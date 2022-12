Isaac Valero, Customer Service &Telesales Manager de Cigna España, elegido como Best Manager 2022 en el Certamen de Great Place To Work®

La categoría reconoce el trabajo de aquellos managers que impulsan una estrategia de negocio enfocada en el cuidado de las personas como elemento clave/COMUNICAE/

Ayer tuvo lugar el primer Great Summit de Great Place to Work® en IMF Smart Education de Madrid, un encuentro de talento entre diferentes sectores profesionales enfocado especialmente hacia la innovación y la sostenibilidad. Enmarcado dentro de este encuentro se celebró el concurso Best Manager 2022, que selecciona cada año al mejor manager de todas las empresas que forman parte de la comunidad Great Place to Work®.

Tras superar todas las fases del concurso, Isaac Valero, Customer Service & Telesales Manager de Cigna España, ha sido reconocido como el mejor manager de este año. El reconocimiento en esta categoría responde a la sólida trayectoria y al buen trabajo de Valero en Cigna durante algo más de 6 años. Valero, que actualmente es el responsable de un equipo formado por un total de 56 personas, es una pieza fundamental en el desarrollo de la estrategia de negocio de la aseguradora, posicionando el cuidado de las personas en el centro de la misma, y promoviendo una cultura de máxima orientación a resultados y a las personas.

Para el premiado, este reconocimiento significa que "los managers tienen una enorme capacidad de influencia en la estrategia de las compañías, y son los que llevan el timón de ese barco que es la empresa. Por ello, cada vez más, necesitamos líderes que sean capaces de impulsar el crecimiento a través de todos los empleados. A lo largo de mi trayectoria profesional en Cigna he sido consciente de la importancia que tiene ser un jefe accesible que pueda motivar a las personas para que hagan de su proyecto profesional un viaje con sentido, y con propósito. Este premio es, sin duda, mi mayor motivación para seguir esforzándome en consolidar a Cigna como un lugar atractivo y participativo para trabajar".

Los criterios que ha utilizado Great Place to Work® para identificar a los finalistas de la categoría Best Manager 2022, se centran en la experiencia como manager, la incorporación a la empresa de estrategias de negocio focalizadas en el cuidado de las personas como elemento clave y su capacidad para inspirar a los equipos. Asimismo, la contribución a la mejora y consolidación de medidas y políticas dentro de la empresa que traten temas significativos e indispensables como la diversidad, equidad e inclusión son otros de los aspectos valorados en esta categoría.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, & Postgrado en Gestión de Contact Center por ESIC. Valero ha dedicado toda su carrera profesional al sector de los seguros y las personas, trabajando en compañías de referencia como Línea Directa Aseguradora.

