Construtec, feria de ePower&Building, la gran cita del sector de la edificación llevada a cabo en IFEMA (Madrid) la semana pasada. Grupo Prescripción S.XXI reúne a los principales actores del panorama de la construcción y se consolida ya como referente del sector. Es una iniciativa que nació hace ya 3 años gracias a Antonio Dominguez (Dº Ejecutivo InMat - Gerente Delegación en INDALSU), Arkaitz Aguirre (Dº General en Griesser) y Koldo Monreal (Dº EDIFICA en Consorcio Passivhaus - CEO en ONHAUS) para poner luz a una forma de prescribir diferente y debatir sobre los principales problemas que tiene la construcción hoy día.

El evento siempre acoge temáticas de gran actualidad y en esta ocasión, en su IV encuentro, las distribuyó en tres ponencias. La primera de ellas fue el papel de la mujer en la industrialización, donde se habló de cómo afrontar la transición laboral de los trabajadores y trabajadoras de la mano de obra tradicional a la industrialización. Diana Torres (Comité Técnico Consorcio Passivhaus - Manager Specification & Technical Support- Pitched Roof Iberia), Begoña López (CEO-Especialista en Construcción Industrializada), Guillermo Hornero (secretario general Consorcio Passivhaus - CEO en Paee Constructora Passivhaus-ECCN), Luís Llundain (vicepresidente del Clúster de la construcción de Navarra - CEO en Viguetas Navarra) y con Alba Romero (Arquitecta técnica -Tradesperson Passivhaus - Project Manager y directora del departamento de innovación y sostenibilidad en PAEE) como moderadora, instaron entre todos a que se actúe ya de una vez por todas y se lleven a cabo proyectos de inclusión para avivar el sector.

"La visión de los distintos participantes dejaron ver el camino ya andado de la mujer en el sector de la construcción industrializada, sin embargo, pudimos concluir que aún existen ciertas cuestiones que se deben de abordar ya y en las que deben de implicarse tanto los agentes de carácter privado como público. La implementación de la mujer en el mundo off site es por tanto un hecho cuya consolidación está en vías de desarrollo", concluye Alba Romero.

En la sesión diferencias entre la industrialización y la prefabricación se dejaron patentes las diferencias y similitudes de estos modelos constructivos. "La industrialización es la unión o ensamblaje de diferentes elementos prefabricados como resultado de una cadena de montaje. No es hacer casas en una nave industrial", matizó Álvaro Pardo (Arquitecto en Innovación y Sostenibilidad " Passivhaus en PAEE) y moderador de la sesión. En ella participaron Luís Llundain (vicepresidente del Clúster de la construcción de Navarra - CEO en Viguetas Navarra), Koldo Monreal (Dº EDIFICA en Consorcio Passivhaus - CEO en ONHAUS), Germán Velázquez (Passivhaus architect at VARQUITECTOS), Juan Carlos Cabrero (director Curso de Técnico Especialista en Construcción Industrializada en el COAATM) y Jesús Rodríguez (Specifier director Iberia en SIMON) y se constataron ideas como que la industrialización es una necesidad real que está actualmente viviendo el sector aunque hay mucho que recorrer en este campo.



Por último, el punto final lo puso la mesa de debate sobre el futuro de los precios en el sector de la construcción. Jesús Rodríguez (Specifier director Iberia en SIMON), Gaizka Pérez (Dº Comercial en Zehnder), Arkaizt Aguirre (Dº General en Griesser), Iñigo Eugui (presidente del Clúster de la Construcción, Oscar del Río (vicepresidente Consorcio Passivhaus - Dº General en KNAUF INSULATION) debatieron el tema moderado por Antonio Domínguez (Dº Ejecutivo InMat - Gerente Delegación en INDALSU).

Se habló de la dificultad que ha supuesto últimamente mantener los precios en el sector y se constató que se vive un momento de desequilibrio y que el modelo financiero está triplicando los tipos de interés y que ante ello hay que analizar bien el canal para aportar valor a las figuras que lo componen. También se debatió que la sostenibilidad no es sinónimo de incremento de coste, algo en que "los fabricantes se esfuerzan en no atribuir esta inversión en el producto final ya que es el usuario el que debe exigir productos sostenibles y sanos", afirmó Oscar del Río. En esta misma línea, Jesús Rodríguez cree que "los fabricantes deben desarrollar materiales sostenibles sin encarecer el producto y ser más competitivos". Por último, la construcción industrializada tiene que ofrecer más por el mismo dinero y no tiene por qué ser más una construcción barata, sino mejor construida y con buenos materiales puesto que "es una mejora del proceso constructivo y la eliminación de figuras que no aportan valor al canal y que van a desaparecer", declaró Arkaizt Aguirre.

Quedó patente que "se necesita una fuerte reconversión ya que el sector de la construcción y la manera de hacerlo no ha evolucionado ni cambiado mucho desde hace años y en los últimos años los usuarios son mucho más exigentes", concluyó Antonio Domínguez. De este modo concluía el IV Encuentro del Grupo Prescripción S.XXI.

Grupo Prescripción S.XXI son: Asier Sacedo de EIBHO, Marc Soler de BUO HOME, Antonio Domínguez y Álvaro Mariño de INDALSU, Bruno Bras de HYLINE, Andreu Maldonado de INN SOLUTIONS, José Miguel Angel Olleros SECURITY CONCEPT DEVELOPER, Francisco Otero de INSTRASET, Manuel Medina de ISO CHEMIE, Josep Salvat de JOSEP SALVAT PR, Mario Baroja de KAPTURALL, Oscar del Rio Y Susanna Farners de KNAUF INSULATION, Pablo Maroto de KNAUF, Belén Puente y Javier Martín de LG, Koldo Monreal e Íñigo Miranda de ONHAUS, Daniel Mencia de PROCOMSA, Guillermo Hornero, Alvaro Pardo y Alba Romero de PAEE, Miguel Rodríguez de ROCKWOOL, Miriam Torres de SOMBRAH, Juan Molina de SOMFY, Ignacio Miyar de THE ADECCO GROUP, Germán Velázquez de VARQUITECTOS, Luis Sandiumenge de VIOLAP, Diana Torres de BMI, Josep Castellà y Gaizka Pérez de ZEHNDER, Fernando Acuña y Ana Isabel Ferrero de AAFF ARQUITECTOS, Joaquín Lázaro de ZÓKORA COMUNICACIÓN, Juan Benjumea de CALEDONIAN, Francesc Renau de INCERCO, Patricia Aguilar de MARAZZI, Jorge Consuegra de METAPOLIS, Jesús Rodríguez de SIMON, Sergio Hernández Moreno de SIEMENS, Fernando Catalán de CIARE, Daniel Diedrich y Talía Dombriz de A+HOUSE (DMDVA ARQUITECTOS). Pilar Romero de PROARQUITECTURA, Begoña López de COMPONENTES Y UNIDADES CONSTRUCTIVAS y Laura García-Barrios de NAN ARQUITECTURA, Además de consultores independientes como María José Moya y Carles Moliner.

