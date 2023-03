Grupo pro Arte y Cultura anuncia las Medallas de Oro Mayte Spínola 2022 en la plataforma WISe.ART presentadas en Times Square/COMUNICAE/

WISeKey International Holding Ltd. ("WISeKey") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), empresa líder mundial en ciberseguridad, IA, Blockchain e IoT, en alianza con Grupo Pro Arte y Cultura, anunció hoy a los ganadores de las Medallas de Oro Mayte Spinola 2022 a través de la plataforma WISe.ART, exhibida en Times Square. La ceremonia tendrá lugar el 13 de junio de 2023.

Mayte Spínola fundó en 1990 el grupo Pro Arte y Cultura y desde hace unos años entrega unos más que valorados galardones para reconocer la labor de personas destacadas de ámbitos tan dispares como la cultura, el arte, la tecnología y la solidaridad.

La ceremonia de entrega de medallas será convertida en NFTs en WISe.ART, una plataforma completa y securizada por la tecnología WISeKey que garantiza una versión autenticada y firmada del activo digital real, proporcionando prueba de propiedad, procedencia y un conjunto de términos y condiciones de contratos inteligentes que describen el uso futuro y los flujos de monetización.

Las tecnologías de seguridad innovadoras de WISeKey permiten la autenticación de activos digitales, en un proceso seguro de extremo a extremo basado en su experiencia de 20 años y sus trabajos en este dominio. WISeKey desarrolla tecnología siguiendo principios basados ​​en el entendimiento de que la tecnología debe servir a las personas en lugar de que las personas sirvan a la tecnología.

Han sido concedidas las Medallas de Oro Mayte Spínola 2022, en su VIII edición, por un jurado, presidido por la fundadora del Grupo pro Arte y Cultura, Mayte Spínola, y compuesto por:

Pedro Sandoval, presidente del Grupo; el Príncipe Félix de Merode, vicepresidente del Grupo;

Ángela María de Ulloa, Duquesa de Gandía, consejera;

Alicia Pardo, condesa del Valle de Suchil, vicepresidenta del Grupo en los EE.UU.;

Íñigo López de la Osa, delegado en Mónaco;

Solita Cohen, coleccionista de arte y delegada en Miami;

Paula López, escritora y delegada en Colombia,

Carlos Moreira Fundador de WISeKey y CEO de WISe.Art, y

Antonio Sánchez de León y Cotoner, delegado en Valencia. Julia Sáez-Angulo actuó como secretaria del citado jurado.

La Medallas, que serán entregadas en la Hacienda de San Antonio,Valencia, propiedad de Antonio Sánchez de León y Cotoner, el 13 de junio de 2023, han correspondido a:

1. Archiduquesa Catalina de Habsburgo-Lorena, Medalla en Literatura.

2. Esther Monterrubio, Embajadora en la ONU en Viena, por su trayectoria diplomática.

3. Carmen Giménez Martín, académica correspondiente de San Fernando, Medalla en Bellas Artes

4. Príncipe François de Orleans, Medalla en Paisajismo

6. María Bestar, actriz, Medalla en Interpretación y Comunicación

7. José Luis Acosta Salmerón, Medalla por su trayectoria como guionista y productor.

8. Ramón López-Vilas, Medalla en Derecho

9. Ricardo Gómez-Barrera, Medalla en Derecho Fiscal

10. Doctor Juan López-Quiles Medalla en Medicina, especialidad Maxilofacial

11. Doctor Luis Hidalgo Togores, Medalla en Urología

12. Doctora Marián Rojas Estapé, Medalla en Psiquiatría

13. Paloma Porrero de Chávarri, Medalla en Arte y Diplomacia

14. Alicia Viladomat, Medalla en difusión de su familia artística

15. Miguel Mas, Medalla en Joyería y Diseño

16. Galerista David Badía, Medalla en Arte, por su promoción de los artistas visuales

17. Inma Merino, Medalla en Pintura

18. José María Fayos, Medalla en Retrato

19. Carlos Teixidó, Medalla como galerista de Arte

20. Nicolás Cortés, Medalla como Anticuario

21. Jorge Coll, Medalla como Anticuario

22. Paloma Cuevas, Medalla en Diseño de trajes de Novia

23. Esperanza Terán, Medalla en Diseño Textil

24. María Jesús de Frutos, Medalla en Trayectoria Artística

25. Rogelio Sánchez Molero, Medalla en Poesía

26. Carlos Baute, Medalla en Música

27. Silvia Lodares, Medalla en Restauración Gastronómica

28. Astrid Misrahi, Medalla en Filantropía

29. Marisa Nufrío, de Smylife, Medalla en Solidaridad, en favor de Mensajeros de la Paz

30. Padre José Luis Sánchez, Medalla en Desarrollo Sostenible, en la Fundación Embajadores para el Desarrollo.

31. María Moreno, presidenta de la Fundación Esperanza y Alegría, Medalla en Altruismo

32. Paco Arango y la Fundación Aladina, Medalla en Solidaridad en favor de los niños

33. Elías López Montero, Medalla en Enología

34. Beato Cardenal Marcelo Spínola y Maestre (1835-1906), In memoriam. Medalla en Periodismo. Marqués de Spínola, hombre emprendedor, pionero del periodismo, fundador del diario "El Correo de Andalucía" en 1899, arzobispo de Sevilla y favorecedor de los humildes. Juan Pablo II lo beatificó en 1987

