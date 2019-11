Iván Bueno, nuevo delegado de la Sede de Andalucía de IMF Business School

Esta incorporación tiene como objetivo impulsar la colaboración de la escuela de negocios con el tejido empresarial y la administración pública andaluza/COMUNICAE/

Desde su apertura en 2004, la sede en Andalucía de IMF Business School ha tenido como objetivo la colaboración cercana con las empresas de la región y la administración pública andaluzas para dar respuesta a una demanda cada vez más exigente en la formación y capacitación de personal. Una meta que hoy se refuerza con la incorporación de Iván Bueno como el nuevo delegado de IMF Andalucía.

Con una carrera de más de 12 años de experiencia en el mundo de la consultoría de formación, principalmente en grandes cuentas del sector público y privado, Bueno se une a IMF Andalucía para situarse como el máximo responsable del negocio Corporate de la escuela y satisfacer las necesidades del mercado dentro del ámbito de la formación y el desarrollo de negocio.

Iván Bueno es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla, y posee el título de Experto en Negociación Estratégica por la Universidad Pablo de Olavide y en Negociación Exitosa por EPISE. Además, tiene experiencia en el sector del e-Learning.

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Una frase de Albert Einstein que me ha acompañado durante estos 12 años de experiencia y que también representa la apuesta de IMF Business School por la innovación en sus procesos”, ha señalado Iván Bueno. En este sentido, el nuevo delegado de IMF Andalucía ha querido agradecer su incorporación a la escuela destacando “su esfuerzo continuo y la innovación constante, un camino que he usado con todos mis clientes y que se traduce en una alta capacidad para la identificación de proyectos, ofreciendo así soluciones de alto valor añadido en las que aportar, sumar, y dar la mejor respuesta a las necesidades de los clientes”.

La escuela de negocios lleva presente desde 2004 en la región andaluza trabajando para ser un referente en el sector de las nuevas tecnologías y apostando, en modalidad presencial y semipresencial, por programas de primer nivel como su Máster en Big Data o en Ciberseguridad. El conocimiento y la experiencia de Iván Bueno en las tecnologías aplicadas a la formación serán una garantía de éxito de estos programas.

Además, IMF Andalucía tiene entre su programación otras titulaciones como el Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Máster en Dirección Logística de la Cadena de Suministro, Máster en Trasformación Digital para Industria Sanitaria y Farmacéutica, Máster en Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria y Máster en Marketing Turístico: Innovación y Digitalización, entre otros.

