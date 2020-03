J&B aporta un millón de euros para ayudar a la hostelería de España y Portugal

J&B, la icónica marca de whisky, siempre ha trabajado de la mano de los hosteleros, uno de sus partners más importantes y, ahora más que nunca, quiere apoyar al sector de la hostelería de una forma mucho más fuerte, para recordarles que "juntos somos más fuertes".J&B ha anunciado hoy la aportación de un millón de euros para ayudar a sus clientes de hostelería españoles y portugueses, y a su plantilla que se han visto afectados por la situación/COMUNICAE/

J&B, la icónica marca de whisky, siempre ha trabajado de la mano de los hosteleros, uno de sus partners más importantes y, ahora más que nunca, quiere apoyar al sector de la hostelería de una forma mucho más fuerte, para recordarles que "juntos somos más fuertes".J&B ha anunciado hoy la aportación de un millón de euros para ayudar a sus clientes de hostelería españoles y portugueses, y a su plantilla que se han visto afectados por la situación

Además, Diageo, compañía líder mundial en bebidas espirituosas premium y matriz de J&B, ofrece a todos los profesionales del sector hostelero la posibilidad de seguir formándose desde casa.

Esta iniciativa se suma a otras que Diageo viene desarrollando desde hace 30 años como compromiso con el sector. Learning for Life, programa diseñado para formar a jóvenes e impulsarlos en su inserción laboral; Diageo Bar Academy programa global de formación para bartenders de España y Portugal y también formación en materias de consumo responsable y en la propia marca; World Class Competition reconocimiento internacional del arte de la coctelería y de los profesionales que la elaboran, fundamental en la transformación de la cultura coctelera en todo el mundo; World Class Bartender of the Year, la competición que reúne cada año al mejor talento para escoger al mejor bartender del mundo.

En palabras de Sara de Pablos, Directora de Diageo Iberia: "Desde J&B llevamos casi 60 años con una estrecha relación con la hostelería tanto en España como en Portugal, y estamos presentes en más de 250.000 bares. Como siempre hemos apoyado y apoyaremos al sector de la hostelería y vemos de vital importancia hacerlo también en este momento tan delicado. Con las ayudas económicas y la oferta de formación, damos el primer paso a otras muchas medidas que vamos a poner en marcha para reforzar el compromiso que tenemos con todo el sector de la hostelería y con todos los profesionales que trabajan en él, más aún en este momento que todos estamos viviendo".

Sobre J&B

J&B es la marca de whisky escocés creada en 1749 por el comerciante italiano de vinos Giacomo Justerini y es uno de whiskies escoceses más consumidores en todo el mundo. J&B llegó a España hace más de 50 años, convirtiéndose en el whisky del momento y fueron los españoles los que empezaron una auténtica revolución que cambiaría la forma de entender este destilado en todo el mundo, degustando el whisky solo, con hielo o combinado. Desde entonces, J&B ha estado presente en la mayoría de bares de España, siendo una de las marcas más conocidas y de referencia dentro de la categoría.

Elaborado artesanalmente a partir de la selección de 42 whiskies putos de malta y grano mezclados con esmero para lograr un sabor sutil, suave y complejo. Precisamente este exquisito equilibrio se ha convertido en una característica distintiva de J&B Rare. Esta mezcla sin igual, sensacional en cócteles, es idónea para combinar.

Fuente Comunicae