ILERNA: opiniones sobre las prácticas profesionales

Las prácticas profesionales de FP son una oportunidad única para adquirir experiencia laboral, desarrollar competencias y descubrir la vocación profesional. ILERNA ofrece prácticas profesionales con un enfoque práctico y orientado a resultados, con el objetivo de preparar a los estudiantes para el mundo laboral

Las prácticas profesionales de FP son un pilar fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes. Más allá de la adquisición de conocimientos teóricos, las prácticas ofrecen una oportunidad única de tomar contacto en el mundo laboral real, aplicar las habilidades aprendidas y enfrentarse a situaciones de la vida diaria de una empresa. Convirtiéndose en un puente entre la educación y el empleo, y preparando a los estudiantes para su futuro profesional.

Esto no solo contribuye a consolidar la formación académica, sino también brinda a que los estudiantes puedan descubrir y perfilar sus intereses profesionales.

Al trabajar en entornos reales, los alumnos de FP no solo adquieren competencias técnicas, sino también soft skills y una experiencia laboral de incalculable valor que facilitan la transición al mercado laboral. Pero además, permiten establecer relaciones con otros profesionales y proporcionan una comprensión más profunda de las exigencias laborales.

En este contexto, dentro de sus planes de estudio, ILERNA ofrece prácticas destinadas a preparar a los estudiantes para el mundo laboral real, con un enfoque práctico y orientado a resultados, habiendo ganado una excelente reputación debido a su compromiso con la excelencia académica y la magnífica preparación de sus alumnos. "¿Quieres saber qué es lo que opinan los estudiantes sobre ellas?"

Opiniones de los alumnos de ILERNA sobre las prácticas profesionales

En ILERNA, las prácticas tienen un papel muy importante dentro del programa de formación, pues el centro es perfectamente consciente de que la experiencia práctica es clave para el desarrollo de habilidades y competencias necesarias dentro del ámbito laboral. Por eso, los alumnos tienen una visión muy positiva sobre esta etapa de su proceso de aprendizaje:

"Mis prácticas fueron un paso fundamental en mi aprendizaje. La institución se aseguró de que estuviera ubicada en una empresa relevante para mi área de estudio. Esto hizo que la transición de la teoría a la práctica fuera fácil y fluida".

"ILERNA no solo me proporcionó conocimientos técnicos sólidos, sino que también me conectó con empresas del sector. Las prácticas me permitieron no solo aplicar lo aprendido, sino también establecer contactos valiosos dentro del sector".

"Las prácticas profesionales han superado mis expectativas. La posibilidad de trabajar con profesionales experimentados en mi sector ha sido incalculable. Estas prácticas han sido la conexión perfecta entre la teoría y la realidad laboral, proporcionándome una visión completa de lo que implica mi futura profesión".

"Realizar prácticas profesionales durante mi Formación Profesional fue un paso crucial para mi desarrollo profesional. No solo pude aplicar mis conocimientos técnicos, sino que también aprendí a enfrentar imprevistos y a trabajar bajo presión. Además, la experiencia me permitió construir una red de contactos valiosos que han sido fundamentales en mi trayectoria laboral".

"Las prácticas profesionales han sido la clave para descubrir mi verdadera pasión. Al trabajar directamente en el sector, he podido explorar distintas áreas y comprender mejor mis fortalezas y debilidades. Además, el apoyo y la orientación recibidos durante las prácticas han sido fundamentales para mi crecimiento, tanto a nivel personal como profesional".

¿Qué aspectos positivos destacan los alumnos de ILERNA de sus prácticas?

La experiencia de las prácticas profesionales va más allá de la simple aplicación de conocimientos, tratando otros aspectos clave que enriquecen el proceso de aprendizaje de los estudiantes y los prepara de manera efectiva para afrontar los desafíos del mercado laboral actual. A continuación, se destacan siete aspectos positivos que los estudiantes suelen enfatizar en sus testimonios:

1. Relevancia de las tareas asignadas

Los alumnos destacan la importancia de las tareas asignadas durante sus prácticas. En lugar de realizar tareas rutinarias y poco relevantes, tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos y aportar ideas en proyectos interesantes y relacionados con sus áreas de estudio.

2. Ambiente de aprendizaje colaborativo

La cultura de aprendizaje colaborativo en las empresas asociadas es otro aspecto que destacan los estudiantes. La posibilidad de trabajar en equipo y colaborar con profesionales del sector no solo enriquece la experiencia, sino que también favorece un ambiente de aprendizaje positivo y motivador.

3. Acceso a tecnologías y recursos avanzados

Los alumnos también aprecian el acceso a tecnologías y recursos avanzados durante sus prácticas. Gracias a ello, pueden familiarizarse con herramientas y tecnologías modernas, preparándose para afrontar los retos tecnológicos del mundo laboral actual.

4. Apoyo y mentoría personalizada

El apoyo individualizado y las relaciones de mentoría con profesionales del campo también están muy bien valorados por los estudiantes. La institución se esfuerza por asegurar que los alumnos estén bien respaldados durante esta fase crucial de su formación, desde la elección de la empresa para las prácticas hasta el seguimiento constante. Garantizando además que cada estudiante cuente con un mentor que le guíe correctamente y comparta con él su experiencia.

5. Inserción al mundo laboral

La transición suave al mundo laboral es otro aspecto que destacan los alumnos. El centro se esfuerza por garantizar que las prácticas no solo sean una experiencia educativa, sino también una puerta que facilite el acceso al mercado laboral, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para ello.

6. Innovación y actualización en las prácticas profesionales

Los alumnos también destacan la constante labor de innovación y actualización en las prácticas profesionales, asegurando que los estudiantes estén expuestos a las últimas tendencias y avances en sus respectivas industrias. Esto no solo les permite adquirir importantes habilidades, sino también anticiparse y adaptarse a los cambios en sus respectivos campos profesionales.

7. Evaluación constructiva y retroalimentación continua

Otro aspecto positivo que destacan los estudiantes de ILERNA sobre las prácticas es la evaluación constructiva y la retroalimentación constante durante este periodo. Los alumnos aprecian el proceso de evaluación, que va más allá de la simple calificación. Esto les brinda un feedback muy valioso sobre su desempeño y los puntos de mejora, contribuyendo significativamente al desarrollo profesional de los estudiantes.

En conclusión, las opiniones sobre ILERNA y sus prácticas generalmente reflejan una experiencia muy positiva y enriquecedora. La combinación de un enfoque práctico, el apoyo institucional y las oportunidades de networking hacen de las prácticas en este centro sean un paso determinante en la preparación para la vida laboral.

"Por eso, si te estás planteando cursar alguno de sus programas de estudios, puedes tener la seguridad de que tus prácticas profesionales serán más que un requisito académico. Una oportunidad única de crecimiento, aprendizaje y preparación para el futuro. Tu viaje hacia el éxito profesional empieza aquí".

