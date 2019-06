La industria petrolera africana denuncia el ataque de BBC Panorama sobre Senegal como un gran alboroto por nada

La African Energy Chamber (Cámara Africana de la Energía) rechaza las acusaciones vertidas por el recientemente emitido programa BBC Panorama sobre Senegal y considera que es un caso en el que se da una siniestra prisa para juzgar, bajo una obsesión a cualquier precio y por cualquier medio por manchar a un Presidente motivado por impulsar reformas y a la industria petrolera, ciertamente sin comprender los hechos y cómo funciona la industria petrolera/COMUNICAE/

Es importante que, en esta prisa por juzgar, la verdad y la comprensión de la industria del petróleo sean la prioridad número uno, en lugar de pasar por alto y manufacturar las evidencias.

Según el Código de Petróleo de Senegal, la adquisición de los bloques por parte de BP está en línea con los procesos de licitación actuales aplicados en Senegal. Antes de la adquisición de las concesiones offshore de Cayar Profond y St Louis Profond, BP realizó diligencias apropiadas y extensas para determinar la propiedad y operación del bloque. Igualmente ocurrió con Kosmos Energy.

Teniendo en cuenta las sólidas prácticas de compliance de BP y Kosmos Energy y la adhesión a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU. (U.S Foreign Corrupt Practices Act) y la Ley contra el Soborno y la Corrupción del Reino Unido (U.K Anti-Bribery and Corruption Act), es impensable que cualquiera de las dos empresas realice acuerdos si hubiera alguna implicación de hacer algo ilegal en la adjudicación de las licencias. Kosmos Energy llevó a cabo una Due Diligence muy intensiva, que envió a la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos (US Securities and Exchange Commission) para que la investigara y no detectó ninguna infracción.

Finalmente, todos los procesos debidos se cumplieron y la adjudicación inicial del bloque se realizó antes de que el presidente Macky Sall fuera elegido presidente, y todas las investigaciones realizadas por varios reguladores senegaleses revelaron que todas las transacciones eran legales.

"El presidente Macky Sall ha sido un reformador y ha impulsado políticas pro-mercado que han hecho que el futuro de la industria petrolera de Senegal sea brillante y centrado en las personas", declaró NJ Ayuk, CEO de Centurion LawGroup y Presidente Ejecutivo de la African Energy Chamber.

“Senegal en este momento no debe ser privado de los millones de empleos que su sector petrolero traerá al país. Estos ataques están destinados a reducir la inversión en proyectos de la industria petrolera e inversiones en Senegal ", agregó Ayuk.

El pueblo senegalés no debe dejarse engañar y se de pasar de la retórica a la relevancia, de los símbolos a la sustancia, del populismo y del carisma al carácter que ofrece soluciones pragmáticas de sentido común a muchos de los que esperan más del sector de petróleo y gas de Senegal. Senegal tiene la suerte de tener un liderazgo que tiene una visión clara con una comprensión del éxito y los errores de otros productores africanos como Nigeria, Ghana, Guinea Ecuatorial, Camerún, Gabón, Angola y el Congo, entre otros.

La industria petrolera tiene un componente de riesgo. Las personas que se arriesgan necesitan ser compensadas. BP y Kosmos Energy son compañías sólidas con grandes planes para Senegal y muy buen historial de negocios en África. Es injusto que sean demonizados de esta manera cuando no se analicen todos los hechos.

A través de sus inversiones en el sector energético y las reformas del presidente Macky Sall, la producción de petróleo y gas en los próximos 10 años inyectará miles de millones de dólares a la economía senegalesa y creará más de 1 millón de empleos. En este sentido, es importante que se sigan implementando políticas inteligentes pro-crecimiento para garantizar el crecimiento.

