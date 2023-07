La innovadora estrategia digital de Blue Diamond Resorts impulsa un hito notable

La compañía ha conseguido tener una gran presencia en redes sociales llegando a una audiencia comprometida con el contenido que ha sabido apreciar la creatividad puesta en esta nueva estrategia/COMUNICAE/

La compañía ha conseguido tener una gran presencia en redes sociales llegando a una audiencia comprometida con el contenido que ha sabido apreciar la creatividad puesta en esta nueva estrategia

En un hito digital trascendental, Blue Diamond Resorts ha alcanzado un logro extraordinario, llegando a una audiencia de más de 1.5 millones a través de sus diversos canales de redes sociales. Este logro destaca la dedicación, la creatividad y el enfoque estratégico del equipo de la empresa, que ha desempeñado un papel fundamental para atraer a su audiencia.

Con una sólida presencia en plataformas populares como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, Blue Diamond Resorts ha conectado con éxito con viajeros, socios y profesionales del turismo en todo el mundo. A través de contenido cautivador e inspirador, la compañía muestra la belleza y el lujo de sus marcas reconocidas, que incluyen Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Mystique by Royalton, Grand Lido Resorts, Starfish Resorts y Memories Resorts & Spa.

En particular, la empresa de gestión hotelera ha adoptado las últimas tendencias de marketing digital, ampliando su alcance en plataformas innovadoras como TikTok (@RoyaltonResorts y @Planethollywoodresorts), donde sus videos han obtenido la impresionante cantidad de más de 2 millones de visitas, captando la atención de una audiencia global. Al emplear un enfoque innovador y auténtico, la marca no solo presenta las experiencias extraordinarias que los viajeros más exigentes pueden anticipar en sus destinos favoritos, sino que también resalta el servicio excepcional y la atmósfera genuina fomentada por su dedicado personal. Este enfoque distintivo ha tenido un impacto profundo, involucrando e inspirando a la audiencia a un nivel más profundo más allá de las métricas numéricas.

Estos logros siguen a uno de los anuncios más recientes de la compañía sobre cómo están mejorando la experiencia en sus categorías premium de habitaciones Diamond Club™ y Star Class™, donde los comentarios de los huéspedes fueron el principal impulsor para mejorar y renovar la experiencia.

Mientras la compañía celebra este importante hito, Blue Diamond Resorts invita a todos a unirse a ellos en este increíble viaje, mientras continúan conectando con personas de todo el mundo. Al ser parte de esta comunidad vibrante, los seguidores pueden anticipar el acceso a las últimas actualizaciones, imágenes fascinantes e historias cautivadoras que muestran la dedicación de la compañía al lujo y la excelencia.

Para más información, se puede visitar www.bluediamondresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™.

Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto "Party Your Way" brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita.

En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, se puede visitar www.bluediamondresorts.com

Fuente Comunicae