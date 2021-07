Importancia del SEO en el nuevo paradigma digital

La llegada de la pandemia ha traído numerosos cambios en nuestras vidas, y sin lugar a dudas, muchos de ellos han llegado para quedarse. Así lo afirman en Rodanet ,agencia de marketing digital en Barcelona que ha sabido adaptarse de forma rápida, concisa y con unos resultados que hablan por sí solos, a este nuevo paradigma.

Digitalización en la era del Covid

Si hace ya tiempo que sabíamos que el medio digital podía ser una gran oportunidad para cualquier negocio, a día de hoy lo podemos confirmar y reafirmar. La llegada del teletrabajo no solo ha sido el detonante para todas aquellas empresas que aún no estaban digitalizadas, sino que nos ha traído la oportunidad de sacar aun más provecho a las numerosas facilidades que nos aporta el mundo digital. “Reducción de costes e infraestructuras físicas, conciliación familiar, así como una mayor motivación del personal”, son solo algunas de las ventajas que nos destacan desde Rodanet tras estos últimos meses de cambios e incertidumbre. Por si fuera poco, los resultados hablan por si solos, y es que apostar por esta empresa con larga trayectoria profesional y experiencia en el mundo digital, es un win to win.

Importancia de invertir en posicionamiento web

Sin duda alguna, todos estos resultados sin precedentes vienen marcados por una óptima estrategia SEO, es decir, la aplicación de técnicas para lograr aparecer en los primeros resultados de Google en los millones de búsquedas al día que realizamos todos los usuarios, y que se han multiplicado con las restricciones que ha habido en el mundo offline a causa de la pandemia.

De hecho, para poder sobrevivir y hacer frente a la multitud de competidores que hay en el canal online, es indispensable hacer crecer la visibilidad de un negocio en este medio. Y que mejor que poder contar con una agencia orientada a generar negocio a sus clientes sin falsos pretextos, sino más bien el contrario, resultados reales y rentabilidad. Fruto de sus metas y trayectoria son las marcas y clientes de gran renombre que llevan trabajando con Rodanet varios años, como es el caso de Estrella Damm o Grupo Planeta, entre otros.

La agencia experta en SEO ofrece un proceso de lo más completo e integral a todos sus clientes, partiendo de una fase de análisis y diagnóstico de lo más exhaustiva, seguido de una propuesta e implementación de la misma. Aumentar la visibilidad en Internet se traduce en un aumento de visitas y, consecuentemente, una mayor captación de clientes y ventas, así como mayor reputación y notoriedad de marca, que es lo que le da sentido a la importancia del SEO, más aún, en este nuevo paradigma digital.

Y es que para conseguir entender el algoritmo que utilizan los buscadores como Google, hay que saber estar al día y contar con los mejores, tal como aseguran los trabajadores y consultores de Rodanet, un equipo que ha sabido entender perfectamente el nuevo paradigma digital, que ha concebido todos los cambios como oportunidades de mejora y crecimiento, y que tiene la receta perfecta para hacer que tu negocio sea bien visto a ojos de Google.