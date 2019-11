IK4 Tekniker y GMTK colaboran en el desarrollo de sistemas inteligentes para el sector aeronáutico

El centro tecnológico IK4-TEKNIKER, junto a la empresa GMTK, especializada en la fabricación de máquinas herramienta de gran tamaño, perteneciente al grupo Maher Holding, están colaborando en el desarrollo de un innovador sistema para contribuir a que el sector aeronáutico del futuro sea más ecológico/COMUNICAE/

IK4 Tekniker y GMTK trabajan de forma conjunta en el desarrollo de una herramienta inteligente que se integrará dentro del mecanizado de los ejes de los motores de los aviones: una barra de mandrinar, de complicada fabricación debido a su elevada relación longitud-diámetro.

El proyecto (BBT Project) se encuentra en estos momentos en una fase avanzada, dado que ya se han realizado numerosos ensayos en la máquina HR en las instalaciones de GMTK en Zestoa (Gipuzkoa), al tiempo que se desarrollan bancos de ensayos en los laboratorios de IK4-Tekniker en Eibar.

Con este innovador elemento integrado en los nuevos motores aeronáuticos del futuro, se va a contribuir a a la reducción de emisiones de CO2 en un 75% y de NOx en un 90%, sin olvidarse de otra contaminación que también sufren las ciudades, la acústica, con un objetivo de disminución de ruido del 65%.

Los nuevos conceptos de producción del sector aeronáutico se enfrentan al reto de desarrollar nuevos motores de avión que además de evitar la contaminación ambiental y acústica, mejoren su eficiencia energética, lo que supone unos cambios importantes en el diseño y fabricación de los actuales. El principal cambio es incrementar el tamaño del ventilador respecto al núcleo del motor. Para que esto pueda realizarse, el eje principal de la turbina necesita de unos requisitos diferentes a los actuales.



La fabricación del eje es por tanto prioritaria, y supone un reto para toda la industria tecnológica del sector aeronáutico. Es ahí, donde BBT Project toma su razón de ser, desarrollando la barra de mandrinado mencionada anteriormente: un innovador sistema para el mecanizado de ejes huecos con forma de botella de los futuros motores de las aeronaves. Al elemento principal del proyecto, la barra de mandrinado, se les une el desarrollo de otros sistemas de accionamiento electromecánico para observar y controlar el movimiento.



Con estos avances que se recogen dentro del BBT Project se podrá tener un mayor control del proceso de fabricación y mejorar la calidad de los componentes de los motores de las aeronaves.

BBT Project forma parte del programa europeo Clean Sky 2, diseñado para cumplir con los objetivos de transporte inteligente, ecológico e integrado definidos de la Comisión Europea. En concreto, Clean Sky incentiva el desarrollo de tecnologías novedosas para reducir el impacto medioambiental del transporte aéreo a través de la reducción de las emisiones de gases contaminantes y del ruido.



Sobre IK4-Tekniker y GMTK

El centro tecnológico Ik4-Tekniker, aporta su experiencia en ingeniería de precisión y mecatrónica. El centro ha diseñado los diferentes subsistemas relacionados con los accionamientos y la sensórica. Asimismo, participará en el desarrollo del control de los accionamientos y en la integración del sistema final. Además del desarrollo de la herramienta inteligente, IK4-TEKNIKER contribuye con su conocimiento en la tecnología de procesos y el análisis de los datos de los sensores para evitar problemas dinámicos y vibraciones, errores asociados a la precisión del proceso y problemas por la evacuación de la viruta.



Por su parte, GMTK se responsabiliza del diseño de los componentes móviles de la barra y participa en la integración del sistema final en las máquinas herramienta encargadas de la fabricación de las piezas.

