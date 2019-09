Hisense revoluciona en IFA 2019 el sector de la gama blanca con sus últimas novedades tecnológicas aplicadas al hogar inteligente

Hisense, marca líder en tecnología de consumo, así como patrocinadora de la UEFA EURO 2020™, será una de las grandes protagonistas de la IFA 2019 que se celebra en Berlín desde el 6 al 11 de septiembre. Durante el evento, periodistas, empresas y visitantes podrán conocer las últimas novedades tecnológicas de la marca aplicadas al hogar inteligente en el stand 201 del pabellón 6.2/COMUNICAE/

Hisense, marca líder en tecnología de consumo, así como patrocinadora de la UEFA EURO 2020™, será una de las grandes protagonistas de la IFA 2019 que se celebra en Berlín desde el 6 al 11 de septiembre. Durante el evento, periodistas, empresas y visitantes podrán conocer las últimas novedades tecnológicas de la marca aplicadas al hogar inteligente en el stand 201 del pabellón 6.2.

Durante el evento, Hisense presenta su última colección de productos de gama blanca, su nueva gama de encastre y la innovadora plataforma ConnectLife. La compañía, centrada en aportar los últimos avances tecnológicos, mayor eficiencia energética y una amplia oferta de servicios, muestra algunas de las últimas innovaciones en frigoríficos, lavadoras–secadoras, lavavajillas, hornos y encimeras con las que quiere revolucionar la industria de los electrodomésticos.

ConnectLife, la plataforma que conecta electrodomésticos, personas y servicios.

Hisense, junto con sus filiales Gorenje y Asko, han desarrollado soluciones capaces de hacer más fácil la vida de sus usuarios gracias a la innovadora plataforma ConnectLife, que permite conectar dispositivos, personas y servicios, así como los distintos productos Hisense: cocina, refrigeración, lavado y secado.

Esta plataforma incluye servicios digitales avanzados y soluciones adecuadas para todo tipo de dispositivos, así como funcionalidades, servicios, instrucciones de uso y contenidos útiles adicionales en una sola aplicación. ConnectLife ofrece recordatorios para el mantenimiento de los dispositivos registrados, consejos sobre la preparación de alimentos y otros trucos útiles para el hogar. Además, integra servicios y productos ofrecidos por socios externos como Alexa, Google o Siri, y es capaz de aprender de los hábitos del usuario para ajustarse automáticamente a sus preferencias.

A su vez, el nuevo asistente digital de Gorenje, Anna, resulta esencial y de gran ayuda al comprar el electrodoméstico perfecto, solucionar un problema con un producto o utilizarlo de manera más eficiente.

Cocinas flexibles y más ‘techies’ para satisfacer todas las necesidades.

Hisense presenta en IFA 2019 sus innovaciones para la cocina, con sus hornos, encimeras, campanas extractoras y lavavajillas, que harán que la experiencia de cocinar sea más placentera y atractiva que nunca.

Hornos para diseñados para alimentar los deseos del usuario.

Con el innovador diseño Even Bake, inspirado en los hornos tradicionales de leña, la nueva generación de la marca consigue una circulación óptima del aire caliente que da como resultado un alimento cocinado de forma uniforme. Comprometidos con una sana alimentación, la función Multi Steam Flow de Hisense permite preparar alimentos sin aceite, preservando la textura y los nutrientes de los alimentos. Ambas características están incorporadas en el modelo BS5545AG, una de las mejores opciones para preparar cualquier plato al gusto del usuario.

Hisense sabe lo importante que es el mantenimiento del horno y el desarrollo de herramientas que faciliten su limpieza. Otra gran característica es la autolimpieza pirolítica, por lo que en IFA 2019 presenta dos modelos que la incluyen: BI5229PX y BI5329PG. La compañía dispone además de hornos que utilizan vapor mediante aplicaciones como Steam Clean, que usa agua para eliminar eficazmente la grasa y las manchas en todas las cavidades.

Encimeras de gas: menor tiempo de cocción y gran ahorro de energía.

La nueva generación de encimeras de gas Hisense ofrece gran ahorro energético, reduce el tiempo de cocción y la pérdida de temperatura. Encimeras de gas como GM663X están equipadas con perillas ergonómicas que brindan mayor comodidad y control, y, gracias al nuevo diseño, amplía un 20% el área de cocción útil.

Encimeras de inducción: programas inteligentes para una cocina intuitiva.

