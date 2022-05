INFISPORT® lanza dos nuevos productos específicos para deportes de resistencia: ND4® 1:0.8 en polvo y gel

"Recientes publicaciones científicas, muestran que combinando los azúcares glucosa y fructosa en determinadas proporciones, aumenta la capacidad de asimilación de estos carbohidratos durante el esfuerzo físico, permitiendo un mayor aporte energético por unidad de tiempo y en consecuencia, mejorar el rendimiento físico y la recuperación post ejercicio" en deportes de larga duración". Infisport acaba de lanzar en España dos productos innovadores con el nuevo ratio de carbohidratos 1:0.8 glucosa:fructosa/COMUNICAE/

"Recientes publicaciones científicas, muestran que combinando los azúcares glucosa y fructosa en determinadas proporciones, aumenta la capacidad de asimilación de estos carbohidratos durante el esfuerzo físico, permitiendo un mayor aporte energético por unidad de tiempo y en consecuencia, mejorar el rendimiento físico y la recuperación post ejercicio" en deportes de larga duración". Infisport acaba de lanzar en España dos productos innovadores con el nuevo ratio de carbohidratos 1:0.8 glucosa:fructosa

Infisport® es una empresa española con sede en Castellón fundada en 1996 con el objetivo de investigar sobre las necesidades nutricionales en el deporte de competición. Desde entonces hasta la actualidad, se ha posicionado en España como una marca de referencia en el ámbito de la prescripción, deporte amateur y profesional, gracias al desarrollo de productos eficaces y seguros basados en la evidencia científica.

En 2019 Infisport® estrenó en el mercado el concepto ND4® con un primer producto en polvo para disolver en agua. Se trata de un concepto integral que aporta en la misma fórmula energía, hidratación y aminoácidos de alta calidad. Por sus características técnicas de asimilación es idóneo para consumir durante el ejercicio.

Desde el primer lanzamiento, la familia ND4® ha ido creciendo con la incorporación de otras presentaciones. A la presentación en polvo, se han sumado la colección de geles ND4® y la barrita ND4® SOLID en cuya composición, cabe destacar la base de fruta natural prensada como ingrediente principal.

Las características técnicas de asimilación se fundamentan en el ratio de carbohidratos, concretamente en la proporción de las fuentes de glucosa y fructosa. Toda la colección ND4® utiliza el conocido y efectivo ratio 2:1 que ha sido el más estudiado y cuenta con mayor evidencia hasta el momento.

En Mayo de 2022 Infisport® ha lanzado las nuevas versiones con el ratio 1:0.8 que según muestran los primeros estudios, puede mejorar las prestaciones del anterior 2:1. Los resultados en deportistas experimentados así apuntan. Básicamente estos ratios facilitan la asimilación de cantidades elevadas de carbohidratos por unidad de tiempo (hasta 120g/hora) “porque para su entrada en el organismo desde el intestino, la glucosa y fructosa utilizan diferentes transportadores. Estos transportadores tienen una capacidad limitada que, si se excede, se saturan y no pueden desarrollar su función de transporte como su nombre indica para la entrada de estos azúcares en el organismo”.

Estos ratios, tanto 2:1 como el reciente 1:0.8 que representan la proporción entre glucosa:fructosa, “han demostrado en los trabajos, que deportistas experimentados y con el entrenamiento digestivo adecuado pueden llegar a consumir hasta 120g de carbohidratos/hora sin que los transportadores se saturen, obteniendo considerables beneficios a nivel energético, menor daño muscular y mejor recuperación.”

Los nuevos productos ND4® en polvo y ND4® gel con ratio 1:0.8 glucosa:fructosa, suman a sus características técnicas de alta asimilación de carbohidratos/hora las habituales de la familia, favoreciendo la hidratación por su contenido en sodio, la compensación del daño muscular por los aminoácidos presentes en la formula y la nueva tendencia de la marca Triple Zero, Zero sabor añadido, Zero colorante y Zero edulcorante.

Fuente Comunicae