El inglés fue la extraescolar №1 en España en 2022-23

La encuesta realizada por Novakid, la principal escuela de inglés online para niños en Europa, estudia cuánto y en qué extraescolares han invertido los padres en España para sus hijos de 4 a 12 años durante este curso 2022-2023. Los resultados revelan datos interesantes sobre la demanda de clases de idiomas, particularmente, el inglés, y clases de refuerzo a pesar de encontrarse en la primera etapa educativa

El curso escolar 2022-2023 ha terminado, y Novakid, la principal plataforma de inglés online para niños en Europa, ha averiguado cuánto y en qué clases extraescolares han invertido las familias para completar o potenciar la formación de sus hijos. Para ello, se han encuestado a 3.500 padres de varios países con hijos de entre 4 y 12 años, entre ellos 500 en España.

En esta franja de edad, que cubre desde preescolar hasta la primera etapa educativa obligatoria, ya se puede observar que las clases de idiomas y de repaso de materias escolares empiezan a tener una importante demanda.

El inglés, tanto online como presencial, la asignatura más repasada fuera del aula

A un año de cumplir el 20 aniversario de la implementación del sistema bilingüe en España, con uno de cada dos centros de primaria aplicando este programa, los datos reflejan que los padres siguen eligiendo las clases de inglés, presenciales (67,4%) y online (41,9%), como la principal extraescolar necesaria para sus hijos.

Por edad y territorio, destaca que de entre los menores de 35 años, solo un 48% matricula a sus hijos en clases presenciales de inglés, frente a la gran mayoría en mayores de 35 (73,2%). La enseñanza del idioma a distancia es preferida en Murcia (69%), Madrid (66%), Canarias (64%) País Vasco y Valencia por igual (60%), y Cataluña (54%).

Más de 100 euros al mes en clases de inglés, excepto si se estudia online

El 53,7% de los padres que han matriculado a sus hijos en clases presenciales de inglés han gastado más de 100 euros mensuales en su formación; un 32,4%, hasta 200; y un 12,5%, hasta 300. Los que más invierten son los menores de 35 años: dos de cada tres han pagado más de esa cantidad.

En cambio, en inglés online, solo el 47,9% ha gastado más de 100 al mes, volviendo a ser los padres jóvenes (73,6%) los que más invierten.

Por comunidades, las que más dedican más de 100 euros en inglés a distancia son Valencia (80%), Cantabria (71,4%), Cataluña (57,1%) y Murcia (42,9%). Las que menos: Madrid (28,6%), Aragón (25%), Canarias (28,6%) o Castilla-La Mancha, solo un 16,7%.

Las clases particulares en España, en alza

Los datos de la encuesta se acercan al gasto medio de 751 euros al año en clases particulares en España que, según una investigación de la UNED y EsadeEcPol, se ha triplicado en la última década.

Actualmente, el 47% de los niños y adolescentes asisten a ellas, siendo en la educación primaria cuando más peso alcanzan los "estudios no reglados de enseñanzas artísticas".

Es por ello que al estudio presencial de otros idiomas que no sean inglés (12,5%) y a las actividades deportivas (55,6%), le siguen también las clases de baile (16%); de música, canto y coro (13,2%); de arte (6,3%) e incluso los clubes de lectura (2,8%).

Concretamente, los padres jóvenes apuestan más por esas "enseñanzas artísticas". Por ejemplo, las clases de baile destacan entre los menores de 35 años (36%) frente al 12,5% de los padres de entre 35-54 años.

Refuerzo de materias escolares en primaria, ¿es necesario?

Uno de cada tres padres españoles tiene matriculados a sus hijos en clases de refuerzo, tanto presenciales (13,9% de los padres) como, mayoritariamente, online (16,3%).

De manera presencial, en Madrid, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco, uno de cada cuatro padres matricularon a sus hijos en esta materia, con La Rioja a la cabeza.

En el formato online, Madrid tiene uno de los porcentajes más altos (37,5%). Por edad, y de forma contraria a lo esperable, los padres de entre 35-44 años matriculan más a sus hijos en clases de refuerzo online (21,4%) en comparación al 16% de menores de 35.

"La competitividad y la percepción de que la exigencia de los centros aumenta siguen motivando a los padres a buscar complementar su educación fuera del aula", explica Max Azarov, director general de Novakid, para describir el constante crecimiento de las clases particulares desde la pandemia, cuando la solicitud de profesores particulares para educación primaria creció un 236%, según la web de empleo Jobatus.

La enseñanza online tras la pandemia, un mercado por reconquistar en España

A pesar del descubrimiento de los padres de diversas plataformas educativas para sus hijos durante el confinamiento, en este curso el 29,8% de los padres afirmaron no haberles apuntado en ninguna actividad extraescolar online. Puede ser porque, quitando el inglés de la lista, los padres no eligen variedad: el 9,2% quiere formar a sus hijos en otros idiomas, un 7,8% en IT y un 5% en practicar ajedrez.

Formación a distancia: mayor satisfacción y menor coste

Por el contrario, en cuanto a la satisfacción de la formación a distancia y presencial de sus hijos, los padres españoles se sienten muy contentos con la educación online: el 84,7% se siente satisfecho, más que satisfecho o muy satisfecho con la enseñanza en línea, mientras que en la presencial, el 79,1%.

Además, los padres perciben que la educación online es más barata y varía menos respecto a años anteriores. En actividades presenciales, el 62,2% cree que gastó más este curso y un 35% la misma cantidad. Mientras, solo el 50,5% percibe haber gastado más en clases a distancia y un 42,4%, lo mismo.

Solo uno de cada tres ha pagado por una app o plataforma educativa en 2022-2023

A pesar de las ventajas de la formación online, en España la mayoría de los padres no utilizan apps o plataformas educativas para sus hijos (37,5%), y, si las usan, el 29,9% no está dispuesto a adquirir la versión de pago. Solo el 32,6% de los padres afirma haber pagado por ellas.

La subida generalizada de los precios en España por la inflación puede ser la causa para que las familias gasten menos en las suscripciones.

El 38,2% de los padres respondió en la encuesta que no pudo darles la oportunidad de participar en alguna actividad extraescolar por su situación económica, una decisión más común en los padres menores de 35 años (52%).

Según organizaciones como Unicef o Save the Children, uno de cada cuatro menores en España sufre actualmente una situación de pobreza. A pesar de ello, las familias españolas siguen apostando por la formación de sus hijos fuera de las aulas.