En encimeras de inducción, Hisense ofrece el uso de programas inteligentes para una experiencia de cocción más sencilla, y poder automatizar y prestablecer la temperatura de cocción: cocinar a fuego lento, asar, derretir suavemente o, simplemente, mantener la comida caliente. Y gracias a la función de reconocimiento, las nuevas encimeras de inducción detectan automáticamente cualquier olla cuando esta se enciende. Entre los modelos de encimeras presentados en IFA 2019, destaca el I6457C, que cuenta con una inducción flexible de nueva generación con ocho inductores; o el I6456C, que dispone de cuatro zonas de calentamiento por inducción y programas como Rapid Boil, perfecto para platos que requieren una cocción rápida a altas temperaturas, además de programas como Smart Boil, Smart Simmer o Smart Grill para obtener los mejores resultados de cocción.

Campanas extractoras para la perfecta armonía del hogar.

La nueva línea de campanas de cocina Hisense presenta una combinación única de funcionalidad y diseño, con una apariencia que les permiten integrarse armoniosamente con cualquier interior y un filtrado de grasa excelente y altamente eficiente. Algunos modelos están fabricados en aluminio lavable con filtros de espuma de poliuretano, que eliminan hasta el 95% de todas las partículas de grasa y otras impurezas, al tiempo que mantienen la eficiencia de absorción. Al mismo tiempo, las campanas verticales capturan hasta un 42% más de partículas de grasa y otras impurezas que los modelos anteriores de Hisense.

En IFA 2019, se presentan los modelos CH6T4BXUK y CH9T6DXGB, con ventilación de extracción de aire o circulación, y con tres posiciones de velocidad, luces LED y un nivel de ruido máximo de 67 y 66 dB, respectivamente.

Lavavajillas eficientes con mejores resultados de lavado.

Los lavavajillas Hisense cuentan con el contenedor de acero inoxidable más grande y completo del mercado, para lavar platos con un diámetro de 31 cm en el modelo XL (82 cm) o, incluso, de 35 cm en el modelo XXL (86 cm). La función Auto Dry, que abre ligeramente la puerta del lavavajillas de manera automática y deja salir el exceso de vapor, resulta más eficiente desde el punto de vista energético.

Para ocupar menos espacio en la cocina y hacer más cómodo su uso, los nuevos lavavajillas están equipados con un sistema de puertas correderas. Además, disponen de un potente motor sin escobillas y tecnología Inverter para un menor consumo de energía, menos ruido, potencia variable del flujo de agua y garantía de hasta 10 años.

Durante IFA 2019 se presentan los modelos HS6130X, HS6130BX y HV6231, todos con navegación intuitiva y sencilla, tres cestas, 16 configuraciones diferentes, función de limpieza rápida de 15 minutos, nivel de ruido de entre 42 y 45 dB, clase energética A +++ y varias funciones innovadoras adicionales para el perfecto lavado de la vajilla.

Nuevos frigoríficos y congeladores inteligentes

Entre su gran oferta de productos, se pueden encontrar más de 15 electrodomésticos nuevos destinados a la refrigeración y congelación, con novedades como Hisense All-New-Multi-Door, capaz de ofrecer una mejor manera de enfriar y mantener frescos alimentos y bebidas; diseño premium PureFlat, que se adapta perfectamente a cualquier tipo de cocina; o My Fresh Choice, que ofrece diferentes configuraciones de temperatura entre -20° C y 5° C.

HiSmart Life: vida conectada y simplificada.

El refrigerador con conexión wifi HiSmart Life RF724N4SM2 consigue una gestión de los alimentos realmente sencilla. Las cámaras que incorpora permiten visualizar el interior desde un smartphone sin necesidad de abrir la puerta, etiquetar alimentos por fechas de caducidad o generar recordatorios.

PureFlat: ajuste perfecto a cualquier cocina.

Los modelos de la serie PureFlat se adaptan perfectamente a cualquier cocina debido a su diseño de última generación. Los modelos RF551N4AF2 y RQ562N4AF2 presentados en IFA 2019 ya están disponibles, y los modelos RQ679N4AF2 y RF728N4AF2, a partir de 2020.

Mantener los alimentos frescos por más tiempo.

