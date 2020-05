Hotelbeds incluye actividades virtuales a su programa de voluntariado corporativo

La versión online del programa reemplaza temporalmente las actividades de voluntariado presenciales que han sido canceladas debido al COVID-19.Durante este período de confinamiento, se ofrecen más de 30 actividades de voluntariado remoto para el personal de Hotelbeds en todo el mundo.Desde el lanzamiento delPrograma de Voluntariado Corporativo hace dos años, alrededor de dos tercios del personal de Hotelbeds han participado en 350 actividades, dedicando más de 7.500 horas/COMUNICAE/

Hotelbeds, el bedbank líder mundial, ha anunciado hoy el lanzamiento de una versión virtual de su actual programa de Voluntariado Corporativo para ayudar a los más vulnerables durante la epidemia del COVID-19.

El nuevo programa online comenzó la semana pasada y reemplaza temporalmente las actividades de voluntariado presenciales de Hotelbeds que, desafortunadamente, han sido canceladas o pospuestas debido al COVID-19.

Este programa remoto anima a los trabajadores de la compañía a participar activamente en oportunidades de voluntariado en todo el mundo, países entre los que se incluyen España, Estados Unidos, Méjico, entre otros, durante esta pandemia global, haciendo contribuciones significativas a los más afectados por el COVID-19.

Todas las actividades se llevan a cabo a distancia para garantizar la seguridad de los empleados de Hotelbeds e incluyen más de 30 actividades de voluntariado (y se añaden nuevas cada semana): ayudar a los ancianos, entretener a los niños y formaciones al personal de las ONG.

Algunos ejemplos de algunas actividades ya realizadas son: mejorar la página web de la ONG Peluditos de Son Reus, una organización con sede en Mallorca que ayuda a los animales sin hogar a encontrar una nueva familia; apoyar a Mallorca Sense Fam en la traducción de su informe anual del español al inglés; y guiar a los usuarios ciegos o con baja visión desde 'Be my eyes', una aplicación internacional gratuita que conecta a las personas ciegas o con baja visión con voluntarios videntes a través de una videollamada en directo.

Teresa Laso, responsable del Departamento de Responsabilidad Social, comenta: "Contribuir en nuestra comunidad siempre ha sido el núcleo de la cultura de Hotelbeds y ahora somos más necesarios que nunca. Debido al COVID-19, nos encontramos con muchos ejemplos inspiradores de trabajo a distancia y comunidades que adoptan métodos digitales para conectar a la gente, por este motivo, estábamos decididos a encontrar la manera de trasladar nuestro actual Programa de Voluntariado Corporativo a la esfera virtual durante este período”.

"Las actividades actuales se han elegido porque se adaptan muy bien a los requisitos tecnológicos necesarios, pero también porque se centran en las nuevas necesidades de muchos de los que están ahí fuera debido al COVID-19, por ejemplo, ayudar a entretener a los niños cuya escuela está cerrada pero sus padres siguen trabajando, o a las personas mayores que actualmente no pueden recibir visitas".

"El programa de Voluntariado Corporativo de Hotelbeds fue lanzado hace dos años en las principales oficinas de la compañía de todo mundo, entre las que se incluye nuestra sede en Palm, además de las oficinas en Orlando, Singapur, Bangkok, Cancún, Dubái, Londres, Beijing, Shanghai, Tokio, Nueva Delhi y Zúrich. Desde entonces, dos tercios de los empleados a nivel mundial han participado en unas 350 actividades de voluntariado, dedicando más de 7.500 horas a apoyar las siguientes áreas: el medio ambiente, la salud, las personas en riesgo de exclusión social, la pobreza y la infancia”.

Alrededor de 100 ONG en todo el mundo se han beneficiado del programa de Voluntariado Corporativo de Hotelbeds, incluyendo ONG como Give Kids the World en Orlando, Beyond Social Services en Singapur, la Cruz Roja Tailandesa en Bangkok, Mallorca Sense Fam y El Grec en Mallorca, y Food for Life en Tel Aviv, entre muchas otras.

