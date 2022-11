Guía para padres y madres para enseñar a tus hijos a jugar ajedrez

El ajedrez es uno de los juegos de mesa preferidos por padres y maestros a la hora de elegir un pasatiempo para los consentidos de la casa.

Y es que encontrar una actividad que no sólo los entretenga, sino que, además, les aporte beneficios y les enseñe desde matemáticas hasta razonamiento, no es una labor sencilla para los adultos. Sin embargo, gracias a diversos estudios que se han llevado a cabo con relación a este popular juego, ahora conocemos cada uno de los beneficios y valores educativos que trae consigo jugar ajedrez por un par de horas al día.

Si has pensado en enseñarle a tu hijo o hija a participar en este juego de mesa, pero no sabes por dónde empezar o cómo enseñarles de la mejor manera, desde ChessKid te enseñamos todo lo que necesitas saber para que inicies hoy mismo este procedimiento, y, además, para que tu hijo aprenda de manera rápida y divertida.

ChessKid es el sitio web número uno y el más destacado a la hora de incursionar en el mundo del ajedrez. No por nada se han convertido en una gran comunidad que día a día alberga miles de adultos y niños, unidos para obtener un mismo beneficio: destacarse a la hora de jugar ajedrez, y, además, desarrollar habilidades importantes para el desarrollo humano, como lo son la empatía, la resolución de conflictos, razonamiento matemático y el seguimiento de instrucciones y reglas para una correcta disciplina.

¿Qué es el ajedrez?

Por si no lo sabías, el ajedrez se define como el juego de mesa en el cual se enfrentan dos contrincantes. Cada uno de los participantes cuenta con 16 piezas de valores diversos que pueden mover siguiendo ciertas reglas, previamente establecidas.

El tablero contentivo de las piezas se encuentra dividido en 64 cuadros, alternando los colores blanco y negro, y resulta ganador el jugador que logre dar mate al Rey de su contrincante.

De acuerdo con diversos estudios y artículos publicados por entes reconocidos, como lo es el New York Times, el ajedrez es el mejor juego para que los niños desarrollen y despierten distintas habilidades intelectuales, ya que no sólo se limita a seguir una serie de normas para ganar, sino que, además, se trata de un juego que implica estrategia y correcta toma de decisiones a fin de triunfar en el menor tiempo posible.

¿Cómo ayuda el ajedrez en la educación de los niños?

Como padres, siempre buscamos el valor educativo de las actividades en las cuales queremos que nuestros hijos se desenvuelven, por lo cual muchos se preguntan: ¿qué valor educativo trae consigo el ajedrez?

En ese sentido, te contamos todo lo que debes saber sobre el valor educativo del ajedrez para tu hijo, aunque desde ya te adelantamos que en ChessKid nos aseguramos de que aprender a jugar ajedrez traiga consigo tanto valores como beneficios.

Visto lo anterior, de acuerdo a estudios realizados, además de los valores que el ajedrez trae consigo a nivel educativo, también ofrece los siguientes beneficios cognitivos:

Pensamiento autocrítico.

Control de impulsos.

Empatía.

Pensamiento flexible.

¿Cuáles son los beneficios del ajedrez para los niños?

Si quieres aprender todo sobre el ajedrez para al mismo tiempo enseñar a tu hijo a jugar este atractivo juego, seguramente querrás conocer los beneficios que ofrece el ajedrez consigo para ellos, con lo cual, a continuación, compartimos los beneficios del ajedrez para niños:

Desarrolla la memoria.

Enseña análisis y síntesis.

Implica saber resolver problemas y tomar decisiones.

Empatía.

Socialización.

¿Quieres aprender la mejor manera de enseñar a tus hijos a jugar ajedrez? ¡ChessKid te enseña!

Si quieres enseñar ajedrez a los niños, en ChessKid te ofrecemos todas las herramientas e información que necesitas saber.

Bien si eres profesor de escuela, una persona que dirige un programa de educación, pero tienes recursos limitados, entrenador de ajedrez o jugadores de ajedrez con muchas ganas de enseñar, a continuación, te ofrecemos una guía de consejos o tips que puedes tener en cuenta a la hora de comenzar la compleja labor de enseñar, ya que sabemos que no siempre resulta sencillo.

