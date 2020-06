IEBS celebra su décimo aniversario con más de 123.000 Alumni formados

Pasados 10 años, IEBS se consolida como la escuela Online nativa digital de referencia en España y Latinoamérica/COMUNICAE/

Hace 10 años, en plena crisis financiera, nació IEBS Business School con el objetivo de ofrecer una alternativa a la educación tradicional anclada en el pasado, con una metodología moderna y participativa, y de recuperar los valores que habían sido cuestionados entre las principales escuelas de negocio del mundo.

Pasados 10 años y después de más de 123.000 alumnos formados en 53 países, IEBS se consolida como la escuela Online nativa digital de referencia en España y Latinoamérica, ofreciendo más de 350 programas a la vanguardia de la innovación.

Durante este tiempo desde IEBS han trabajado con el propósito de cambiar el mundo con la educación aplicando la tecnología y formando una nueva generación de líderes responsables con firmes valores: Innovación, Ética, Espíritu Emprendedor y Sostenibilidad.

Los casos de transformación y cambio que aglutina la escuela son innumerables, contando entre sus alumnos de referencia con Helena Jimenez, Agile Coach de BBVA, Milagros Luis Brito, exconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, Jose Antonio Carmona, TIC Governance en Desigual, Tamara Vázquez, Digital Project Manager en Repsol, Ignacio Bernaveu, Presidente de On Board S.L y ex Director General Corporativo de Vocento durante 7 años, Carmen Lara, Senior HR Business Partner en Massimo-Dutti y Maria Angeles Quiajada, Responsable de Transformación Operacional en AXA Seguros España.

El hecho diferencial que caracteriza a cualquier alumno de IEBS es que, además de desarrollar las competencias propias del programa que cursan, trabajan habilidades fundamentales como la Colaboración, la Creatividad, el Pensamiento Crítico y la Capacidad de resolver problemas, lo que denominan las 4c’s del profesional digital de IEBS.

Sus profesores destacan por ser expertos en el área que imparten y por tener experiencia profesional relevante. También por su vocación docente, por saber comunicar en un entorno digital y, sobre todo, por contar con grandes dosis de empatía hacia el alumno. Una de las señas de identidad de la escuela siempre ha sido huir de los Gurús.

Entre los profesores más carismáticos de IEBS destacan Néstor Márquez autor de Future of Work y Top Voice en Linkedin, José Lozano, presidente de AEFOL, Sandra Garrido Agile Transformation en Roche, Natalia Olson-Urtecho, exasesora de Obama y experta en IA y Blockchain, Jesús Monleón fundador de eMagister, Trovit, Seedrocket, Offerum, Beatriz Remón CDO en IBM, Jordi Pi, Director de Internet de TV3 Interactiva, Paloma Romera, Business Development IBM, Anna Ribó, consultora en RRHH, Sergio Pérez, Product Manager en Correos y Rubén Calvo, Director General Corporativo Antevenio GO.

IEBS ha sido siempre una escuela pionera. Entre los hitos logrados en estos años destaca el lanzamiento del primer máster de emprendedores y lean startup en el año 2010, la presentación del primer programa de metodologías ágiles y transformación digital en 2012, la creación del primer master en gamificación del mundo en 2013, el primer máster en growth hacking en 2016, el primer programa de inbound marketing de la mano de hubspot en 2013 o los últimos lanzamientos como el primer programa de influencer digital, los programas para formar el CIO y el CDO o la creación del área de esports junto al club profesional eMonkeyz.

En cuanto a compromiso social, IEBS participa en diversos proyectos para ayudar a mejorar la sociedad y a desarrollar la educación en el mundo. Para ello, colabora en iniciativas como Plan Internacional en su campaña por la educación infantil o Homeless Entrepreneur, con el objetivo de facilitar la incorporación laboral a personas sin hogar. También dispone de un programa de Becas para financiar la educación del talento e imparte formación gratuita en países en vías de desarrollo a través de MOOC’s y actividades online.

La calidad formativa y los excelentes resultados han hecho que grandes corporaciones como Inditex, Telefónica, BBVA, Mapfre, Banco Sabadell, Air Europa, Asepeyo, Barceló Gestión Hotelera, Mytaxi Iberia, Andorra Telecom o Palladium Hoteles hayan confiado la formación de sus empleados a IEBS.

Por último, IEBS ha conseguido el reconocimiento de la industria siendo la primera escuela online que aparece en el ranking del CSIC, la octava mejor de España y la nº2 en el ranking Iberoamericano. Pero no solo las organizaciones certifican su nivel educativo, también lo hacen los alumnos. Una auditoría independiente realizada por KPMG determinó que el 93% de sus alumnos han alcanzado y superado sus expectativas.

Actualmente IEBS Business School cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid, Ciudad de México y Montevideo e imparte programas en Español, Portugués e Inglés.

Sobre IEBS Digital School

IEBS es la 1ª escuela nativa digital online en español del mundo. Su propósito es mejorar la sociedad con educación de calidad a un precio justo, gracias a la tecnología, la automatización y el uso de la inteligencia artificial. Está considerada la 1ª escuela de negocios online de España según el ránking del CSIC y la 2ª de Latinoamérica según el ránking Iberoamericano.

