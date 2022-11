Ivanti, reconocido 'Líder de Valor 2022' en el EMA Radar™ por su gestión de la Experiencia Digital del Empleado (DEX)

Por su parte, la plataforma Ivanti Neurons obtuvo una distinción especial por ser la solución que ha logrado la "Mayor Reducción de los Impactos de Seguridad en la Experiencia de Usuario"/COMUNICAE/

Por su parte, la plataforma Ivanti Neurons obtuvo una distinción especial por ser la solución que ha logrado la "Mayor Reducción de los Impactos de Seguridad en la Experiencia de Usuario"

Ivanti, proveedor de la plataforma Ivanti Neurons que descubre, gestiona, seguriza y da servicio a los activos de TI desde la nube hasta el dispositivo, ha anunciado su reconocimiento como 'Líder de Valor 2022' en el estudio Enterprise Management Associates del EMA Radar™ por la gestión de la Experiencia Digital del Empleado (DEX) ofrecida por su plataforma Ivanti Neurons for Digital Experience.

Por su parte, Ivanti Neurons para la Gestión de Servicios TI ha sido reconocida como la "Mejor Solución en Reducción de Impactos de Seguridad en la Experiencia de Usuario". La evaluación se basó en criterios específicos relacionados con las competencias generales de la compañía y su estrategia en la Experiencia Digital del Empleado.

"Es un honor recibir tanto el reconocimiento de ‘Líder de Valor’ por la EMA como la distinción especial a "La Mejor Reducción de los Impactos de Seguridad en la Experiencia de Usuario", declaró Srinivas Mukkamala, jefe de Producto de Ivanti. "La Experiencia Digital del Empleado es vital para el éxito operativo de una organización, no sólo porque contribuye a la retención de su plantilla sino también por la seguridad que proporciona. La plataforma Ivanti Neurons ofrece a los empleados una experiencia sin fisuras en todos los dispositivos y ofrece capacidades inigualables a las organizaciones".

Ivanti Neurons for Digital Experience mide de manera eficaz y optimiza de forma proactiva la experiencia que tienen los empleados en los dispositivos y aplicaciones de los que dependen en su trabajo ‘desde cualquier lugar’ (Everywhere Workplace). Ivanti Neurons for Digital Experience ayuda a las empresas a seguir, puntuar y optimizar de forma autónoma la experiencia digital de sus trabajadores, para mejorar la productividad, la seguridad y su permanencia en la empresa. Además, ofrece a los equipos de TI una visión procesable en tiempo real que les permite entender el grado de satisfacción de los empleados, además de registrar y optimizar su experiencia. También, ayuda a prevenir los problemas antes de que se produzcan, dando visibilidad a los posibles riesgos informáticos y de seguridad, recomendando acciones para remediar y mejorar la Experiencia Digital del Empleado.

"Nos encontramos en la 'Era del Empleado', y las organizaciones y equipos de TI necesitan ofrecer una experiencia digital ambiental y contextual para la creciente fuerza de trabajo híbrida", afirmó Daren Goeson, presidente y jefe de Producto de Ivanti. "Ivanti Neurons for Digital Experience equipa a los equipos de TI con conocimientos contextuales y automatización inteligente para detectar y resolver proactivamente los problemas y las vulnerabilidades de seguridad, con el fin de ofrecer a los empleados mejores experiencias digitales y, como consecuencia, mejorar los resultados de negocio".

El estudio reconoce la visión de Ivanti para gestionar la DEX con su plataforma Ivanti Neurons, que mide eficazmente y optimiza de forma proactiva la experiencia de los empleados con los dispositivos y aplicaciones de los que dependen en su Everywhere Workplace, prestando servicios de forma más eficiente a través de la resolución proactiva, y minimizando los impactos que tiene la seguridad en la productividad de la plantilla.

"Para alcanzar eficazmente sus objetivos de transformación digital, las empresas deben adoptar tecnologías de gestión modernas que supervisen y mejoren de forma dinámica y en tiempo real las experiencias de sus usuarios finales", señaló Steve Brasen, director de Investigación de EMA. "Durante nuestra evaluación del mercado DEX, quedamos impresionados con las amplias capacidades de Ivanti para detectar, analizar y remediar los problemas relacionados con la Experiencia Digital del Empleado, especialmente en lo que se refiere a minimizar el impacto de la ciberseguridad en la productividad de la plantilla".

Acceder a Ivanti Neurons for Digital Experience para más información sobre la plataforma.

Para obtener una copia gratuita del EEMA Radar™ for Digital Employee Experience Management y para saber más sobre el posicionamiento de Ivanti, acceder aquí.

Sobre Enterprise Management Associates (EMA)

Fundada en 1996, Enterprise Management Associates (EMA) es una empresa líder en el análisis de la industria, que proporciona una visión profunda de todo el espectro de tecnologías de TI y de gestión de datos. Los analistas de EMA aprovechan una combinación única de experiencia práctica, conocimiento de las mejores prácticas del sector y conocimiento profundo de las soluciones actuales y futuras de los proveedores para ayudar a los clientes de EMA a alcanzar sus objetivos. Para más información sobre los servicios de investigación, análisis y consultoría de EMA para los usuarios de la línea de negocio de la empresa, los profesionales de TI y los proveedores de TI: www.enterprisemanagement.com.

Sobre Ivanti

Ivanti hace que sea posible trabajar ‘desde cualquier lugar’ (Everywhere Workplace). En el Everywhere Workplace, los empleados utilizan un sinfín de dispositivos para acceder a las aplicaciones de TI y a los datos a través de diferentes redes para seguir siendo productivos mientras trabajan desde cualquier lugar. La plataforma de automatización Ivanti Neurons conecta las soluciones líderes del sector en gestión unificada de dispositivos, ciberseguridad y gestión de servicios empresariales, a través de una plataforma de TI unificada que permite que los dispositivos se autorreparen y autoprotejan, facilitando a los usuarios el autoservicio. Más de 40.000 clientes, entre los que se encuentran 96 de las 100 empresas de la lista Fortune, han elegido Ivanti para descubrir, gestionar, proteger y prestar servicio a sus activos de TI, tanto desplegados en la nube como en su propia infraestructura, ofreciendo excelentes experiencias de usuariol a sus empleados, dondequiera y comoquiera que trabajen. Para más información, entrar en www.ivanti.com y seguir a @GoIvanti.

Fuente Comunicae