Al grupo Valautomocion: esa gran familia

Cada Navidad vivía con nerviosismo el pequeño discurso al personal de la empresa, esa familia con la que he vivido tantos momentos unos mas dulces y otros mas amargos, este año pensaba que el hecho de hacerlo por escrito iba a resultarme más sencillo, pero nada de eso, las circunstancias son distintas y siento que he perdido una gran parte de mi vida, lo que hace que escribir estas lineas no me resulte sencillo.

Quiero expresar mi agradecimiento a toda la dedicación que la familia de Grupo Valautomocion ha hecho durante todos estos años para conseguir salir adelante de cualquier situación en la que nos hemos visto inmersos por difícil que fuese, no habría sido posible alcanzar todos los logros que hemos alcanzado durante tantos años sin el esfuerzo de todos y cada uno de los trabajadores que forman y han formado esta gran familia (empresa).

Hace unos años decidimos tomar un rumbo que nos ha llevado a finalmente a abandonar el barco este año, por desacuerdos en la estrategia tomada por la nueva propiedad, dichos desacuerdos únicamente nos llevaban a desviarnos del buen rumbo que llevaba la compañía y es por ello que entendimos que lo más aconsejable para la empresa era nuestra desvinculación en la dirección de la misma, decisión que no fue fácil y que tras meditarlo profundamente acabamos tomando.

Por todos estos años en nombre de toda mi familia os queremos agradecer tanto al personal que dejamos atrás como al personal que forma nuestra nueva andadura con Grupo Valgime / Moontels, vuestro esfuerzo y dedicación y desear todo lo mejor para vuestro futuro, recordar que unidos se llega mejor y más lejos al éxito, que sois unos grandísimos profesionales y que la empresa es el granito de arena que cada uno de todos nosotros ha aportado, sin ese trabajo en equipo nunca hubiésemos llegado donde hemos llegado.

No os olvidéis de escuchar e intentar comprender cada una de las posturas del personal que forma la empresa, y aplicar el sentido común que como siempre se ha dicho “El sentido común es el menos común de los sentidos”.

Un fuerte abrazo a todos,

Vico Valero