Insight es reconocida por Microsoft como Azure Expert Managed Service Provider (MSP)

Este reconocimiento valida las competencias de transformación digital de Insight a la hora de ayudar a sus clientes a idear, diseñar, mantener y optimizar sus soluciones de Azure

Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), el integrador global de Insight Intelligent Technology Solutions™, ha anunciado hoy que ha alcanzado el estatus de proveedor de servicios gestionados de Microsoft Azure Expert (Microsoft Azure Expert Managed Services Provider, MSP). Este estatus va a ayudar a Insight a consolidar sus competencias para evaluar, migrar, desarrollar, implementar, optimizar y gestionar las soluciones empresariales en Azure.

El reconocimiento como MSP de Azure Expert valida la capacidad de Insight para organizar cada dominio de modernas soluciones cloud integradas, especialmente como integrador de supersoluciones con la experiencia colectiva, las herramientas y la automatización necesarias para lograr velocidad, escalabilidad y ahorro de costes para cualquier objetivo de transformación de TI.

Los más de 1000 ingenieros, desarrolladores y asesores técnicos especializados en Azure, y los más de 1500 profesionales de servicios, poseen más de 3000 certificaciones técnicas combinadas. Ellos idean, diseñan, implementan y gestionan soluciones de innovación basadas en Azure, abarcando la interacción con los clientes, la formación de la fuerza laboral, la mejora de productos y la optimización de las operaciones.

“La cloud permite acceder a la tecnología más avanzada, y Microsoft Azure representa la flexibilidad y la escalabilidad que las organizaciones buscan para ejecutar sus trabajos de forma más inteligente y hacer crecer sus negocios”, comentó Ken Lamneck, presidente y director ejecutivo de Insight. “Creemos que hemos logrado una posición única como impulsores del cambio en todos los aspectos de la transformación de las TI. Alcanzar el estatus de MSP de Azure Expert significa que los clientes pueden estar seguros de que trabajan junto a un socio que Microsoft considera de sus proveedores de soluciones más competentes de todo el mundo”.

La participación en el programa MSP de Azure Expert está abierta solo a los socios que cumplen con varios requisitos, incluyendo pruebas de entrega al cliente y conocimientos técnicos verificados, además de completar con éxito una auditoría independiente de sus servicios gestionados, equipos, procesos y tecnologías. Los proveedores deben mantener la competencia de Microsoft Gold Cloud Platform, mantener el soporte gestionado de extremo a extremo para Azure y proporcionar referencias de clientes de proyectos de servicios gestionados de Azure que hayan sido entregados durante los últimos 12 meses.

Insight posee 14 competencias Microsoft Gold y Silver en el desarrollo de aplicaciones, la gestión de cloud y el centro de datos y la optimización de la movilidad del personal. Azure desempeña un papel clave en cada una de las cuatro áreas de soluciones de Insight:

Innovación digital: Insight recibió el premio Microsoft US (MSUS) Partner Award de 2019 por su cloud inteligente e innovación de aplicaciones y el premio MSUS Azure Team Partner Choice Award de 2019 por su inteligencia artificial y de datos. El equipo lanzó recientemente Insight Connected Suite, un conjunto de soluciones de Internet de las cosas basadas en los aceleradores de soluciones de IoT de Azure, y colabora con Microsoft y el socio BEsafe para implementar una plataforma de seguridad de edificios escalable habilitada para el IoT para las escuelas de Houston.

Cloud + Data Centre Transformation: A través de su programa Managed Services for Azure, Insight proporciona una gestión continua del entorno de Azure de los clientes, incluido un portal de gestión cloud personalizado y con autoservicio que sirve como piedra angular, permitiendo a los clientes controlar fácilmente la salud, el rendimiento y la capacidad de la infraestructura.

Connected Workforce: Como Worldwide Microsoft Modern Desktop Partner of the Year de 2018, Insight fue designado socio piloto del programa Microsoft Managed Desktop en julio. Al alinearse con las soluciones de Microsoft Modern Workplace, Insight Connected Workforce ha introducido recientemente una serie de servicios de workplaces gestionados para optimizar la experiencia del usuario final, incluida la gestión de Office 365, la adopción gestionada para Office 365 y los servicios de aplicaciones de productividad para maximizar el uso del conjunto de Office 365.

Supply Chain Optimization: Socio global de Microsoft, con consultores en 21 países, Insight fue reconocido este año por Microsoft como MSUS Fastest Growing Surface Reseller, Microsoft IMPACT Canada Hardware Partner of the Year y Microsoft Italy Co-Sell Partner of the Year.

“El enfoque de extremo a extremo de Insight para la transformación cloud permite a las empresas sacar el máximo partido de sus inversiones en personas, procesos y tecnología”, dijo Gavriella Schuster, vicepresidente corporativa de One Commercial Partner, Microsoft Corp. “El conocimiento de Insight, la amplitud de sus servicios y la implementación automatizada y repetible de Azure cumplen con los altos estándares que esperamos de un MSP de Azure Expert”.

Para obtener más información sobre la experiencia en Azure de Insight, visitar es.insight.com.

Acerca de Insight

Hoy, toda empresa es una empresa tecnológica. Insight Enterprises Inc. provee a organizaciones de todos los tamaños de Intelligent Technology Solutions™ y servicios para maximizar el valor de negocio de la TI. Como proveedor global de soluciones y servicios de Digital Innovation, Cloud + Data Centre Transformation, Connected Workforce, y soluciones y servicios de Supply Chain Optimization, formando parte del ranking Fortune 500, ayudan a sus clientes a gestionar con éxito sus TI hoy y a transformarlas para el futuro. Desde la estrategia y el diseño de TI hasta su implementación y gestión, sus 11 000 compañeros ayudan a los clientes a innovar y a optimizar sus operaciones para dirigir su empresa de forma más inteligente. Descubrir más en es.insight.com. NSIT-M

