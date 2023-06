Harper & Neyer desata la locura en redes con su nuevo sorteo

Harper & Neyer revoluciona Instagram durante 5 horas seguidas. La reconocida marca española de moda masculina realizó un mega sorteo a finales del mes pasado, premiando a 180 personas en un solo día. Sin duda un acontecimiento único en redes y una acción increíble por parte de la marca para agradecer a su comunidad/COMUNICAE/

Harper & Neyer revoluciona Instagram durante 5 horas seguidas. La reconocida marca española de moda masculina realizó un mega sorteo a finales del mes pasado, premiando a 180 personas en un solo día. Sin duda un acontecimiento único en redes y una acción increíble por parte de la marca para agradecer a su comunidad

"No participes en este sorteo, te puedes convertir en un pijo"

Harper & Neyer siempre se ha caracterizado por su moda preppy, que combina lo clásico con lo contemporáneo y que se asocia a un estilo "pijo" que cada vez se abre más espacio entre los jóvenes. Es por ello, que la marca desafió a su audiencia con "no participes en este sorteo, te puedes convertir en un pijo" como lema de su acción en Instagram, y fueron más de 15.000 personas las que no dudaron en hacerlo mediante comentarios.

La clave del sorteo viral: una camisa cada 100 segundos

Las camisas de Harper & Neyer son reconocidas como una de las prendas más valoradas y representativas de la firma, por lo que este sorteo despertó un gran interés entre los amantes de la moda. Los ganadores eran anunciados por comentarios en el post del sorteo cada 100 segundos, generando una expectativa constante y manteniendo a la audiencia cautivada.

El impacto de este sorteo en el número de seguidores y en el nivel de compromiso de Harper & Neyer superó todas las expectativas. La marca experimentó un crecimiento significativo en su comunidad de Instagram, pasando de 70.000 a 102.000 seguidores. Además, sumó 9.000 nuevos seguidores en TikTok. Asimismo, se registró un impresionante aumento del 50% en las visitas a su página web el día del sorteo.

Estas acciones de marketing, son altamente valoradas por los usuarios, ya que brindan la oportunidad de ganar productos de alta calidad y atractivo. Además, permiten a la marca aumentar su visibilidad y atraer a nuevos seguidores, quienes podrían convertirse en futuros clientes.

Los resultados obtenidos en este mega sorteo demuestran que, a pesar del contexto actual, las marcas pueden seguir innovando y buscando alternativas para atraer a nuevos clientes y fidelizar a los existentes. La creatividad y la oferta de premios atractivos resultan fundamentales para lograr el crecimiento y la consolidación en el competitivo mercado de la moda.

"Celebra quien eres"

El claim "Celebra quien eres" de Harper & Neyer cobra aún más relevancia en este exitoso sorteo. La marca no solo desafía al público para que participen y sean un pijo si es lo que quieren ser, sino que también regala sus camisas para que a través de ellas manifiesten su estilo propio. Harper & Neyer ha despertado el entusiasmo tanto de sus seguidores como de aquellos que aún no conocían la firma para celebrar la moda y el estilo de vida que refleja la marca.

En resumen, el éxito de la estrategia de marketing de este sorteo, se refleja en el notable aumento de seguidores en las redes sociales y en el incremento de las visitas a la página web. La marca logró despertar un mayor interés y compromiso por parte de su comunidad de seguidores, así como captar la atención de nuevos usuarios. Esta exitosa iniciativa demuestra que Harper & Neyer continúa destacándose en el mundo de la moda y sabe cómo mantenerse en la vanguardia de la industria.