El frigorífico RQ737N4AM2 es capaz de sellar al vacío rápidamente las bolsas de almacenamiento para una mayor conservación de los alimentos. Para ello, basta con introducirlos en una bolsa al vacío, colocar la parte sin sellar de la bolsa en la barra de sellado y configurar la función requerida.

Serie un 43% más eficiente energéticamente.

Los modelos de la serie High Efficiency de la nueva clase energética A de Hisense son un 43% más eficientes que la antigua clase A+++ y producen un bajo nivel de ruido de 35 dB. Otra característica que ofrecen es el sistema 0 ℃ Cooling System, con un diseño de control de humedad perfecto para el almacenamiento higiénico de pescado y carne antes de cocinarlos.

El vino, siempre a la temperatura perfecta.

El innovador RF724N4SM2 está pensado especialmente para los amantes del vino y ofrece un amplio espacio para contener hasta 56 botellas. Mientras que el modelo RW54N4AJ0 ofrece estantes deslizantes que aseguran un fácil acceso al vino. Para finales de 2019 estará disponible un modelo similar, el RW46N4AJ0, con dos zonas para enfriar botellas de vino a diferentes temperaturas al mismo tiempo, ya sean espumosos, blancos, rosados ​​o tintos.

Lavadoras y secadoras eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Durante IFA 2019, Hisense presenta innovadoras lavadoras, secadoras y modelos 2 en 1, con tecnologías como 3D Power Jet Wash y Steam Wash Technology, para un lavado y secado más sencillos. O el nuevo motor BLDC para un lavado y secado más silencioso y respetuoso con el medio ambiente, sin escobillas ni fricción, y que reduce el consumo de energía.

WDQQ1014VI: una potente y efectiva lavadora-secadora.

La nueva lavadora y secadora WDQQ1014VI, con motor BLDC y 3D Power Jet Wash, proporciona un alto rendimiento para cargas de lavado de hasta 10 kg, y de hasta 7 kg de ropa en secado.

3D Power Jet Wash y esterilización UV para una limpieza eficiente y saludable

El sistema 3D Power Jet Wash, desarrollado por Hisense, produce un flujo de agua que disuelve el detergente rápidamente y elimina la suciedad de la ropa. Para ello, prescinde de una dosis excesiva de detergente y suavizante. Y la lámpara UV y la esterilización mediante iones de plata eliminan la mayoría de las bacterias dentro de la lavadora, con una tasa de esterilización del 99,99%.

Magic Mirror: adaptable y flexible.

Gracias al diseño de Magic Mirror de Hisense, está lavadora presentada durante IFA 2019 es la elección perfecta para espacios más pequeños. Combina un espejo y una lavadora para cargas de hasta 3 kg y se encuentra disponible en plateado y con etiqueta energética A+++.

Tecnología de lavado a vapor y secado eficiente para planchar menos y refrescar la ropa.

La tecnología de lavado a vapor de Hisense utiliza programas de vapor cortos y suaves para eliminar los olores de la ropa. Al mismo tiempo, reduce las arrugas, ahorra tiempo de secado y su lavado con vapor hace que la ropa esté limpia y suave.

Acerca de Hisense

Hisense, empresa de alta tecnología y patrocinadora de la UEFA EURO 2020, fue fundada en China en 1969 y es uno de los principales fabricantes internacionales de televisores de pantalla plana, electrodomésticos (frigoríficos / congeladores, encimeras, campanas, hornos y lavavajillas), así como equipos de climatización, dispositivos móviles y electrónica del entretenimiento.

Hisense invierte continuamente en investigación y desarrollo tecnológico. Gracias a un equipo internacional de alrededor de 75.000 empleados, la compañía lleva a cabo su objetivo: hacer de Hisense una marca líder en todo el mundo. Para ello, Hisense cuenta con más de 14 centros de producción y 12 centros de I + D en todo el mundo, así como filiales en Europa, América del Norte, Australia, África y el sudeste asiático. Actualmente los productos de la compañía están disponibles en más de 130 países. Hisense Europa y su filial alemana tiene su sede en Düsseldorf, ubicación donde se sitúa el centro europeo de investigación y desarrollo. Otras filiales europeas de la marca se encuentran en Reino Unido, Francia, España, Italia y República Checa.

Hisense Iberia, con sede en Valencia, lleva una década de constante crecimiento en el mercado español y portugués. Sus innovadores productos se pueden encontrar en más de 5.000 puntos de venta, entre ellos algunos de los retailers más importantes de ambos países.

