Guías y la crítica sitúan los vinos de Perelada en el ranking de 'los mejores' por calidad y singularidad

Los vinos de Perelada logran, una edición más, las mejores puntuaciones como vinos destacados en las diferentes guías de vinos que se editan en la Península. El Anuario de el País, la Guía de Vinos Gourmet, la Guía Peñin, la Guia Vivir el Vino o la Guía Proensa destacan con sus puntuaciones la calidad y singularidad de los vinos elaborados por Perelada.

Para los críticos del Anuario de los Vinos de El País, cuatro vinos obtienen puntuaciones excelentes: Finca Garbet 2014 con 96 puntos y destacado en el Cuadro de Honor, Ex Ex 12, 95 puntos, Aires de Garbet 2016, 94 puntos y Finca Malaveïna 2016, 92 puntos. Y comenta textualmente "Aires, Ex Ex 12 y Finca Garbet son tres grandes vinos a cuál más gratificante y hermoso. Convendría probar los tres por ver la labor tan espectacular que ha puesto en el mercado Castillo de Perelada con estas añadas reseñadas, básicamente la del 2016. Magnífico trabajo."

En la Guía Peñín Perelada ha logrado que 21 vinos hayan sido considerados “excelentes”, al obtener entre 90 y 94 puntos, y uno, Finca Garbet 2015, como “vino excepcional” con 95 puntos. Además, la bodega lidera el ranking de los vinos más puntuados de la D. O. Empordá. Sobresalen las puntuaciones obtenidas por los vinos como Finca Malaveïna 2016 y Finca Espolla 2016 que han logrado 93 puntos. Con 92 puntos se encuentran tres vinos: Aires de Garbet 2016, Aires de Garbet 2017 y Ex Ex 13 2016. Cierran el ranking Finca La Garriga 2015 tinto con 91 puntos y La Garriga Blanc 2018 con 90 puntos. En cavas destaca el Perelada Gran Claustro Cuvée Especial 2012 Brut Nature Gran Rerserva con 93 puntos y el distintivo cuatro estrellas que valora gran relación calidad-precio. De la gama Stars el cava Stars Brut Nature Reserva 2016 ha logrado 90 puntos y los cavas Perelada Cuvée Especial 2015 Brut Nature y Perelada Cuvée Especial Rosé 2016 han obtenido 91 y 90 puntos.

El equipo de cata de la Guía Gourmets otorga también máximos reconocimientos a los vinos de la bodega, destacando Finca Garbet 2015 con 98 puntos o Perelada Gran Claustro 2014 y Perelada Garnatxa de l'Empordá, ambos con 95 puntos. También reciben altas puntuaciones Perelada Finca Malaveïna 2016, 94 puntos, Perelada Finca Espolla 2016, 94 puntos, Perelada Finca La Garriga 2015, 93 puntos y Perelada Gran Claustro Cuvée Especial 2012, 90 puntos.

Para Andrés Proensa, crítico y editor de la Guía Proensa los vinos más destacados de la bodega son Perelada Finca Garbet 2015, Perelada Finca Espolla 2016 y Gran Claustro 2014, que obtienen cada uno 94 puntos sobre 100.

La Guía Vivir el Vino destaca tres vinos Finca Malaveîna 2016 con 93 puntos, y Aires de Garbet 2017 y Perelada 5 Finques 2015 con 92 puntos.

