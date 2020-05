IceCream Marketing Shop quiere ayudar a los pequeños negocios a crear su Tienda Online

Que esta crisis ha hecho que el ecommerce cobre la relevancia que se venía anunciando, es un hecho. Y más desde que acaba de saberse que ni siquiera habrá posibilidades de plantear las rebajas en los locales, afectando de forma intensa a los comercios físicos.

¿Cuáles sobreviven? Los que son capaces de adaptarse mejor a las nuevas características del contexto que ya ha llegado para quedarse. Está claro que ha llegado la hora del consumo online ante la imposibilidad de salir y una realidad laboral que se centra en los domicilios y no en oficinas donde comparten calle con locales comerciales.

Por supuesto, no hay que obviar que hay sectores que se han visto más beneficiados que otros en esta crisis. Por ejemplo, el sector de la alimentación y el farmacéutico han experimentado un aumento sin precedentes por razones obvias.

¿Cuáles han sido las cifras del ecommerce desde el decreto de Estado de Alarma?

El confinamiento ha producido gran un incremento del consumo de sectores como el deportivo, incrementado en un +191%, en el de jardinería, en un +130%, y en el del mobiliario, con una subida del +135%, entre otros.

¿Dónde ha estado el secreto? Un factor clave ha sido contar con una tienda online que permitiera a los clientes hacer compras desde su hogar, sin tener que desplazarse para nada.

Los eCommerce son una gran fuente de oportunidades para todo tipo de negocios que se dedican a la venta. Esta herramienta que funciona como una extensión del negocio – o, en ocasiones, el negocio en sí mismo – aumenta de forma exponencial todas sus posibilidades.

En IceCream Marketing Shop, la única plataforma online de servicios de marketing en España, lo tienen claro: los negocios que han tenido un eCommerce en esta crisis han tenido una ventaja clara frente a los que han tenido que cerrar sus negocios físicos.

“Ahora más que nunca es el momento clave para construir un eCommerce”, en palabras de Bruno Legido, Confundador de IceCream Marketing Shop, “las ventas online se han disparado y, lo que es más importante, la sociedad está adquiriendo la cultura y el hábito de realizar compras por este medio. La mayor parte de nuestros clientes ha percibido unos excelentes resultados en sus tiendas online desde finales del mes de marzo y los que aún no se habían atrevido a dar el paso lo están considerando firmemente”.

De hecho, la plataforma de servicios online, que ayuda a pymes, autónomos, emprendedores y startups a hacerse ver, ha experimentado un incremento del 120% de peticiones para realizar un eCommerce en las últimas semanas.

¿Cómo funciona la plataforma IceCream Marketing Shop?

Lo novedoso que tiene es que permite de forma casi automática al emprendedor o empresa comprar al instante el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Después de la compra, un asesor personal se pone en contacto para conocer todos los detalles del proyecto, tras lo que el equipo de profesionales se pone a desarrollarlo, revisa el trabajo y se publica¸ todo ello de forma rápida y eficiente.

Así, se simplifican los procesos habituales de este tipo de trabajos, que pueden llegar a ralentizar y encarecer los servicios

Sus servicios, además, no tienen ningún tipo de permanencia, por lo que empiezan y finalizan exactamente en el momento en el que el cliente decida. “Somos un apoyo para las empresas, no queremos ser una carga ni una atadura. En el momento que no nos necesiten, ya sea porque su negocio evolucione o por cualquier otro motivo, pueden prescindir de nuestros servicios” comentan.

Así, en este contexto y para ayudar al pequeño comercio, ha lanzado una campaña que sirva a 1000 negocios a crear su primera tienda online por tan solo 25€ al mes. Se trata de una oportunidad para las empresas que quieren arrancar en Internet y llevar el negocio al nivel que parece que, actualmente, está dando resultado.