Una innovadora tecnología elimina el COVID-19 del aire

En pleno proceso de desescalada en España, resulta esencial que todos los espacios interiores, ya sean públicos o privados, se preparen para prevenir situaciones de riesgo que puedan derivar en una nueva propagación del COVID-19. Más si cabe tras la publicación de estudios que certifican que micropartículas de este virus se mantienen flotando en el aire. Al hilo de este tema, Bio Air Society, la Distribuidora e Instaladora Oficial de Sistemas Biokker en España, explica el mecanismo de este sistema de purificación del aire que tendría la solución.

Biokker funciona con una tecnología única y patentada de desinfección del aire, aplicable a todos los sectores económicos e industrias para satisfacer las necesidades medioambientales en espacios interiores: la Oxidación Fotocatalítica. Este sistema genera aire limpio, libre de patógenos, alérgenos y COV´s. La clave de su máxima eficacia es una continua operatividad y una alta capacidad de eliminación de microorganismos en su continua producción de flujo de aire limpio.

Biokker elimina los contaminantes mediante la oxidación fotocatalítica. Es decir, no es un filtro ni emplea tecnología de carga iónica ni placas. Por otro lado, no genera ozono ni en sus procesos intermedios ni en el aire limpio obtenido como resultado de la eliminación de los contaminantes. Utiliza luz ultravioleta (U/V) en el interior del equipo, pero solo para activar el proceso oxidativo de los patógenos. Por último, se instala fácilmente sin conductos especiales y es de bajo consumo, ecológico y requiere de un único mantenimiento anual.

Comparativa de los sistemas actuales de purificación del aire

En la actualidad, existe una alarmante desinformación al hablar de los sistemas de purificación del aire. Por eso se debe extremar el cuidado con los que se instalan. Los presentes en el mercado son:

Filtros HEPA y Filtros MERV: Estos tipos de filtros atrapan y almacenan bacterias, virus, alérgenos como el polen y el moho y COV´s, pero no los eliminan. No generan residuos químicos, pero necesitan un mantenimiento constante (cambios) y su capacidad de filtración depende del tipo de filtro aplicado, no siendo lavables ni reutilizables.

Filtros de Carbón: Éstos atrapan bacterias (0,3-60 micras), pero no son capaces de filtrar virus de forma eficiente (0,005-0,3 micras), ni alérgenos como el polen o el moho. Por otro lado, sí eliminan COV´s humo y olores, pero al igual que los filtros HEPA y MERV, han de ser reemplazados, ya que acaban acumulando partículas que contienen químicos tóxicos provenientes del exterior.

Precipitadores Electroestáticos: Eliminan bacterias, virus y alérgenos como el polen y el moho, pero no eliminan los COV´s, ni el humo, ni los olores. Necesitan un mantenimiento limpio de recolector y su principal inconveniente es que generan ozono.

Generadores de Ozono: Los generadores de ozono eliminan bacterias y virus, también COV´s, humos y olores, pero generan subproductos tóxicos, sustancias corrosivas y tienen efectos nocivos sobre la salud. Recientemente el Gobierno de España emitió una nota de prensa a través del Ministerio de Sanidad en la que desautoriza al uso de cualquier virucida nebulizado sobre personas a través de máquinas de ozono, en esta situación de desescalada del COVID-19.

Ionizadores: Eliminan bacterias, virus, pero no alérgenos, ni COV´s, ni humo y olores. Pueden llegar a tener efectos nocivos para la salud, ya que generan Ozono, produciendo complicaciones a las personas que padecen asma y otras patologías respiratorias.

Lámparas UV: Este tipo de lámparas elimina bacterias, virus, pero no de forma eficiente alérgenos, ni COV´s. Su principal inconveniente es que no pueden convivir con el ser humano. Una exposición directa a esta tecnología, puede causar daños severos en la piel y en la vista.

​Oxidación Fotocatalítica: Oxidación y Fotocatálisis aplicando luz U/V sobre dióxido de titanio y zirconio, elimina virus, bacterias, hongos, esporas, alérgenos y COV´s y cualquier patógeno medioambiental. No genera residuos químicos y tiene un único mantenimiento anual. Se aplica en convivencia con los seres humanos durante todo el día 365 días al año.

Acerca de Bio Air Society

Bio Air Society S.L. es Distribuidora e Instaladora Oficial de Sistemas Biokker en España.

El propósito de Bio Air Society es cuidar a las personas, ofreciendo el mejor servicio de distribución e instalación de sistemas de tecnología avanzada para generar aire limpio, libre de patógenos (bacterias, virus, incluido Covid-19), alérgenos y Cov´s.

Bio Air Society propone un servicio integral, desde el asesoramiento sobre la mejor solución a implementar en cada tipo de instalación, recomendando el número óptimo de equipos a instalar, su ubicación para obtener un flujo óptimo de aire limpio y el tipo de sistema Biokker más indicado para cada ubicación, hasta la instalación y mantenimiento anual de los sistemas.

A través de sus sistemas de alta gama para el tratamiento inteligente del aire interior, Bio Air Society mantiene unas instalaciones interiores más seguras medioambientalmente y un mayor bienestar, así como una mejora en la calidad de vida y productividad de las personas.

