JADE SIGNATURE de Herzog & De Meuron sigue su racha con nuevos galardones

La firma Jade de Herzog & De Meuron sigue su racha ganadora con nuevos galardones, incluyendo el premio de arquitectura americana.

Desarrollada por Fortune International Group, la icónica torre residencial frente al mar también fue honrada en la competencia anual de los Premios Real Estate & Property de la revista BUILD.

Uno de los principales rascacielos del mundo continúa siendo galardonado por su arquitectura y diseño, obteniendo dos reconocimientos de gran prestigio.

Jade Signature, creada por la firma ganadora del Premio Pritzker Herzog & de Meuron y aclamada como el sitio frente al mar con la arquitectura más extraordinaria de Miami, fue honrada recientemente por The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design y The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies con el Premio de Arquitectura Americana 2019. La destacada distinción, que reconoce a los mejores edificios nuevos diseñados y construidos por arquitectos estadounidenses en los Estados Unidos y en el exterior y por arquitectos internacionales de edificios diseñados y construidos en los Estados Unidos, es el premio público de mayor categoría de la nación otorgado por una organización no comercial, de arte público, cultura y educación.

El galardón coincide con que Jade Signature fue nombrado ganador en la competencia anual de los Premios de Bienes Raíces y Propiedad de la revista BUILD. El condominio de ultra alta gama Sunny Isles Beach, que fue desarrollado bajo el liderazgo del equipo de esposos Edgardo y Ana Cristina Defortuna de Fortune International Group, ha sido reconocido como ‘El desarrollo residencial más innovador junto a la playa’ entre las propiedades de todo el mundo.

"Recibir estos últimos reconocimientos en nombre de Jade Signature, muestra de nuestra visión y pasión vida, es el máximo honor", dijo Edgardo Defortuna, presidente y CEO de Fortune International Group. ‘Es tanto un testimonio a los años de planificación, persistencia y perseverancia que se emplearon en el diseño de la torre como como al resultado final, que ahora es elogiado por los residentes que lo disfrutan a diario’.

Desde su inauguración el año pasado, Jade Signature ha recibido numerosos reconocimientos, incluido ser nombrado por la revista Dezeen como uno de los ‘10 principales rascacielos del 2018’. Con interiores de PYR, magistralmente creados por Pierre-Yves Rochon, la torre ganó el premio ‘Best in USA’ de International Property Awards de 2018 en las categorías de Arquitectura Residencial de Gran Altura y Desarrollo Residencial de Gran Altura (High-rise Architecture and Residential High-rise Development). Además de esos reconocimientos, Jade Signature recibió varios premios cinco estrellas en la competencia Americas Property Award de la organización por ser el Mejor Desarrollo Residencial de Gran Altura de la Florida y Mejor arquitectura residencial de Gran Altura de la Florida, así como el reconocimiento honorífico en la categoría de Residencia Privada de Diseño de Interiores para Florida.

Por si fuera poco, el condominio recibió el premio ‘Mejor arquitectura y diseño’ (Best Architecture and Design) en los premios Structures Awards del 2018 del South Florida Business Journal. También ganó el premio ‘Best of Show’ en los premios Florida's Best Awards del 2018, presentados por la Asociación de Constructores del Sur de Florida (BASF), junto con otros cuatro premios por el primer lugar en la categoría ‘Producto de gran altura para la venta, de $ 5,000,001 y más’, en la categoría de Construcción, Arquitectura, Diseño de interiores y Paisajismo. Fortune International Group fue también reconocido en la competencia ‘Gold Medal Awards’ del periódico Miami Today 2019 por la serie de éxitos de Jade Signature.

Actualmente, un número limitado de residencias permanecen a la venta dentro del edificio, incluidas varias que están listas para ser habitadas, recientemente terminadas por renombrados diseñadores de interiores. Las ofertas más lujosas de Jade Signature, una cartera conocida como ‘The Collection’, tiene una compilación de Sky Villas de dos pisos y un penthouse de dos pisos, que van desde $ 11.9 millones a $ 29.5 millones. Las Sky Villas ofrecen características impresionantes como vistas de flujo continuo, amplias terrazas, ascensores privados, tecnología inteligente, cuartos de servicio y gabinetes de baño diseñados por PYR. El penthouse de dos pisos cuenta con todas estas características de clase mundial, a lo que se le suma una piscina privada, gimnasio y vista de 360 ​​grados. Las ofertas adicionales incluyen residencias de tres a cinco habitaciones, con tamaños que comienzan en 300 metros cuadrados y precios que comienzan en $ 4.49 millones.

https://www.jadesignature.com/

Fortune International Group

Sinónimo de excelencia, calidad, servicio al cliente y compromiso inquebrantable con los más altos estándares de lujo, Fortune International Group ha sido un líder reconocido en desarrollo, ventas y marketing desde 1983. La prestigiosa cartera de desarrollo de la compañía incluye muchas de las propiedades residenciales más destacadas del sur Florida, incluyendo Jade Signature, The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach, Auberge Beach Residences and Spa Fort Lauderdale, Jade Residences Brickell; Jade Beach, Jade Ocean y Hyde Resort & Residences Hollywood. Además, Fortune Development Sales es el principal representante exclusivo de ventas y marketing en sitio para proyectos de desarrollo de terceros en el sur de la Florida, habiendo representado algunos de los proyectos más exitosos del sur de la Florida: Missoni Baia, Una Residences, 57 Ocean, 2000 Ocean, Monaco Yacht Club, 1 Hotel & Homes South Beach, Brickell Flatiron, SLS Lux & Gran Paraiso, entre otros con miles de ventas hasta la fecha. Dirigido por el visionario fundador Edgardo Defortuna, Fortune International Group tiene 18 oficinas en todo el mundo con casi 1,000 asociados. La red internacional de corredores de Fortune llega a legiones de posibles compradores desde el sur de Florida hasta Buenos Aires, desde Hong Kong hasta São Paulo y desde Manhattan hasta París.

