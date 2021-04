El grupo de salud Biziondo aceptará bitcoins como método de pago

El ‘oro digital’ llega a la salud a partir del próximo 1 de junio de la mano de David Izquierdo, gerente de Biziondo. Se trata del primer grupo médico a nivel provincial y estatal que apuesta por esta tecnología digital/COMUNICAE/

El ‘oro digital’ llega a la salud a partir del próximo 1 de junio de la mano de David Izquierdo, gerente de Biziondo. Se trata del primer grupo médico a nivel provincial y estatal que apuesta por esta tecnología digital

“Está claro que la revolución del bitcoin ya ha empezado. En un contexto económico en el cual, el pasado 2020, el 60 % del dinero del mundo fue impreso por los bancos centrales europeo, de Estados Unidos y Japón se va a llegar inevitablemente a un desastre financiero en aproximadamente 2 o 5 años”, explica David Izquierdo.

China está lanzando el yuan digital, USA está trabajando en el dólar digital y la UE lo mismo con el euro digital. “El futuro siempre asusta, pero los seres humanos hemos demostrado históricamente que somos muy capaces de adaptarnos a los cambios y el que viene va a ser una nueva revolución comparable a la aparición de internet” sentencia Izquierdo.

Es por este motivo, que el grupo de salud Biziondo, especialistas en columna vertebral, ha decidido lanzarse y aceptar bitcoins y otras monedas digitales como método de pago, a partir del próximo 1 de junio. Se trata de una decisión que ha tomado David Izquierdo, gerente del grupo, en su afán por apostar por la tecnología Blockchain y “por un futuro en el que los ciudadanos no dependan tanto de los bancos e intermediarios de bienes y servicios”.

La posibilidad de pagar con bitcoins va a estar disponible en los 5 hospitales en España del Grupo Biziondo que se encuentran en Bilbao, Madrid, San Sebastián, Lorca y Málaga.

Beneficios de los bitcoins

Utilizar moneda digital trae grandes beneficios tanto para el empresario como para el cliente. Por ejemplo, facilitar cobros y pagos entre personas sin la intermediación bancaria, evitando así sus altas comisiones y agilidad, además de otros beneficios como seguridad y transparencia de las transacciones.

Según la visión del gerente de Grupo Biziondo, David Izquierdo, “con la eliminación del ‘dinero b’ en el ámbito de la medicina privada se impulsa una nueva filosofía en la que los ciudadanos tengamos el poder de regularnos de forma autónoma. Después de estudiar esta tecnología durante cientos de horas he decidido personalmente sumar a la empresa a la tecnología Blockchain y divisas digitales”, afirma.

“Creemos en un mundo global que supere moneda, lenguas, patrias y religiones donde haya recursos para todos y la felicidad y no el dinero sea el objetivo prioritario de todos los ciudadanos del mundo”, finaliza Izquierdo.

Acerca de Grupo Biziondo

El Instituto francés de columna Biziondo es un centro especializado en todo tipo de patologías de columna.

La Unidad de Columna y Traumatología Biziondo se compone de 5 centros (Bilbao, Madrid, Donostia, Lorca y Málaga) y en 2020 recibió el premio a la ‘Mejor Unidad de Columna de España’. Para este 2021 están también nominados a los European Awards in Medicine.

Sus especialistas vienen de Francia y ofrecen soluciones diferentes, modernas y seguras muy innovadoras en nuestro país.

Realizan diferentes tipos de tratamientos que van desde la fisioterapia avanzada para columna hasta las cirugías de columna más complejas. Realizan técnicas mini-invasivas, con abordajes 360º (posteriores, laterales y anteriores).

Lo que les hace tener soluciones diferentes, modernas y seguras adaptadas a las necesidades de cada paciente. Es decir, no se centran en una sola técnica, su mayor ventaja es que dominan todas (percutáneas, endoscópicas, micro-cirugía, abiertas, anteriores, laterales, cifoplastias, etc.) con lo que no limitan las soluciones para el paciente en función de sus capacidades.

También son expertos en intervenir o dar solución a pacientes que desgraciadamente han sido operados y que no han obtenido los resultados que esperaban.

https://www.biziondo.com/

https://www.facebook.com/Biziondo

https://www.youtube.com/c/Biziondo

Datos de contacto

David Izquierdo Achalandabaso

Gerente de Biziondo

946 341 347

info@biziondo.com

