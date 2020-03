IED Madrid, sede oficial de la 11ª Edición de IN-SONORA, muestra de arte sonoro e interactivo

Una instalación inmersiva sonoro-olfativa y una sinfonía de voces que explora la identidad de Islandia y sus apellidos, proyectos visitables hasta el 20 de marzo con entrada libre/COMUNICAE/

A partir del 9 de marzo el IED Madrid abre sus puertas a IN-SONORA, una de las citas más importantes en el panorama cultural independiente de la ciudad de Madrid. En su 11ª edición el festival IN-SONORA mantiene su compromiso de dar cabida a la diversidad disciplinar, estética, geográfica y generacional propia de la experimentación en las artes sonoras e interactivas y de la comunidad que las integra.

En la exposición que albergará el IED Madrid a partir del 9 de marzo se podrán visitar las instalaciones de Elizabeth Withstandley (USA) y Yolanda Uriz Elizalde (SP). Elizabeth Withstandle, artista multidisciplinaria que trabaja en cine, vídeo e instalación, vive y trabaja en Los Ángeles y es una de las cofundadoras de Locust Projects, un espacio de exhibición de arte en Miami. En su vídeo instalación, The Symphony of Names: No Man is an Island, explora la identidad individual y cultural del apellido: En todo el mundo, los apellidos desempeñan un papel importante en la identidad, a menudo son un identificador que proporciona historia cultural y familiar. Los apellidos islandeses son un caso único porque no se usan de la misma manera: el sistema islandés no usa apellidos familiares, sino que estos se forman a partir del nombre de pila del padre (o la madre en algunos casos) del sujeto, por lo que es una cultura única para explorar la identidad y los nombres. El proyecto utiliza una interpretación moderna de "la sinfonía" utilizando la voz humana como el instrumento principal que habla de todos los nombres islandeses.

La española Yolanda Uriz Elizalde explora su particular interés por los sentidos del olfato, gusto y tacto, no sólo en su potencial estético sino también en sus implicaciones a nivel perceptivo, sociocultural y de género. Su trabajo se materializa en actuaciones e instalaciones de experiencias inmersivas multisensoriales presentadas en múltiples eventos y festivales como el Sonic Acts, la WRO Media-Art Biennale, Kontraste, o STRP entre otros. En Maziterido la artista crea un entorno laberíntico en el que navegar y explorar activamente con los sentidos: Un instrumento construido con tubos de variada longitud dispuestos semi-aleatoriamente en el espacio emite diferentes sonidos y olores, creando esta pieza.

Los días 19 y 20 de marzo, la obra de Elizabeth dejará paso al programa de Visionado y Escucha con varias piezas sonoras o audivisuales seleccionadas para esta edición, firmadas por artistas de una decena de nacionalidades.

La exposición es visitable del 10 al 20 de marzo, con entrada libre.

