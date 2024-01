Instalación de placas solares: Energía sostenible para el hogar, por Adratek

Las placas solares son los protagonistas indiscutibles de la transformación energética que vive el país/COMUNICAE/

Las placas solares son los protagonistas indiscutibles de la transformación energética que vive el país

Un ejemplo claro de esto son las diversas ventajas fiscales que el gobierno ofrece a aquellos que eligen instalar placas solares como fuente de energía para sus hogares, incluyendo bonificaciones, descuentos y exenciones fiscales.

Uno de los principales obstáculos que puede disuadir a muchas personas de instalar placas solares, ya sea en el tejado o en el jardín, es el coste de adquisición y montaje. De hecho, este coste es alto en comparación con los sistemas de calefacción tradicionales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta inversión se recupera en pocos años a través de los ahorros en la factura de consumo energético.

¿Cuánto se ahorra realmente? ¿Cuánta energía solar se necesita para calentar un piso? ¿Cuáles son los pros y los contras de la fotovoltaica?

Adratek, expertos en la instalación de placas solares Madrid, en este artículo ofrece conocer las respuestas a estas y otras preguntas para aquellos que todavía tienen dudas sobre si optar o no por esta fuente de energía limpia y renovable.

El consumo en la factura tras la instalación de las placas solares

A menudo se escucha que la instalación de placas solares es la opción ecológica más conveniente para reducir el coste de las facturas de energía. ¿Es realmente así? De hecho, esta afirmación no se puede negar dado que los paneles permiten reducir significativamente los costes y, en algunos casos, llegar a cero.

La energía producida por este sistema se divide en dos tipos:

Autoconsumido: Producido y utilizado inmediatamente en el hogar

Producido y utilizado inmediatamente en el hogar Excedente: La energía sobrante que no se consume inmediatamente.

Esto significa que, si el sistema produce 4 kW y al mismo tiempo los habitantes de la casa están consumiendo 3 kW, 3 kW son autoconsumo, mientras que 1 kW es energía inyectada a la red.

La parte de la energía consumida produce un ahorro inmediato porque no será contabilizado por el gestor energético.

El ahorro potencial en agua caliente y calefacción mediante las placas solares

Al comprender la distinción entre el excedente de energía y la auto consumida, resulta relevante analizar cuánto representan los ahorros anuales en términos concretos.

Según los expertos en la instalación de placas solares, en términos generales, se observa que este sistema logra eliminar los desperdicios y proporciona una reducción del 80% menos de costes asociados al consumo de agua caliente, así como una disminución del 60% al 70% en los gastos relacionados con la calefacción.

Luego hay otro factor económicamente relevante a tener en cuenta: las placas solares tienen una duración garantizada de 25 años, más que cualquier otro generador de energía y no requieren un gran mantenimiento.

¿En qué casos no es conveniente?

La instalación de placas solares se ha establecido como una práctica altamente rentable en el largo plazo.

En promedio, se estima que, dentro de un periodo de 10 años, los costes iniciales de inversión se recuperan gracias a los considerables ahorros generados en el consumo energético.

Esta inversión no es apta para quienes tienen un consumo bajo y, por tanto, no alcanza para cubrir el gasto y gastar menos en las facturas. Por ejemplo, quienes consuman menos de 2.000 kWh en el espacio de un año no tendrán ningún beneficio del sistema fotovoltaico porque el tiempo de amortización del gasto sería demasiado largo.

Ventajas de las placas solares

Según, especialistas en la instalación de placas solares, aquellos que optan por la instalación de las placas solares experimentan ventajas innegables, al tiempo a que contribuyen a la reducción de la contaminación al adoptar un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente:

Los que tienen paneles no se ven afectados por el aumento del precio del gas, pueden calentar sus hogares de manera eficiente sin incurrir en costes adicionales

La autoproducción de energía elimina el coste de la factura de la luz y permite vender el excedente de la energía producida, reduciendo aún más los costes

y permite vender el excedente de la energía producida, reduciendo aún más los costes Los paneles no requieren mantenimiento frecuente

El coste de instalación facilita en gran medida con la desgravación fiscal para fomentar las fuentes de energía limpias y renovables

Existe la opción de adquirir un seguro que ofrece la garantía de que el fabricante se compromete a reparar cualquier avería o desperfecto que pueda surgir para aquellos que deseen contratarlo.

En un plazo máximo de 10 años, es posible recuperar el capital inicial invertido.

Beneficios ambientales y perspectivas futuras

La instalación de placas solares no solo conlleva beneficios económicos inmediatos, sino que también desempeña un papel crucial en la reducción de la huella de carbono y en la adopción de un estilo de vida más respetuoso con el medio ambiente.

Al generar energía de manera sostenible, los usuarios de placas solares contribuyen activamente a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y al uso responsable de los recursos naturales.

La creciente conciencia ambiental y la evolución tecnológica están allanando el camino para que la energía solar sea una opción accesible y eficiente a largo plazo.

A medida que la eficiencia de las placas solares mejora y los costes de instalación continúan disminuyendo, la perspectiva de un retorno de inversión más rápido se presenta aún más atractiva.

La transición hacia un hogar autosuficiente en términos energéticos se convierte así en una realidad alcanzable para un número cada vez mayor de personas.

No espere más. Aproveche la potencia del sol y potencie su hogar con placas solares para un futuro más sostenible y autosuficiente.

