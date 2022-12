ISEP (Metrodora) ofrece las claves para fomentar la solidaridad entre los niños en estas fechas especiales

"Las personas que han cubierto sus propias necesidades emocionales en vínculos seguros podrán cubrir las necesidades emocionales de otras personas", afirma Teresa Vaquero Romero, psicoterapeuta y docente de ISEP, del grupo Metrodora Education/COMUNICAE/

Metrodora Education, el primer grupo educativo especializado en la formación de profesionales de la salud y el deporte, e ISEP, Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ofrecen las claves para fomentar la solidaridad en los más pequeños durante estas fechas navideñas.

La solidaridad es un valor personal que supone la capacidad que tienen los miembros que pertenecen a una comunidad de actuar como un todo. Un concepto que se basa en poder comprender que el otro necesita de su colaboración o apoyo, y movilizar sus recursos personales y materiales para cubrir sus necesidades.

La importancia de cubrir las principales necesidades emocionales

Como afirma Teresa Vaquero Romero, psicoterapeuta y docente de ISEP, perteneciente al grupo Metrodora Education, para que los más pequeños puedan desarrollar la solidaridad es importante que tengan cubiertas ciertas necesidades emocionales básicas, entre ellas:

Las que están relacionadas con sentirse queridos y bienvenidos, ya sea al formar parte de una familia, un barrio, una clase en el colegio o un equipo.

Las relacionadas con ser vistos, valorados y respetados por lo que son, independientemente de sus capacidades, peculiaridades o resultados académicos o deportivos.

Las relacionadas con ser protegidos y cuidados cuando se sienten inseguros o asustados en un entorno nuevo o en un contexto de incertidumbre.

Tal y como afirma Teresa Vaquero Romero: "No es posible que una persona cubra las necesidades de los demás si no ha crecido en un entorno sensible a sus propias necesidades. Tener cubiertas las necesidades favorece la construcción de una buena autoestima, esto es, un sentimiento de seguridad personal y confianza en los demás". Añade Vaquero que "si los adultos cubren las necesidades emocionales de los niños, se desarrollarán niños que se sienten vistos, respetados, entendidos y protegidos".

Ideas para cubrir las necesidades emocionales de los niños:

Tratar de corregirlos con firmeza, pero con cariño, con cuidado de no generar sentimientos intensos de inadecuación y vergüenza.

Estar presentes y calmados ante sus dificultades y sus fracasos, escucharles y entenderles, pues tienen su propia manera de ver el mundo, "casi siempre diferente de la nuestra".

Saber detectar cuándo están asustados o inseguros para poder acompañarlos y consolarlos en los momentos de temor e incertidumbre.

Mostrarles personas solidarias en las películas o cuentos, también puede ser de gran ayuda.

"Las personas que han cubierto sus propias necesidades emocionales en vínculos seguros podrán cubrir las necesidades emocionales de otras personas. De esta manera, esos niños y niñas serán sensibles a las necesidades de otras personas, animales o cosas, y movilizarán sus recursos personales y materiales según sus posibilidades", aclara la especialista. Y concluye: "Las conductas solidarias se dan de manera natural y espontánea en las personas que han sido criadas y educadas por personas generosas y solidarias".

