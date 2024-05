Innogando gana Venture on the Road Vigo organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra

La startup Innogando utiliza una tecnología avanzada bajo un modelo B2B para monitorear y localizar ganado, promoviendo la trazabilidad y sostenibilidad para consumidores finales, mejorando la eficiencia y prácticas agropecuarias sostenibles/COMUNICAE/

Innogando se ha proclamado vencedora en la sexta parada de Venture on the Road en Galicia. El acto tuvo lugar ayer por la tarde en la ciudad de Vigo, última parada del evento itinerante de esta séptima edición organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el corporate venture capital de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups.

Tras su paso por León, Elche, Palma de Mallorca, Donosti y Málaga, Vigo ha sido la sexta y última parada de esta gira, previa a la gran final de Madrid, donde se elegirá a la startup ganadora de la séptima edición de Venture on the Road. Este 2024 la gira ha mantenido su mismo formato y objetivos: buscar las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores y generar una red de contactos profesionales de calidad.

En esta última parada, que se celebró ayer en el Palacio de la Oliva, en el marco de The Way Startup Summit 2024, que cada año reúne alrededor de unos 2.000 asistentes entre inversores, startups e instituciones. Además, contó con la experiencia y el conocimiento del ecosistema local gracias a la colaboración de socios locales como Xesgalicia y Startup Galicia.

Las cuatro startups finalistas fueron:

● ByRoomNumber: solución de check-in online para hotelería, permitiendo a los huéspedes seleccionar su habitación exacta antes de la llegada, mejorando su experiencia y aumentando los ingresos del hotel mediante estrategias de up-selling y cross-selling.

● Innogando: tecnología avanzada bajo un modelo B2B para monitorear y localizar ganado, promoviendo la trazabilidad y sostenibilidad para consumidores finales, mejorando la eficiencia y prácticas agropecuarias sostenibles.

● Kreios Space: motor para satélites completamente eléctrico, haciendo posible que los satélites orbiten más cerca de la Tierra, crucial para ofrecer mejores imágenes y telecomunicaciones.

● Nevent: solución de software para promotores de eventos que permite a los fans personalizar la experiencia que quieren vivir y generar entradas coleccionables.

En el acto en Vigo también participó Alberto Jiménez, co-fundador y CEO de Smileat y mentor de SeedRocket, que ilustró a los emprendedores con una ponencia bajo el título: "Un mix entre emprendedor e inversor" donde compartió con los asistentes sus aprendizajes en su camino como emprendedor al frente de Smileat, así como lo que busca en los proyectos como inversor.

Innogando, la startup ganadora de Venture on the Road en Vigo, ya tiene su puesto en la final nacional que se celebrará el próximo 28 de mayo en la sede de Wayra en Madrid, junto a los proyectos ganadores del resto de ciudades. Además, se unirá al programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 2.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los expertos de la propia plataforma; también tendrán acceso gratuito a horas de formación y de estrategia de negocio por parte del equipo; así como acceso prioritario a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

Venture on the Road finalizó en Vigo su gira por ciudades de las principales comunidades autónomas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los dos hubs tecnológicos de referencia en España. En concreto, el evento ha pasado León, Elche, Palma de Mallorca, Donosti, Málaga y Vigo.

