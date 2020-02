Jorge Branger, el joven emprendedor que revolucionará el 2020

A sus 22 años Jorge Branger es considerado según Entrepreneur como uno de los 10 Genios del Marketing Digital & según la revista Emprendedores como uno de Los Millennials a los que no hay que perder la pista. Branger es conocido en las redes como "Sr.Millennial" o el "Rey de LinkedIn", además de ser cofundador de Flyt! Experience la primera productora de experiencias para creadores de contenido en España "El Uber Eats para Influencers"/COMUNICAE/

A sus 22 años Jorge Branger es considerado según Entrepreneur como uno de los 10 Genios del Marketing Digital & según la revista Emprendedores como uno de Los Millennials a los que no hay que perder la pista. Branger es conocido en las redes como "Sr.Millennial" o el "Rey de LinkedIn", además de ser cofundador de Flyt! Experience la primera productora de experiencias para creadores de contenido en España "El Uber Eats para Influencers"

Jorge Branger es un estratega digital, productor de experiencias y joven emprendedor que con apenas 22 años lleva a sus espaldas 2 empresas, un amplio conocimiento del marketing digital, una gran comunidad de seguidores en las redes sociales donde promueve el #MovimientoMillennial y unas ganas insaciables de “comerse el mundo”.

Mientras continuaba sus estudios universitarios en The College For International Studies una prestigiosa universidad en el centro de Madrid. Branger empezó su trayectoria “empresarial” como relaciones públicas, trabajando en las discotecas referentes de la noche madrileña. Sin embargo confiesa que;

"El mundo de la noche, es probablemente el sector más tóxico para trabajar si no sabes gestionar el agotamiento físico, mental y emocional, por ello me vi forzado a cambiar de rumbo y emprender.”

A principios del 2017, la vida nocturna le hizo caer en una espiral de malos hábitos que acabaron en crisis de ansiedad y ataques de pánico. Jorge Branger dejó temporalmente los estudios universitarios y tras una temporada de introspección y retiro espiritual, transformó su mentalidad y decidió emprender.

"Tuve que dejar todos los malos hábitos de golpe, y di un giro 180 grados en mi vida cuando descubrí el maravilloso mundo del emprendimiento. Me di cuenta de que siempre he sido una persona inquieta que busca crear cosas mayores que uno mismo. Dejar un legado y comerme el mundo son mi verdadera misión de vida, en la fiesta eso no se consigue".