Sé positivo. Aunque no todos los días parecemos contar con el mismo ánimo y la misma energía, no es menos cierto que siempre aprendemos mejor en un ambiente alegre y divertido, con lo cual, ¡trata de ser positivo siempre! ¡Mucha paciencia! La curva de aprendizaje de cada niño es distinta, razón por la cual debes tener mucha paciencia a la hora de enseñar a jugar ajedrez. Verás que algunos aprenden más rápido que otros, pero no te desanimes, pues al final siempre logran volverse expertos. Haz que el ajedrez sea divertido. Ya sea una lección o una partida, una de las cosas más importantes es que los niños pasen un buen rato. Es por esto que debemos tratar que este momento sea siempre divertido, aún cuando nos encontremos aprendiendo algo nuevo, ¡después de todo, el ajedrez es un juego! Enseña de manera estructurada. Para lograr esto, en ChessKid contamos con un plan de 30 días, con distintas técnicas y actividades que te ayudarán a que el niño aprenda los conceptos fundamentales del ajedrez de manera divertida y amena. Reserva un tiempo regular con el ajedrez. Porque las rutinas siempre son importantes para los más pequeños del hogar ya que esto los ayuda a ser organizados con su tiempo; reservar un tiempo regular con el ajedrez es fundamental, a fin de que no se aburran o les resulte pesado aprender. Explica los conceptos fundamentales de manera progresiva. Y es que nadie aprende todo de la noche a la mañana, los niños menos… Enseña de manera progresiva y notarás resultados eficientes. Anima siempre al niño a que lea sobre el ajedrez. En ChessKid contamos con todo tipo de información referente al ajedrez. Porque sabemos que la información es poder, siempre es bueno que los niños lean sobre la actividad nueva que están aprendiendo. ¡Utiliza nuestros videos! ¡Practica con nuestros problemas! Anima a los amigos de tu hijo a que también jueguen. Porque a los niños siempre les gusta aprender con sus amigos, puedes animarlos a que también comiencen a jugar ajedrez. Conecta el ajedrez con otros valores educativos. El ajedrez enseña matemáticas, vocabulario y otros muchos beneficios, con lo cual, siempre puedes tratar de conectar algunos valores educativos con el ajedrez, para que resulte más atractivo ante los ojos del pequeño y este se anime a aprender.

La labor de jugar ajedrez no sólo resulta enriquecedora para el niño, sino que, además, aprenden de manera rápida y efectiva, con lo cual, es una ventaja que desde tan temprana edad, obtengan las herramientas necesarias para aprender a jugar este atractivo pasatiempo que ofrece únicamente aspectos positivos para los consentidos del hogar.

¡Somos ChessKid!

Chesskid no es un sitio web común y corriente, ya diariamente son cada vez más los niños que ingresan en este sitio web para aprender a jugar ajedrez, y no sólo eso, porque además ¡los padres no se quedan atrás!

Y es que por si fuera poco un sitio web que te enseña paso a paso cómo jugar ajedrez a tu hijo, ChessKid también se encarga de instruir a padres, profesores de escuela, entrenadores de ajedrez o cualquier otra persona interesada sobre todo lo que hay que saber para enseñar y preparar a los más pequeños de la casa, a fin de que jueguen y participen en el ajedrez de la manera más amena y entretenida posible.

En Chesskid nos interesamos por ofrecer atención y conocimientos de calidad, con lo cual, en aras de fomentar el buen aprendizaje del ajedrez, incluimos distintos mecanismos didácticos y dinámicos, a fin de que resulte ameno para nuestros hijos aprender este nuevo juego e incluso, incluirlo en su rutina diaria de tareas y pasatiempos.

En ese orden de ideas, contamos con las siguientes herramientas, a saber: lecciones de ajedrez paso a paso, videos animados, juegos de rompecabezas y hasta robots de ajedrez para cada uno de los distintos niveles.