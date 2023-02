La importancia de la prevención en fisioterapia

Tenemos la imagen de la fisioterapia como una disciplina que trata lesiones; especialistas a los que hay que ir si padecemos un problema de salud, pero lo cierto es que estos profesionales van mucho más allá.

De hecho, en la clínica de Fisioterapia Kine, en Zaragoza, saben lo importante que es la fisioterapia preventiva, una rama de esta disciplina en la que se trabaja con el fin de que no aparezcan las lesiones.

La mayoría de los empleos son poco saludables

Parte de los trabajos que hacemos hoy en día no son nada buenos para nuestra salud. Algunos de ellos por la exigencia física que suponen, como, por ejemplo, los que se desarrollan en almacenes, y otros por las malas posturas como los de oficina.

En ambos casos, y también en muchos otros empleos, estas personas son proclives a padecer lesiones con el tiempo, las cuales trata de prevenir la fisioterapia preventiva, como la que practican en la Clínica de Fisioterapia Kine.

Por ejemplo, una persona que trabaja a diario en un almacén puede tener problemas de lumbares bastante a menudo, así que en esta clínica harán lo posible con el fin de relajar esos músculos, destensarlos, estirarlos de forma correcta, etc., evitando que se produzca el temido pinzamiento.

Con aquellas personas que pasan el día frente al ordenador, también trabajarán la espalda, los músculos del cuello e incluso los brazos, que son las partes del cuerpo que más sufren al pasar el día en la misma postura o tecleando sin parar.

Es muy útil con los niños

Esta especialidad de la fisioterapia no solo se puede practicar con los adultos, sino que cada vez se hace más con los niños, llevándola a las escuelas, en donde los fisioterapeutas dan charlas a los más pequeños.

Les explican de qué forma sentarse en el colegio, de qué manera deben hacerlo cuando están estudiando en su casa o cómo tienen que llevar la mochila, cuestiones fundamentales para evitar lesiones en la adolescencia o cuando son adultos.

También se practica con personas mayores

La fisioterapia preventiva también tiene mucho que decir con las personas mayores o con aquellas que sufren enfermedades degenerativas, ya que el trabajo con el paciente consigue que se mantenga activo durante más tiempo.

En este tipo de personas, un pequeño avance que les permita ser más autónomos es toda una proeza, que se logra si la labor del fisioterapeuta comienza a tiempo.

No se olvidan de los deportistas

Los deportistas, tanto los aficionados como los profesionales, se benefician mucho de la fisioterapia que trabaja con anterioridad a la aparición de las lesiones, tratando de prevenirlas, en especial los desgarros musculares.

También se tienen muy en cuenta las patologías que se asocian a los huesos, previniéndolas mediante quiromasajes, electroterapia, etc.

En conclusión, no debemos olvidar la existencia de la fisioterapia preventiva; es decir, no hay que esperar a lesionarnos con el fin de acudir a un especialista. Si creemos que vamos a tener un problema debido a nuestro trabajo, al deporte, hábitos de vida, etc., podemos ir a la clínica de Fisioterapia Kine, en donde nos ayudarán a evitar que aparezca.