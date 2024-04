Javier Jorge regresa a las librerías con "Cuando nadie me ve"

Tras el fenómeno de ´La última raya` con la que llegó a más de 100.000 lectores, presenta su segunda novela/COMUNICAE/

El irreverente autor, que en su debut enganchó a más de 100.000 lectores y que reúne a más de medio millón de seguidores en redes sociales, publica su segunda novela en la que vuelve al protagonista de La última raya. Aunque se apresura a decir que "Cuando nadie me ve es una novela que se puede leer de manera independiente sin haber leído La última raya, aunque claro, si ya viviste la primera historia, esta será una lectura muy especial porque desde la primera página sentirás como que te reencuentras con un viejo amigo del que hace años que no sabes nada, que se quedará a solas contigo, y te contará como le ha ido en los últimos tiempos".

Y así es. Varios años después, Rubén vive en el centro de Madrid una plácida vida como famoso tertuliano futbolero tratando de escribir su primera novela, esa historia directa, trepidante y real que le lleve a alcanzar el sueño de convertirse en un escritor de éxito, pero sobre todo, divirtiéndose y fornicando por encima de sus posibilidades con las mujeres que se le acercan, especialmente por redes sociales, gracias a su fama televisiva. En definitiva, dejándose arrastrar por la arrolladora e imprevisible vida de la capital sin demasiadas preocupaciones, hasta que esta le noquea y le empuja a padecer la otra cara de Madrid, la de los sueños rotos.

Con su inconfundible estilo, empleando una vez más sin tapujos ese vocabulario directo, fresco, callejero, descarnado y a veces vulgar, tan necesario para hacer vivir la historia, con su particular voz y ese nervio narrativo que ya exhibió en su ópera prima, que le llevó a conectar con un amplísimo público de lectores e incluso de lectores no habituales, Javier Jorge presenta una nueva novela repleta de personajes que parece que el lector conoce de toda la vida. Hombres y mujeres que viven las dos vidas, la que muestran a la sociedad y la que sufren y esconden en silencio.

El autor catalán publica una nueva historia con un ritmo trepidante y un realismo poco corriente en la que habla de todas esas cosas que la mayoría piensa o siente, pero no se atreve a reconocer, especialmente sobre el sexo en tiempos de Tinder y demás redes, pero también sobre el amor, las relaciones, los sueños, los miedos, las frustraciones y, en definitiva, sobre la vida. Y una vez más lo hace atrapando a sus lectores desde las primeras páginas que ya se pueden leer gratuitamente en su web www.javierjorge.com.

Javier Jorge lo ha vuelto a hacer. Cuando nadie me ve es una novela en la que miles de personas se van a ver reflejadas y que, seguro, no dejará indiferente a nadie.

Sinopsis

Rubén es famoso porque sale diciendo gilipolleces en televisión sobre Cristiano Messi, Simeone y compañía, vive en Madrid, en un coqueto piso en Malasaña, el barrio de moda, disfruta de sus días de manera holgada, despreocupada y folla por encima de sus posibilidades con montones de mujeres que se le apelotonan en las redes sociales.

Lo tiene todo a favor. Pero él no ha ido a Madrid a eso. Rubén necesita escribir la novela definitiva, una historia que sea reflejo de lo que sueña, siente y piensa sobre la vida y todo lo demás. Ante la dificultad de plasmar el texto y bajo la premisa de que vivir es de alguna forma nutrir de experiencias a su futura novela, se deja arrastrar por la imprevisible vida de Madrid, por sus bares, sus cañas, sus noches, por esas mujeres que a todas horas buscan pasar un rato con el famoso de la tele sin importarle quién hay detrás.

Solo se impone tres reglas: no follar por Tinder, no enamorarse y no vender el tiempo que necesita para escribir la novela. Pero las cosas no salen según lo planeado y en esta vorágine que es su vida, Rubén tendrá que resolver una cuestión a la que jamás pensó tener que enfrentarse: ¿Cuántas veces puede un hombre tocar fondo sin volverse loco?

Datos bibliográficos

Destrangis Editorial.

ISBN: 978-84-09-56808-6

Formato: 15 x 22

Precio: 20,90 €

Páginas: 540

Encuadernación: Cosida

