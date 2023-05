Historia, intriga y poder: así es 'El folio 706', la primera novela de Felipe Buhigas

El escritor indaga sobre el misterio que rodea al 'Expediente Picasso' y los secretos de Estado de los años 20/COMUNICAE/

El escritor indaga sobre el misterio que rodea al 'Expediente Picasso' y los secretos de Estado de los años 20

El escritor Felipe Buhigas se introduce en el mundo de la literatura de la mano de 'El folio 706' (Editorial Tregolam). Ambientada en 1922, la primera novela del autor trata sobre la desaparición de una importante figura, el marqués de Parderrubias, cuyo afán era evitar la acción militar en el Protectorado de Marruecos, que acabó desembocando en el desastre de Annual.

Al enterarse de la noticia, el inspector Adolfo Fernández, el detective Eugenio Obregón y la periodista Mónica Adrio de los Mozos aúnan sus fuerzas para dar con su paradero. Pero un inesperado suceso cambiará el curso de la investigación y lo enfocará entonces en el folio 706, sustraído del Expediente Picasso. A partir de ese momento, un complejo entramado de intrigas políticas, intereses económicos y secretos de Estado comenzarán a salir a la luz poniendo en peligro la búsqueda de la verdad.

"El 'Expediente Picasso', con el que se investigó la causa del desastre de Annual, es el eje central de la novela. Se trata de un documento de un valor histórico excepcional que desató una tormenta política sin precedentes en aquella época. Algunos historiadores afirman que las discusiones en torno al expediente tuvieron mucho que ver con el golpe de Estado del general Primo de Rivera. Cuando me interesé por él, no pude encontrar una copia íntegra del mismo. Sencillamente una parte del documento no había llegado a nuestros días, y de ahí surgió la tentadora idea de especular con ese vacío. ¿Qué contenían aquellos folios que habían desaparecido? ¿A quiénes incomodan tanto?"