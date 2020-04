Guy Laliberté, el polifacético creador del Cirque du Soleil que busca ahora triunfar como DJ

Habiendo heredado, según sus propias palabras, la mente creativa de su madre y el don de negocios de su padre, Guy Laliberté va dejando tras de sí un rastro vital que bien podría ser el guion para cualquier película de Hollywood.

Este canadiense nativo de Quebec, abandonaba en 1978 la universidad para ejercer de artista callejero. Ataviado de un acordeón o actuando como tragafuegos recorrió las calles de Montreal, hasta que un buen día tomó la decisión de unirse a un grupo de circo que realizaba espectáculos callejeros a gran escala. Se trataba de “Les Échassiers de Baie-Saint-Paul”, cuyo líder era Gilles Ste-Croix. Al margen de las actuaciones, Laliberté se implicó a fondo en este proyecto ayudando a organizar eventos y recaudando dinero.

Cirque du Soleil

En 1984 y con Guy Laliberté al frente ya del grupo, la fortuna puso en su camino una gran oportunidad en forma de 1,5 millones de dólares subvencionados por el gobierno de Quebec. El objetivo sería crear un espectáculo itinerante como parte de la conmemoración del 450º aniversario del descubrimiento de Canadá. Esta producción que pasó a llamarse “Le Grand Tour du Cirque du Soleil” cosecharía un rotundo éxito.

La compañía recaudó durante aquella gira por Canadá una cifra no superior a 40.000$, pero estos fueron invertidos adecuadamente para llevar su espectáculo a California. En apenas 8 años estarían produciendo 30 millones de dólares anuales. Desde entonces hasta ahora, el Cirque du Soleil se ha convertido en una de las compañías de performance más famosas y productivas del mundo, con un innovador modelo de espectáculo que rompe con todos los clichés establecidos previamente en el gremio circense. Tanto es así, que en 2010 Guy Laliberté vio reconocido su aporte al espectáculo con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En 2015, Laliberté se deshacía del 90% de su participación en Cirque du Soleil por 1.500 millones de dólares y el pasado mes de febrero vendía el 10% restante a la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Aun así, publicó un comunicado en el que informaba que seguirá ligado a la compañía como consultor creativo.

Viaje al espacio exterior

A lo largo de los años el multimillonario canadiense ha ido compaginando su papel en la compañía de entretenimiento con otras aficiones de lo más dispares.

Buen ejemplo de ello fue cuando en 2009 se gastó 35 millones de dólares en reservar una plaza en la nave espacial Soyuz y convertirse en el séptimo turista espacial. A bordo de la nave rusa viajó hasta la Estación Espacial Internacional (ISS), donde permaneció por espacio de 10 días antes de regresar a la Tierra. Eso sí, se afirma que ese viaje le costó el fracaso en dos de sus proyectos en esa época, el de “Banana Shpeel” y el teatro musical estilo Broadway de Nueva York.

Póker

Otro objeto que le ha venido acompañando todos estos años como un elemento importante entre sus grandes pasiones ha sido la baraja francesa.

Sus inicios en el póker se caracterizaron por ser un jugador online, aún no muy experimentado, que gracias a su solvencia económica disputaba torneos de límites muy altos y casi reservados en exclusiva a los mejores profesionales. En ellos, habitualmente perdía cantidades ingentes de dinero para regocijo de sus expertos rivales.

Posteriormente, fue atenuando estos excesos y acudiendo también de manera regular a las mesas presenciales, aunque siempre codeándose con jugadores profesionales. Logró buenos resultados en algún gran torneo y se le pudo ver en televisión participando junto a las grandes estrellas del póker en el programa “The Big Game” de PokerStars para Fox Network y en una temporada de “High Stakes Poker” del canal estadounidense de cable GSN.

Como parte de su faceta filantrópica, Guy Laliberté creaba en 2007 la Fundación One Drop. Una organización internacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es garantizar el acceso al agua potable, además del saneamiento e higiene en algunas de las comunidades más desfavorecidas de África, India y Centroamérica.

En 2011 el canadiense ponía en marcha un exclusivo evento de póker que se celebra cada dos años con el fin de recaudar fondos para la mencionada organización, The Big One for One Drop. El torneo dispone de 48 plazas con un precio de inscripción de un millón de dólares por jugador y el 10% de su rake va a las arcas de la Fundación One Drop.

La última apuesta es DJ

En los últimos tiempos, Guy Laliberté pretende dar un giro hacia sus orígenes como artista y por ello en 2016 se embarcaba en un proyecto como. Su residencia Can Soleil en Ibiza y el idilio de esta isla con la música, le ha empujado en buena medida a esta nueva pasión y ya ha firmado actuaciones en eventos como el. Si nada lo impide, el próximo octubre actuará nada menos que en el