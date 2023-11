Guzmán Colilla, el hombre detrás de The Crown Creators protagoniza la nueva serie de vídeos que sigue a empresarios de la marca escandinava de maletas Db

De ser expulsado del colegio a ayudar al Real Madrid a alcanzar más de 300M en todos sus canales sociales. La prueba de que encontrar el interés es la clave del éxito. Guzmán Colilla fundador de The Crown Creators/COMUNICAE/

En palabras de Guzmán Colilla "siempre he creído que algo mejor puede llegar si trabajas duro y crees en lo que haces: lo conseguirás. Seguro".

Aunque ahora se mire a Guzmán Colilla y se le reconozca como un hombre de éxito, no siempre fue así para el empresario madrileño. De niño no se llevaba bien con el colegio. No era un buen estudiante y nunca se sintió realmente exitoso hasta que fue a la universidad en San Francisco. Allí pudo cursar asignaturas que le interesaban y, como era de esperar, prosperó. El resto fue historia. Se incorporó al equipo social de GoPro, lo que le llevó a trabajar en el Real Madrid como estratega de vídeo. Mientras estuvo allí, el Real Madrid se convirtió en el equipo deportivo más seguido en las redes sociales, acumulando más de 300 millones de seguidores en todos sus canales sociales. Ocupó el puesto durante dos años, codeándose con jugadores de la talla de Messi, Marcelo y Ronaldo, antes de darse cuenta de que había llegado el momento de trabajar en solitario. Su agencia, The Crown, lleva funcionando desde 2019 y, al igual que Guzmán, parece ir viento en popa.

"Creo que el riesgo es no saber lo que va a pasar".

No hay forma de experimentar el éxito de Guzmán sin asumir riesgos. Trasladarse de Madrid a San Francisco fue arriesgado, pero eso hizo que Guzmán conociera a Hap Klopp, fundador de The North Face y, en última instancia, le llevó a sacar matrícula de honor en su tesis sobre emprendimiento. Pasar de GoPro al Real Madrid fue arriesgado, pero eso acabó exponiéndole a algunos de los mayores deportistas (y futuros clientes) del planeta. Decidir dejar el Real Madrid y crear su propia agencia fue arriesgado, pero al final ha merecido la pena con creces. No se llega a ninguna parte sin riesgo, y no se alcanza el éxito sin un montón de confianza en uno mismo.

Guzmán no cree en la suerte. Cree en el momento adecuado, en el momento oportuno y en aprovechar las oportunidades con ambas manos. En los últimos cinco años, ha trabajado con algunos de los nombres más importantes del deporte: Marcelo, Messi, Ronaldo, Carlos Sainz y Nadal, por nombrar algunos. Cuando tomó la decisión de dejar el Real Madrid para fundar The Crown, tuvo la suerte de contar con el apoyo de un jefe que le animó a hacer sus cosas e incluso le dijo que habría un trabajo esperándole si quería volver. Por suerte para Guzmán, tuvo la suficiente confianza en sí mismo para asegurarse de que no tendría que dar un paso atrás y desde entonces ha estado haciendo olas en la creación de contenidos deportivos, bajo su propio nombre.

