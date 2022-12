Hotelbreak, la web que permite reservar mesa en hasta 500 hoteles de lujo de toda España

Las experiencias gastronómicas van desde desayunos a brunchs, aperitivos, comidas, meriendas o cenas que, o bien pueden disfrutarse de forma individual, o en combo con otros planes como spas, piscinas o tratamientos wellness, entre otros. Todas las experiencias parten de un precio cerrado y con reserva garantizada para que no haya ningún sobresalto al llegar al hotel/COMUNICAE/

Los hoteles de lujo ya no solo destacan por sus distinguidas instalaciones, también lo hacen por su, cada vez, más cuidada restauración. Prueba de ello es que cada vez son más los establecimientos que deciden abrir restaurantes con el respaldo de algún chef con estrella Michelin.

Ahora, disfrutar de una experiencia gastronómica en un hotel de lujo sin estar alojado en él es posible gracias a la plataforma Hotelbreak, una web que permite conocer y disfrutar de los hoteles más emblemáticos y prohibitivos para dormir, pero no para comer.

Gracias a Hotelbreak se pueden reservar al instante experiencias gastronómicas en hasta 500 hoteles de 4 y 5 * de Madrid, Cataluña, Andalucía, Canarias y Baleares. En su conjunto, hay cerca de 1.500 planes gastronómicos disponibles a través de esta web.

Planes que van desde desayunos a tomar un aperitivo, un brunch, comer, merendar, cenar o tomar un cóctel. Se pueden contratar de forma individual o combinados con otras experiencias como un spa, un tratamiento wellness, un masaje, una clase de gimnasia personalizada y un sinfín de propuestas más.

Referencias del lujo como el Hotel Arts o The One en Barcelona; el Hotel Wellington o el Hospes Puerta de Alcalá en Madrid; el Castillo Hotel Son Vida o el Nivia Born Boutique Hotel en Palma de Mallorca, son algunas de los establecimientos cinco estrellas que permiten reservar mesa a los clientes no alojados.

Los precios son cerrados y oscilan entre los 12,90€ de un desayuno en un hotel de cuatro estrellas a los 90€ por un combo de circuito de spa con almuerzo en un hotel de cinco estrellas gran lujo. Lo bueno de esta plataforma es que el cliente tiene garantizada su plaza en el momento de hacer su reserva, de manera que el usuario no se encuentre con la desagradable sorpresa de que el hotel esté al límite de su capacidad.

Acerca de Hotelbreak

Hotelbreak es una startup mallorquina impulsada en 2019 por los emprendedores Cristian Alcoba y Maxime Renaudin, que ha reinventado el turismo en los hoteles de lujo. La plataforma online permite contratar experiencias únicas de día en hoteles de cuatro y cinco estrellas sin tener que reservar una habitación: planes gastronómicos, piscinas, camas balinesas, spas, gimnasio, masajes…

La plataforma cuenta en la actualidad con medio millar de hoteles adheridos en España (Madrid, Cataluña, Baleares, Andalucía y Canarias), Portugal (Lisboa y Oporto), Francia (París y la costa azul) e Italia (Roma y Rimini).

