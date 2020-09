El Hotel Botánico, reconocido entre los mejores hoteles de lujo de España según TripAdvisor

El portal de viajes lo ha incluido en sus premios Travellers’ Choice con la distinción "Best of the Best", en la categoría de lujo, gracias a las valoraciones positivas de los clientes que se han alojado en sus instalaciones. El Hotel trabaja para dar la bienvenida a sus huéspedes cuanto antes, con todas las garantías de seguridad necesarias en tiempos de coronavirus/COMUNICAE/

El portal de viajes lo ha incluido en sus premios Travellers’ Choice con la distinción "Best of the Best", en la categoría de lujo, gracias a las valoraciones positivas de los clientes que se han alojado en sus instalaciones. El Hotel trabaja para dar la bienvenida a sus huéspedes cuanto antes, con todas las garantías de seguridad necesarias en tiempos de coronavirus

El Hotel Botánico*****GL, el primero de Canarias en convertirse en miembro del prestigioso consorcio The Leading Hotels of the World y ubicado en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, ha sido reconocido con la distinción “Best of the Best” entre los mejores hoteles de lujo de España en los premios Travellers’ Choice de TripAdvisor. Este reconocimiento tiene un gran valor, al estar basado en las evaluaciones positivas de los clientes que se han alojado en el establecimiento hotelero, que conocen de primera mano la calidad de sus instalaciones y la excelencia en su servicio.

Con esta distinción, que ya ha recibida en otras cuatro ocasiones, el Hotel Botánico se consolida como una apuesta segura, que aporta un plus a la oferta hotelera de Tenerife y de las islas Canarias en general.

Dada la incertidumbre a la que hace frente el sector turístico en la actualidad, el Hotel no puede fijar una fecha de reapertura. Sin embargo, su equipo de profesionales está deseando dar la bienvenida a sus huéspedes en cuanto sea posible, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación de Agentes de Viajes Británicos (ABTA), el Instituto para la Calidad Turística Española (ICT) y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España al respecto de la COVID19.

Así, se implementarán nuevas tecnologías como el check-in online, el acceso a la habitación utilizando el teléfono móvil, el sistema de pago contactless y los menús disponibles a través de códigos QR. Además, al contar con lavandería propia, el máximo nivel de higiene siempre está garantizado.

En todo momento, el personal del Hotel se encuentra a disposición de los clientes a través de su web y sus canales en redes sociales para informarles acerca de los protocolos que se han implementado para su seguridad y su bienestar.

Además de esta distinción de TripAdvisor, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ha recibido los premios TUI Holly durante 20 años consecutivos; también el TUI Environmental Champion 2020, así como el Condé Nast Johansens 2020 a mejor destino Spa de Europa y del Mediterráneo, que han llegado para sumarse a otra amplia lista de reconocimientos.

El Hotel Botánico ofrece un delicioso viaje gastronómico a través de sabores de distintas latitudes: desde el exotismo de su restaurante panasiático The Oriental hasta el menú mediterráneo de Il Pappagallo o las propuestas nacionales del Palmera Real, sus cocinas proporcionan una inmersión muy propicia para gastrónomos sin fronteras. Y eso sin olvidar The Slim, que, en conjunto con el equipo del spa, ofrece un programa personalizado con las calorías recomendadas para cada comensal. El cliente que se aloje en régimen de media pensión puede escoger cualquier restaurante para comer “à la carte”, además de contar con un bono para el restaurante Brunelli’s Steakhouse, reconocido como el mejor restaurante de carnes de Tenerife según TripAdvisor y distinguido en la Guía Michelin en la categoría “Plato 2020”.

Algo muy especial en el Hotel Botánico es que todos los clientes que reservan a través de la página web tienen incluida la entrada ilimitada a The Oriental Spa Garden durante su estancia. Inspirado en la hospitalidad y el esplendor asiático, este impresionante Spa está situado entre los jardines del hotel. Con los años se ha convertido en una referencia internacional, como demuestra el premio a mejor destino Spa de Europa o los anteriores galardones de la revista especializada Condé Nast Johansens al mejor Spa de Europa y del Mediterráneo en 2015, 2017, 2018 y 2020.

The Oriental Spa Garden cuenta con una oferta única de más de 100 tratamientos y rituales y 20 cabinas para tratamientos de estética, masajes, envolturas y tratamientos hidrotermales. Además, 28 especialistas están a disposición de los clientes para ofrecerles desde el clásico tratamiento de belleza hasta un completo programa de bienestar o una amplia gama de rituales orientales.

Botánico Slim & Wellness, un concepto único de alta cocina dietética en Tenerife

Bajo la dirección de Patrick Jarno, que se ha hecho un nombre en la Bretaña francesa con su concepto de alimentación, el Hotel Botánico ha lanzado su concepto Botánico Slim & Wellness, unas vacaciones que solo pueden ser posibles en Puerto de la Cruz, en Tenerife, un lugar conocido por contar con el mejor clima del mundo los 365 días del año.

Una cuidada propuesta, elaborada junto a reputados chefs de la región francesa de Bretaña, elimina grasas, promueve el consumo inteligente de proteínas e hidratos de carbono y potencia los sabores primarios de los ingredientes y la frescura de los productos. Estos, cocinados en la proporción adecuada, aportan sensación de saciedad sin renunciar al placer de comer.

La dieta se basa en la separación de los alimentos en tres grandes grupos –alcalinos, ácidos y neutros- y se complementa con la realización de ejercicio físico moderado. Al mismo tiempo, se puede disfrutar de la naturaleza y los paisajes únicos de la isla de Tenerife, o de los magníficos parques de los alrededores, gracias a agradables caminatas.

Igual de importante es la utilización de productos frescos y de excelente calidad, procedentes de cultivos biológicos propios, que se transforman, gracias a esmeradas técnicas culinarias, en recetas meticulosamente estudiadas en las que los alimentos conservan todos sus nutrientes con un sabor potenciado.

Con esta propuesta, que incluye clases de taichí, yoga, qigong, pilates y meditación en The Oriental Spa Garden, es posible recuperar una figura esbelta y una vitalidad y una energía que proporcionan bienestar y equilibrio en cuerpo y mente.

Más información y oferta de lanzamiento en la página web del Hotel Botánico: www.hotelbotanico.com

Seguir al Hotel Botánico en: https://www.facebook.com/hotelbotanico/ / https://www.instagram.com/hotelbotanico/ / https://twitter.com/hotelbotanico

Fuente Comunicae