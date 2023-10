HANNUN firma un acuerdo de financiación con Inveready

El Grupo de muebles y decoración, cotizado en el mercado de BME Growth, anuncia la firma de un acuerdo con Inveready Asset Management S.G.E.I.C., S.A. para la emisión de obligaciones convertibles por valor de 1,1 millones de euros. Ambas partes han acordado, además, la posibilidad de explorar en el futuro la financiación vía instrumentos convertibles hasta los 3.000.000 de euros en total/COMUNICAE/

El Grupo de muebles y decoración, cotizado en el mercado de BME Growth, anuncia la firma de un acuerdo con Inveready Asset Management S.G.E.I.C., S.A. para la emisión de obligaciones convertibles por valor de 1,1 millones de euros. Ambas partes han acordado, además, la posibilidad de explorar en el futuro la financiación vía instrumentos convertibles hasta los 3.000.000 de euros en total

HANNUN, el Grupo de muebles y decoración, anuncia la firma de un acuerdo de inversión con Inveready a través de su fondo "Inveready Convertible Finance II" para la emisión de obligaciones convertibles de Hannun, S.A. por valor de 1,1 millones de euros, según ha comunicado a BME Growth.

Los fondos se utilizarán para financiar las necesidades de fondo de maniobra y de crecimiento orgánico e inorgánico de la Sociedad.

Las obligaciones conllevan un tipo de interés en efectivo de Euribor a 3 meses y un diferencial del 2% anual. Además, las obligaciones cuentan también con un tipo en forma de PIK del 6,5% anual. El vencimiento de las obligaciones convertibles se producirá a los 60 meses desde la fecha de suscripción y contarán con convenants relacionados con determinadas decisiones corporativas.

Asimismo, las partes han acordado explorar la posibilidad de ampliar en el futuro la financiación vía instrumentos convertibles hasta los 3.000.000 de euros en total, que valorarán suscribir a su entera discrecionalidad.

HANNUN, constituida en 2018, cotiza en el mercado bursátil BME Growth desde 2022. Tal y como afirma Joan Álvarez, actual ejecutivo y principal accionista del grupo, "la compañía busca seguir la misma línea de crecimiento orgánico e inorgánico del último año, en el que ha firmado un term sheet no vinculante con We do wood, empresa danesa de decoración, y la adquisición de Artesta, especializada en láminas decorativas. Este acuerdo -añade Joan Álvarez- es parte del plan de llegar a rentabilidad y, con estos fondos, damos un paso importante en este sentido sumando un partner estratégico como es Inveready".

Sobre Hannun

Sociedad barcelonesa fundada en 2018, Hannun es una compañía dedicada al diseño de muebles y decoración artesanales producidos en Europa con maderas recicladas y de origen sostenible.

Hannun produce sus productos de forma responsable con el medio ambiente utilizando productos sostenibles, no tóxicos y reciclables, incluyendo desde la madera, hasta los barnices, pasando por el embalaje, y de forma comprometida con la sociedad mediante acuerdos justos con proveedores artesanos en Europa.

Comprometidos con la deforestación y con el cuidado del medio ambiente, es la primera marca de mobiliario y decoración española en formar parte de la comunidad de empresas certificadas B-Corp que construyen un mundo más sostenible e inclusivo. La compañía está presente en el mercado de capitales cotizando en el BME Growth (Ticker: HAN).

Fuente Comunicae